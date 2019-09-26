Политика

BFM.ruBFM.ruВ США опубликован текст жалобы на разговор Трампа с Зеленским

Белый дом пытался скрыть все записи разговора президентов Соединенных Штатов и Украины, «особенно дословную расшифровку». Об этом заявил автор жалобы о звонке Дональда Трампа Владимиру Зеленскому. Комитет по разведке палаты представителей США опубликовал текст информатора.
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