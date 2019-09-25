с чего всё началось

Комитет по разведке палаты представителей США опубликовал текст жалобы разведчика на американского лидера Дональда Трампа. Об этом сообщает РИА "Новости". Отмечается, что автор жалобы о звонке Трампа президенту Украины Владимиру Зеленскому заявил, что Белый дом старался скрыть все записи разговора.

Политика Россия предложила лишить США заседаний Генассамблеи ООН Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков предложил проводить заседания Первого комитета Генеральной ассамблеи ООН по вопросам разоружения за пределами США.

Политика США вновь расширили санкции против России В четверг, 26 сентября, стало известно, что Вашингтон ввел санкции против одной российской компании, трех граждан и пяти судов.

Политика Лавров оценил отказ Белоруссии разместить у себя военную базу РФ Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал отказ Белоруссии размещать на своей территории российскую военную базу.

Политика Лавров обсудил с главой МИД Сирии заседание конституционного комитета Глава МИД РФ заявил, что ранее днем обсудил вопрос конституционного комитета с генсеком ООН Антониу Гутеррешем.

Происшествия Суд освободил фигуранта дела о беспорядках в Москве Алексея Миняйло Басманный суд Москвы отклонил ходатайство следствия об изменении меры пресечения с ареста на домашний арест фигуранту дела о массовых беспорядках историку Алексею Миняйло, освободив его без избрания какой-либо меры пресечения.

Происшествия Элитный отдых в Дубае обернулся для танцовщицы сексуальным рабством 55 дней провела в сексуальном рабстве в ОАЭ 31-летняя Анастасия Орлова из Хабаровска.

Экономика В России 9% горючего на заправках оказалось суррогатом Доля фальсифицированного и суррогатного горючего на российском на рынке составляет 8,8%. Это показали проверки Росстандарта, проведенные с начала года.

Кино Минкульт субсидирует зарубежные фильмы с российским участием Первый конкурс на выделение средств на производство фильмов с международным участием прошел 25 сентября.

Культура Делегация итальянских художников прибыла в Крым В Крым с культурной миссией прибыла делегация из Италии, в которую входят художники и представители общественности, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя русско-итальянского фестиваля "Лигурийские сезоны на крымском побережье" Владимира Диханова.

Гаджеты Супердешевые 4K-телевизоры Xiaomi поступают в продажу В начале недели Xiaomi представила линейку умных телевизоров Xiaomi TV Pro, в которой представлены модели с экранами диагональю 43, 55 и 65 дюймов.

Экономика Банки и операторы связи столкнулись с валом подмены номеров Директор департамента информационной безопасности Росбанка Михаил Иванов уточнил, что банк столкнулся с всплеском мошеннических звонков в начале июля, часть была с подменой номера.

Энергетика Лукашенко: Белоруссия ищет альтернативу российской нефти По словам белорусского лидера, искать альтернативные варианты покупки Белоруссией нефти приходится из-за налогового манёвра в нефтяной сфере РФ.

Политика Опубликован донос разведки США на разговор Трампа с Зеленским В США опубликован доклад информатора разведки на разговор главы Белого дома Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, приведший к процедуре импичмента американского лидера.

Игры Call of Duty: Modern Warfare теперь в Санкт-Петербурге 24 сентября компания Infinity Ward продемонстрировала новый трейлер Call of Duty: Modern Warfare.

Экономика В кабмине предложили новый вариант законопроекта о защите инвестиций Уже завтра Козак планирует обсудить новую версию законопроекта с представителями бизнеса, а до конца сентября Минфин, ФАС и Минэкономразвития должны изучить инициативу вице-премьера и внести свои предложения.

Политика Генсек НАТО сообщил об обсуждении с Зеленским вопроса членства Украины Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что в ходе встречи в Нью-Йорке он обсуждал с украинским лидером Владимиром Зеленским членство Украины в организации.

Политика Телеканал «112 Украина» назвал незаконным лишение его лицензии Телеканал «112 Украина» назвал решение Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания о лишении его лицензии незаконным, а также заявил, что такие действия являются грубейшей атакой на свободу слова.

Технологии Урал станет местом тестирования «суверенного интернета» В Уральском федеральном округе началось тестирование оборудования, которое предназначено для фильтрации интернет-трафика.

Футбол Неймар прилетел в Испанию на суд по делу против «Барселоны» Футболист "Пари Сен-Жермен" Неймар прилетел в Испанию на суд для дачи показаний в суде по делу о невыплате премий руководством каталонской "Барселоны".

Футбол Нападающий «Ниццы» признался в краже часов у одноклубника Форвард «Ниццы» Ламин Диаби признался в краже часов, чья стоимость составляет 70 тысяч евро, у одноклубника Каспера Дольберга.

Политика Белоруссия призвала мир отказаться от запрещенных ДРСМД ракет Глава МИД Белоруссии Владимир Макей призвал европейские страны подписать декларацию об отказе от производства и размещения на своей территории ракет средней и меньшей дальности.