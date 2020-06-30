В США осудили выход России из механизма деконфликтинга ООН в Сирии
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Соединенные Штаты потрясены решением России прекратить участие в механизме деконфликтинга в Сирии в рамках ООН. Об этом рассказала американский постпред Келли Крафт на заседании Совета безопасности.В источнике
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США заявили, что механизм предотвращения конфликтов в Сирии работает по-прежнему
Коммерсантъвчера в 15:46