Политика

ИзвестияИзвестияВ США осудили выход России из механизма деконфликтинга ООН в Сирии

Соединенные Штаты потрясены решением России прекратить участие в механизме деконфликтинга в Сирии в рамках ООН. Об этом рассказала американский постпред Келли Крафт на заседании Совета безопасности.
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В США критикуют выход России из механизма деконфликтинга ООН в Сирии

РЕН ТВвчера в 22:43

В США осудили выход России из механизма деконфликтинга ООН в Сирии

Известиявчера в 23:57

Небензя объяснил выход России из механизма деконфликтинга в Сирии

Газета.Ruвчера в 14:36

Небензя: «гуманитарные» объекты в Сирии использовались террористами

News.ruвчера в 12:40

В Сети высмеяли лексику СМИ о «деконфликтинге» в Сирии

ИА Красная Веснавчера в 16:38

США осудили выход России из механизма деконфликтинга ООН в Сирии

РИА Новостивчера в 16:53

США раскритиковали отказ РФ от сотрудничества с ООН через систему деконфликтинга в Сирии

ТАССвчера в 13:42
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Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 06:45, Ашберн
Политика

Владимир Путин выступит с обращением к россиянам

В прошлый раз глава государства обратился к россиянам ровно неделю назад.
РИА Новости 05:40
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Происшествия

По 20 адресам в Петербурге идут обыски по делу о взятках

Сотрудники силовых структур проводят по 20 адресам в Санкт-Петербурге обыски.
Газета.Ru 06:34
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Общество

В ХМАО за сутки выявлено 279 новых носителей коронавируса

30 июня окружной Роспотребнадзор сообщил, что за последние сутки в регионе зарегистрировано 279 новых случаев коронавирусной инфекции в 16 муниципалитетах.
Вестник 04:10
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Игры

В 2021 году выйдет игра по мотивам книг о Гарри Поттере

Pravda.Ru 04:56
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Общество

Опубликован экзитпол ФОМ по голосованию за поправки к Конституции

Стали известны результаты экзитпола Фонда "Общественное мнение" (ФОМ) по итогам голосования по внесению изменений в Основной закон страны.
Газета.Ru 05:29
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Происшествия

Младший сын погибшего в ДТП с Ефремовым признан потерпевшим

Интерфакс 06:10
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Транспорт

По Крымскому мосту открыли движение грузовых поездов

Министр транспорта РФ Евгений Дитрих и глава Крыма Сергей Аксенов во вторник запустили грузовое железнодорожное движение по Крымскому мосту.
BFM.ru 03:01
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Общество

Воробьев сообщил об открытии детских садов в Подмосковье с 6 июля

Все детские сады в Московской области откроются в понедельник, 6 июля. Об этом 30 июня сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
Известия 04:41
9
Здоровье

В Свердловской области выявили 276 новых носителей коронавируса

Екатеринбург, 30 июня 2020, 10:56 — REGNUM На Среднем Урале выявили коронавирус ещё у 276 человек.
REGNUM 03:56
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Происшествия

Проценко опроверг сообщения о брошенных возле больницы медкартах

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко прокомментировал сообщения о том, что недалеко от лечебного учреждения прохожие нашли медкарты умерших от коронавируса, а также мешки для трупов.
РИА Новости вчера в 05:24
1K
Здоровье

Россиян предупредили о росте числа больных диабетом после эпидемии

Если коронавирус продолжит развиваться с такой же скоростью, то у них может появиться сахарный диабет, заявила в интервью газете «Известия» завкафедры эндокринологии лечебного факультета РНИМУ имени Пирогова Минздрава РФ Татьяна Демидова.
Live24 вчера в 01:28
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Общество

Названо число выявленных штаммов коронавируса в России

В Российской Федерации за все время пандемии, с момента фиксации первых больных с COVID-19, было выявлено свыше 100 штаммов коронавируса нового типа, пишет РИА Новости со ссылкой на генерального директора центра "Вектор" Рината Максютова.
ПРАЙМ 02:08
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Политика

Минтранс опроверг сообщение об открытии рейсов в Турцию с 15 июля

О возобновлении рейсов из России в Турцию с 15 июля речи не идет, называть даты возобновления международного авиасообщения в данный момент преждевременно, сообщил журналистам министр транспорта РФ Евгений Дитрих.
РИА Новости 05:57
523
Политика

В России с 1 октября повысят оклады военнослужащим

Денежное довольствие военнослужащих и силовиков в России вырастет на 3 процента с 1 октября.
Парламентская газета 06:18
3
Авто

Российский UAZ Hunter протестировали в Японии

В Японии провели тест-драйв российского внедорожника УАЗ "Хантер" - испытания устроили журналисты местного издания The Best Car.
Новые автомобили 02:42
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Происшествия

Обвинение попросило суд закрыть заседания по делу историка Соколова

На судебном заседании сторона обвинения объяснила свою позицию тем, что переписка носит личный характер.
Российская газета вчера в 13:44
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Общество

Волочковой грозит штраф за посещение Дивеевского монастыря

В пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской области уточнили, что Волочкова и ее спутник посетили Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в Дивеево и будут привлечены к административной ответственности, дела поступили в суд.
Газета.Ru 06:27
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Общество

Минпросвещения подтвердило начало учебного года в школах 1 сентября

Ученики пойдут в школу 1 сентября, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов в эфире «Россия 24».
РБК 03:08
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Авто

Автомобили Skoda получат медиасистему нового поколения

Компания Skoda анонсировала новую информационно-развлекательную систему для автомобилей Superb, Karoq и Kodiaq 2021 модельного года.
110km.ru 05:51
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Шоу-бизнес

Виктор Коклюшкин заявил, что Брухунова не подходит Петросяну

Bimru.ru 04:32
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Шоу-бизнес

Брэд Питт впервые с 2016 года посетил Анджелину Джоли

Причины, по которой развалился брак Анджелины Джоли и Брэда Питта, до сих пор остаются неизвестными.
Дни24 04:07
Происшествия

В Подольске задержали мужчину за поджог шатра для голосования

ТАСС 04:48
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Игры

Российский геймер показал, каким может быть S.T.A.L.K.E.R. 2

Чемпионат вчера в 13:07
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Происшествия

Умер актер и хореограф Максим Парфенов

Максим Парфенов выпал из окна своей квартиры, расположенной на 11 этаже.
ТВ Центр 05:59
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Авто

Hyundai Motor начала в Петербурге строительство завода двигателей

В Петербурге состоялась официальная церемония, посвящена начала строительства южнокорейской Hyundai Motor завода по выпуску двигателей ООО "Хёндэ ВИА Рус", сообщила администрация Северной столицы.
Деловое.ТВ 06:30
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Памятник Фёдору Черенкову открыт на Троекуровском кладбище в Москве

В Москве на Троекуровском кладбище состоялась церемония открытия памятника прославленному советскому футболисту «Спартака» Фёдору Черенкову.
RT на русском 28 июня в 07:39
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Си Цзиньпин подписал закон о нацбезопасности в Гонконге

Председатель КНР Си Цзиньпин подписал закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге, принятый постоянным комитетом Всекитайского собрания народных представителей (ПК ВСНП).
Известия 06:37
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Суд отложил рассмотрение иска умершего экс-главы Чувашии к Путину

Верховный суд России отложил на 9 июля заседание по иску бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева.
Коммерсантъ 04:04
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Автосалон «ИнтерАвто» предлагает рязанцам новый Volkswagen Polo

Автосалон «ИнтерАвто» предлагает потенциальным покупателям обновленную модель немецкого производства Volkswagen Polo.
Car.ru 02:53
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Гончаренко заявил об особенном подходе ЦСКА к игре со «Спартаком»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал, в каком настроении находится команда перед матчем 25-го тура чемпионата России против «Спартака».
РБК 06:10
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