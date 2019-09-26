Политика
BFM.ruВ США опубликован текст жалобы на разговор Трампа с Зеленским
Белый дом пытался скрыть все записи разговора президентов Соединенных Штатов и Украины, «особенно дословную расшифровку». Об этом заявил автор жалобы о звонке Дональда Трампа Владимиру Зеленскому. Комитет по разведке палаты представителей США опубликовал текст информатора.
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Здоровье
Диетологи назвали способ молниеносно похудеть
Московский Комсомолец 07:27
Происшествия
В Ивановской области два сотрудника СК погибли в ДТП
РИА Новости 14:24
Общество
МЧС подтвердило запрет курения на балконах
МЧС России подтвердило запрет на курение на балконах и лоджиях квартир жилых домов.
Ведомости 12:42
Кино
Киану Ривз оценил сценарий новой «Матрицы»
Экономика сегодня 13:14
Кино
«Единая Россия» не согласилась с РПЦ в вопросах вампиризма
Александр Шолохов, член партии "Единая Россия" и первый заместитель председателя комитета ГД РФ по культуре, назвал позицию архимандрита "странной".
Planet Today 04:42
Политика
Глава ДНР отверг идею Лукашенко о миротворцах в Донбассе
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин отказался от инициативы о введении миротворческих сил в Донбасс, которую предложил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Газета.Ru 09:34
Политика
Администрацию столицы Калмыкии возглавил экс-глава ДНР
Дмитрий Трапезников, бывший и.о. главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), избран депутатами Элистинского городского собрания на пост временно исполняющего обязанности главы столицы Калмыкии.
РБК 11:32
Происшествия
Ресторан «Арарат» горит в Набережных Челнах
Недействующий ресторан "Арарат" горит в Набережных Челнах, из-за сильного задымления идет эвакуация жильцов соседних домов.
ТАСС 11:56
Политика
В Киеве заявили о расхождении позиций с ЕС по «Северному потоку — 2»
Вице-премьер-министр по вопросам интеграции с ЕС Дмитрий Кулеба заявил о расхождении позиций Киева и Евросоюза по проекту газопровода «Северный поток — 2».
RT на русском 12:24
Политика
Лукашенко вступился за Януковича
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не согласен с распространенной оценкой деятельности бывшего президента Украины Виктора Януковича как «пророссийской» и предательской по отношению к украинским национальным интересам.
Ридус 13:38
Шоу-бизнес
Джессика Симпсон похудела на 45 килограммов после родов
Американская певица и актриса Джессика Симпсон похудела на 45 килограммов после третьих родов дочери Берди.
Пятый канал вчера в 15:17
Общество
Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело
На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.
Газета.Ru 04:27
Происшествия
Задержана подозреваемая в убийстве ребёнка в Тюменской области
Задержана 23-летняя Виктория Айметдинова, подозреваемая в убийстве пятимесячного ребёнка, сообщает URA.RU со ссылкой на региональное УМВД России.
RT на русском вчера в 08:30
Общество
Приставам хотят разрешить взламывать двери квартир
Судебных приставов предложили наделить правом выламывать двери квартир и домов. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 07:51
Общество
Российскую учительницу уволили за старые эротические фото с мужем
«В ходе проверки установлено, что в свободном доступе содержатся фотографии педагога, а также мужчины (мужа) в обнаженных видах, что свидетельствует о нарушении нравственных и этических норм, ущемляющих права несовершеннолетних обучающихся», — сказала изданию старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.
Lenta.ru 13:43
Футбол
Месси может пропустить класико из-за серьезной травмы
Спорт-Экспресс 12:17
Кино
Глава студии Marvel сделает новые «Звездные войны»
ИА InterMedia 08:24
Шоу-бизнес
15-летняя девочка, которую спасала Жанна Фриске, умерла от рака
В одной из больниц Перми скончалась Наташа Долматова, которую лечили на средства, собранные для Жанны Фриске.
StarHit.ru 09:30
Кино
Фильм «Герой» с Александром Петровым вышел на экраны
Лента «Герой» Карена Оганесяна об истории русского Джеймса Бонда и Джейсона Борна в одном флаконе вышла в широкий прокат.
Пятый канал 10:09
Религия
Крестный ход против абортов пройдет по рекам Петербурга
В воскресенье, 29 сентября, в Петербурге пройдет Крестовоздвиженский крестный ход по водам с молитвой о прекращении абортов в стране.
МР7.ру 11:05
Экономика
Кудрин заступился за ЦБ после слов Путина о подкручивании показателей
Накануне президент Владимир Путин на совещании с членами правительства заметил, что одна из причин снижения инфляции в России – подкрутка, которую ЦБ сделал в ожидании прихода в экономику 700 млрд руб. Но эти деньги задерживаются из-за недостаточно активной работы над национальными проектами, заявил президент.
Ведомости 10:36
Армия и оружие
В Минобороны рассказали о двух российских подлодках в Сирии
Две российские подлодки и два боевых корабля в настоящее время находятся на базе Военно-морского флота России в сирийском порту Тартус.
Известия 12:34
Армия и оружие
Bloomberg узнал о боях с участием ЧВК Вагнера на передовой в Ливии
Наемники частной военной компании (ЧВК) Вагнера начали воевать на передовой в Ливии на стороне фельдмаршала Халифы Хафтара, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
РБК вчера в 09:46
Общество
В России с октября по март ожидается аномальная погода
Как сообщает ТАСС, теплая она будет с октября по март на Севере, Европейской и Азиатской частях страны, а на Юге ожидаются не нормальные для региона холода.
Известия Мордовии вчера в 08:08
Политика
Глава МИД РФ Сергей Лавров о переносе штаб-квартиры ООН из США и ситуации на постсоветском пространстве и в мире
Глава МИД РФ Сергей Лавров о переносе штаб-квартиры ООН из США и ситуации на постсоветском пространстве и в мире Сессия Генассамблеи ООН в этом году началась с российско-американского дипломатического скандала: США не выдали визы членам российской делегации.
Коммерсантъ вчера в 15:00
Политика
США расширили санкции против России
Вашингтон ввел санкции против российской компании, трех граждан и пяти судов, говорится в пресс-релизе Минфина США.
РИА Новости 11:10
Политика
Зеленский опубликовал в соцсети фото с Трампом
Политическая Экспертиза вчера в 09:45
Футбол
Головин раскрыл значение победы над «Ниццей» для «Монако»
Российский футболист Александр Головин прокомментировал результат поединка с «Ниццей», объяснив важность этой победы для «Монако».
Экономика сегодня вчера в 00:26
Происшествия
Самого многодетного священника России подозревают в насилии над детьми
Митрофорного протоиерея Русской православной церкви Николая Стремского обвиняют сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса РФ – "Развратные действия в отношении несовершеннолетних", "Изнасилование", а также "Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей".
Вести.Ru вчера в 15:52
Религия
Патриарх Кирилл посетил Поволжский православный институт в Тольятти
Патриарху представилась возможность встретиться со студентами института и слушателями воскресной школы, а также посетить занятия.
ФедералПресс 11:49