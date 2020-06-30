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В США осудили выход России из механизма деконфликтинга ООН в Сирии

Соединенные Штаты потрясены решением России прекратить участие в механизме деконфликтинга в Сирии в рамках ООН. Об этом рассказала американский постпред Келли Крафт на заседании Совета безопасности.В источнике
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США осудили выход России из механизма деконфликтинга ООН в Сирии

РИА Новостивчера в 16:53

США возмутил выход России из механизма деконфликтинга ООН в Сирии

Комсомольская правда22:37

В США осудили выход России из механизма деконфликтинга ООН в Сирии

Известия23:57

США заявили, что механизм предотвращения конфликтов в Сирии работает по-прежнему

Коммерсантъвчера в 15:46

В США критикуют выход России из механизма деконфликтинга ООН в Сирии

РЕН ТВ22:43

США раскритиковали выход России из механизма деконфликтинга ООН в САР

RT на русскомвчера в 14:32

США раскритиковали отказ РФ от сотрудничества с ООН через систему деконфликтинга в Сирии

ТАССвчера в 13:42
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Мишустин поручил повысить оклады сотрудникам силовых ведомств

В соответствии с распоряжением с 1 октября будут повышены в 1,03 раза (на 3%) оклады как призывникам, так и тем, кто проходит службу в национальной гвардии, сотрудникам органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, таможенных органов, федеральной фельдъегерской связи.
РБК07:56
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Автомобили Skoda получили продвинутый мультимедийный комплекс

В отличие от аналогичного комплекса второго поколения, MIB3 получила собственное облачное хранилище, позволяющее переносить настройки 14 основных и одной гостевой учетной записи в бортовые системы других автомобилей Skoda, поддерживающих работу с аккаунтами Skoda Connect.
Автоновости дня06:32
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Суд признал экс-бухгалтера «Седьмой студии» виновной в хищениях

Мещанский суд Москвы во вторник вынес обвинительный приговор бывшему главному бухгалтеру "Седьмой студии" режиссера Кирилла Серебренникова Нине Масляевой по делу о хищении бюджетных средств, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС07:40
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Минпросвещения намерено использовать опыт онлайн-обучения при сезонных заболеваниях

Министерство просвещения России намерено внедрить и апробировать цифровую образовательную среду (ЦОС) в 14 регионах в 2020-2022 годах, данная технология позволит не нарушать образовательный процесс во время сезонных вспышек заболеваний.
ТАСС06:35
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Россиян предупредили о росте числа больных диабетом после эпидемии

Если коронавирус продолжит развиваться с такой же скоростью, то у них может появиться сахарный диабет, заявила в интервью газете «Известия» завкафедры эндокринологии лечебного факультета РНИМУ имени Пирогова Минздрава РФ Татьяна Демидова.
Live24вчера в 01:28
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В Москве временно ограничена возможность оплатить парковку

Возможность оплатить парковку в Москве временно ограничена во вторник днем из-за профилактических работ, на это время штрафы за неоплату парковки не выписываются, сообщает Московский паркинг в своем Twitter.
РИА Новости07:07
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Доктор Мясников назвал самый полезный овощ

Самым полезным овощем является брокколи за счет содержания огромного количества витаминов, минералов и биологически активных веществ, заявил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия-1».
Rambler News Service07:44
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Минтранс опроверг сообщение об открытии рейсов в Турцию с 15 июля

О возобновлении рейсов из России в Турцию с 15 июля речи не идет, называть даты возобновления международного авиасообщения в данный момент преждевременно, сообщил журналистам министр транспорта РФ Евгений Дитрих.
РИА Новости05:57
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Волочковой грозит штраф за посещение Дивеевского монастыря

В пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской области уточнили, что Волочкова и ее спутник посетили Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в Дивеево и будут привлечены к административной ответственности, дела поступили в суд.
Газета.Ru06:27
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