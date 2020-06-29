Политика

ИзвестияИзвестияВ США осудили выход России из механизма деконфликтинга ООН в Сирии

Соединенные Штаты потрясены решением России прекратить участие в механизме деконфликтинга в Сирии в рамках ООН. Об этом рассказала американский постпред Келли Крафт на заседании Совета безопасности.
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Небензя: «гуманитарные» объекты в Сирии использовались террористами

News.ruвчера в 12:40

В США осудили выход России из механизма деконфликтинга ООН в Сирии

Известиявчера в 23:57

США осудили выход России из механизма деконфликтинга ООН в Сирии

РИА Новостивчера в 16:53

В США критикуют выход России из механизма деконфликтинга ООН в Сирии

РЕН ТВвчера в 22:43

В Сети высмеяли лексику СМИ о «деконфликтинге» в Сирии

ИА Красная Веснавчера в 16:38

Небензя объяснил выход России из механизма деконфликтинга в Сирии

Газета.Ruвчера в 14:36

США раскритиковали отказ РФ от сотрудничества с ООН через систему деконфликтинга в Сирии

ТАССвчера в 13:42
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Технологии

Названы преимущества отключения геолокации на смартфоне

Эксперт платформы НАФИ «Цифровой гражданин» Владимир Гриценко назвал преимущества отключения геолокации на смартфоне.
UfacityNews.ru вчера в 17:40
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Общество

Глава ВОЗ заявил об ускорении распространения коронавируса в мире

Распространение пандемии коронавируса в мире ускоряется, несмотря на улучшение ситуации в некоторых государствах.
Известия вчера в 22:23
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Шоу-бизнес

Аниту Цой госпитализировали с коронавирусом

Известия 04:47
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Общество

Опубликованы данные по коронавирусу в Тверской области на 29 июня

В Тверской области по данным оперативного штаба на 29 июня подтверждены 50 новых случаев заражения COVID-19, выздоровели 19 человек.
Tvtver.ru вчера в 03:43
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Наука

В Китае обнаружили новый штамм свиного гриппа

Новый штамм называется G4 EA H1N1 и имеет некоторые сходства с вирусом свиного гриппа 2009 года, который начался в Мексике и вызвал всемирную вспышку в том же году, сообщает 9 News.
Российская газета вчера в 20:46
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Гаджеты

Huawei второй месяц подряд стал мировым лидером по продаже смартфонов

Напомним, Huawei второй месяц подряд занимает первую строчку мирового рейтинга по продажам смартфонов.
ИА Красная Весна 05:10
Политика

В США предложили выкупить С-400 у Турции за счет бюджета Пентагона

РБК вчера в 20:06
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Шоу-бизнес

Молодая жена Игоря Николаева показала длинные ноги в мини-платье

Супруга российского музыканта Игоря Николаева предстала перед поклонниками в коротком наряде.
VSE42.RU 03:57
Общество

Суд оштрафовал Овсянникова за хулиганство в ижевском аэропорту

Завьяловский районный суд Удмуртии оштрафовал бывшего заместителя главы Мипромторга РФ Дмитрия Овсянникова на 2 тыс. рублей по делу о мелком хулиганстве в аэропорту Ижевска.
Известия 04:27
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Политика

Россия обдумывает предложение Турции запустить авиасообщение с 15 июля

Российские власти рассматривают предложение Турции по возобновлению авиасообщения с 15 июля, сообщил министр транспорта Евгений Дитрих.
Коммерсантъ 04:48
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Происшествия

В Подольске задержали мужчину за поджог шатра для голосования

ТАСС 04:48
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Киберспорт

2 июля Ubisoft представит свою королевскую битву

Компания Ubisoft запустила сайт Hyper Scape — футуристичной королевской битвы.
Матч ТВ 05:03
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Происшествия

ФСБ показала видео задержания готовившего теракт во Владикавказе

ФСБ распространила видеозапись задержания сторонника «Исламского государства»*, готовившего взрыв во Владикавказе.
RT на русском 03:38
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Футбол

Тренер «Сельты» оценил игру Федора Смолова за испанский клуб

Напомним, Смолов защищает цвета "Сельты" с зимы этого года в качестве аренды.
Vprognoze.ru 04:49
Происшествия

Экс-президента Киргизии перевели из СИЗО в больницу из-за пневмонии

По информации пресс-службы Государственного комитета национальной безопасности республики, приговоренный к 11 годам и двум месяцам лишения свободы Атамбаев пожаловался, что плохо чувствует себя, затем у него взяли тест на COVID-19.
RuNews24.ru 02:22
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Общество

Минпросвещения подтвердило начало учебного года в школах 1 сентября

Ученики пойдут в школу 1 сентября, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов в эфире «Россия 24».
РБК 03:08
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Авто

Xiaomi занята разработкой автомобиля

В Сети появилась информация о том, что китайский бренд Xiaomi занялся разработкой автомобиля.
Letnews.ru вчера в 03:24
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Культура

Кристина Асмус разделась во время видеочата в новом фильме

Актриса снялась в эротической сцене картины "Китобой" Режиссер Алексей Учитель рассказал о новом фильме своего ученика Филиппа Юрьева "Китобой", в эротической сцене которого снялась Кристина Асмус, сообщает "Комсомольская правда".
АМИТЕЛ 02:49
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Политика

США ужесточили ограничения для экспорта в Россию

Власти Соединенных Штатов ввели в действие с 29 июня ужесточенные экспортные ограничения в отношении России.
ТАСС 01:16
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Происшествия

В Татарстане суд оправдал отца, который изнасиловал 1,5-годовалую дочь

Толк42 28 июня в 02:58
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Происшествия

В Нижегородской области трое детей погибли при пожаре в частном доме

РИА Новости 02:31
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Культура

Шнуров назначен генеральным продюсером RTVI

Газета.Ru 02:53
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Происшествия

Рудник «АЛРОСА» в Якутии возобновит штатную работу после пожара

После пожара и проверки горноспасателей рудник "Интернациональный" продолжит штатную работу, сообщили в алмазодобывающей компании "АЛРОСА".
Интерфакс 03:29
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Политика

Лидеры России и Белоруссии откроют мемориал под Ржевом

Вести.Ru вчера в 23:05
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Общество

Общая явка на электронное голосование по поправкам достигла 90%

Общая явка на электронное голосование по поправкам к Конституции РФ достигла 90%, следует из данных электронного штаба по наблюдению за голосованием.
РИА Новости 02:02
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Политика

Героиня секс-скандала создаст политическую партию назло «Слуге народа»

Лишенная своей должности в Мининфраструктуры Украины героиня секс-скандала Александра Клитина собралась создавать свою политическую партию, чтобы противостоять "политическим проститутам" Незалежной.
Экономика сегодня 05:01
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Путин подписал указ о призыве на военные сборы

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы.
Lenta.ru вчера в 08:52
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Общество

Роструд: Число безработных в России выросло до 2,7 млн человек

Количество безработных в России в настоящее время составляет 2,7 млн человек. Об этом сообщил 30 июня замглавы Роструда Денис Васильев.
Евразия Daily 05:05
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Воробьев сообщил об открытии детских садов в Подмосковье с 6 июля

Все детские сады в Московской области откроются в понедельник, 6 июля. Об этом 30 июня сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
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Общество

Новые случаи коронавируса выявлены в 12-ти районах Тульской области

По данным регионального оперативного штаба, за минувшие сутки в области зарегистрировано 73 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.
Тульские новости 03:37
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