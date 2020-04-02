Коронавирус
РИА НовостиОпубликованы первые результаты испытаний вакцины от коронавируса
Американские медики обнародовали результаты первых доклинических испытаний классической вакцины от нового коронавируса SARS-CoV-2. В работе, опубликованной в журнале EBioMedicine, ученые руководствовались опытом борьбы с вирусами SARS и MERS.
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Вакцина от COVID-19: разработан эффективный кандидат для избавления от коронавируса
Экология Регионов12:40
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Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил закон о штрафах за нарушение режима самоизоляции.
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Бизнесмен Олег Тиньков ушел с поста председателя совета директоров Тинькофф-банка.
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В Петербурге продлят принятые из-за коронавируса ограничительные меры
В Санкт-Петербурге сохранятся все принятые ограничительные меры в связи с продлением нерабочих дней до 30 апреля.
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Семь новосибирцев оштрафовали за нарушение режима самоизоляции
Новосибирск, 2 апреля 2020, 12:23 — REGNUM В Новосибирской области за нарушение режима самоизоляцииоштрафованы семь человек, сообщили ИА REGNUM в управлении МВД РФ.
Политика
Трамп назвал медпомощь из России «красивым жестом Путина»
Президент США Дональд Трамп назвал гуманитарную медицинскую помощь из России "красивым жестом" российского лидера Владимира Путина, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на выступление американского президента на брифинге.
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Песков объяснил отставание часов Путина во время телеобращения
Как сообщает радиостанция "Говорит Москва", пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему на ручных часах Владимира Путина во время его телевизионного обращения 2 апреля стрелки часов не соответствовали времени его выступления в эфире.
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Общество
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МИД РФ: половину гуманитарного груза для США оплатил российский фонд
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Число случаев коронавируса в мире превысило один миллион
От осложнений, вызванных заболеванием, скончались более 51 тысячи человек, вылечились — более 200.Что еще известно:Больше всего инфицированных в США — более 238 тысяч.
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Общество
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Общество
Билл Гейтс рассказал, как побороть коронавирус в США
Основатель Microsoft Билл Гейтс высказал свое мнение о том, как можно улучшить ситуацию во время эпидемии коронавируса.
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В РПЦ допустили ограничения на посещения храмов на Пасху
Председатель внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион заявил, что верующие должны быть готовы к отказу от посещения храма на Пасху.
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