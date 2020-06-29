Политика
ИзвестияВ США осудили выход России из механизма деконфликтинга ООН в Сирии
Соединенные Штаты потрясены решением России прекратить участие в механизме деконфликтинга в Сирии в рамках ООН. Об этом рассказала американский постпред Келли Крафт на заседании Совета безопасности.
Читать в источнике
Оценить877
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 06:45, Ашберн
Политика
Владимир Путин выступит с обращением к россиянам
В прошлый раз глава государства обратился к россиянам ровно неделю назад.
РИА Новости 05:40
Происшествия
По 20 адресам в Петербурге идут обыски по делу о взятках
Сотрудники силовых структур проводят по 20 адресам в Санкт-Петербурге обыски.
Газета.Ru 06:34
Общество
В ХМАО за сутки выявлено 279 новых носителей коронавируса
30 июня окружной Роспотребнадзор сообщил, что за последние сутки в регионе зарегистрировано 279 новых случаев коронавирусной инфекции в 16 муниципалитетах.
Вестник 04:10
Игры
В 2021 году выйдет игра по мотивам книг о Гарри Поттере
Pravda.Ru 04:56
Общество
Опубликован экзитпол ФОМ по голосованию за поправки к Конституции
Стали известны результаты экзитпола Фонда "Общественное мнение" (ФОМ) по итогам голосования по внесению изменений в Основной закон страны.
Газета.Ru 05:29
Транспорт
По Крымскому мосту открыли движение грузовых поездов
Министр транспорта РФ Евгений Дитрих и глава Крыма Сергей Аксенов во вторник запустили грузовое железнодорожное движение по Крымскому мосту.
BFM.ru 03:01
Общество
Воробьев сообщил об открытии детских садов в Подмосковье с 6 июля
Все детские сады в Московской области откроются в понедельник, 6 июля. Об этом 30 июня сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
Известия 04:41
Здоровье
В Свердловской области выявили 276 новых носителей коронавируса
Екатеринбург, 30 июня 2020, 10:56 — REGNUM На Среднем Урале выявили коронавирус ещё у 276 человек.
REGNUM 03:56
Происшествия
Проценко опроверг сообщения о брошенных возле больницы медкартах
Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко прокомментировал сообщения о том, что недалеко от лечебного учреждения прохожие нашли медкарты умерших от коронавируса, а также мешки для трупов.
РИА Новости вчера в 05:24
Здоровье
Россиян предупредили о росте числа больных диабетом после эпидемии
Если коронавирус продолжит развиваться с такой же скоростью, то у них может появиться сахарный диабет, заявила в интервью газете «Известия» завкафедры эндокринологии лечебного факультета РНИМУ имени Пирогова Минздрава РФ Татьяна Демидова.
Live24 вчера в 01:28
Общество
Названо число выявленных штаммов коронавируса в России
В Российской Федерации за все время пандемии, с момента фиксации первых больных с COVID-19, было выявлено свыше 100 штаммов коронавируса нового типа, пишет РИА Новости со ссылкой на генерального директора центра "Вектор" Рината Максютова.
ПРАЙМ 02:08
Политика
Минтранс опроверг сообщение об открытии рейсов в Турцию с 15 июля
О возобновлении рейсов из России в Турцию с 15 июля речи не идет, называть даты возобновления международного авиасообщения в данный момент преждевременно, сообщил журналистам министр транспорта РФ Евгений Дитрих.
РИА Новости 05:57
Политика
В России с 1 октября повысят оклады военнослужащим
Денежное довольствие военнослужащих и силовиков в России вырастет на 3 процента с 1 октября.
Парламентская газета 06:18
Авто
Российский UAZ Hunter протестировали в Японии
В Японии провели тест-драйв российского внедорожника УАЗ "Хантер" - испытания устроили журналисты местного издания The Best Car.
Новые автомобили 02:42
Происшествия
Обвинение попросило суд закрыть заседания по делу историка Соколова
На судебном заседании сторона обвинения объяснила свою позицию тем, что переписка носит личный характер.
Российская газета вчера в 13:44
Общество
Волочковой грозит штраф за посещение Дивеевского монастыря
В пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской области уточнили, что Волочкова и ее спутник посетили Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в Дивеево и будут привлечены к административной ответственности, дела поступили в суд.
Газета.Ru 06:27
Общество
Минпросвещения подтвердило начало учебного года в школах 1 сентября
Ученики пойдут в школу 1 сентября, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов в эфире «Россия 24».
РБК 03:08
Авто
Автомобили Skoda получат медиасистему нового поколения
Компания Skoda анонсировала новую информационно-развлекательную систему для автомобилей Superb, Karoq и Kodiaq 2021 модельного года.
110km.ru 05:51
Шоу-бизнес
Брэд Питт впервые с 2016 года посетил Анджелину Джоли
Причины, по которой развалился брак Анджелины Джоли и Брэда Питта, до сих пор остаются неизвестными.
Дни24 04:07
Игры
Российский геймер показал, каким может быть S.T.A.L.K.E.R. 2
Чемпионат вчера в 13:07
Происшествия
Умер актер и хореограф Максим Парфенов
Максим Парфенов выпал из окна своей квартиры, расположенной на 11 этаже.
ТВ Центр 05:59
Авто
Hyundai Motor начала в Петербурге строительство завода двигателей
В Петербурге состоялась официальная церемония, посвящена начала строительства южнокорейской Hyundai Motor завода по выпуску двигателей ООО "Хёндэ ВИА Рус", сообщила администрация Северной столицы.
Деловое.ТВ 06:30
Футбол
Памятник Фёдору Черенкову открыт на Троекуровском кладбище в Москве
В Москве на Троекуровском кладбище состоялась церемония открытия памятника прославленному советскому футболисту «Спартака» Фёдору Черенкову.
RT на русском 28 июня в 07:39
Политика
Си Цзиньпин подписал закон о нацбезопасности в Гонконге
Председатель КНР Си Цзиньпин подписал закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге, принятый постоянным комитетом Всекитайского собрания народных представителей (ПК ВСНП).
Известия 06:37
Политика
Суд отложил рассмотрение иска умершего экс-главы Чувашии к Путину
Верховный суд России отложил на 9 июля заседание по иску бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева.
Коммерсантъ 04:04
Авто
Автосалон «ИнтерАвто» предлагает рязанцам новый Volkswagen Polo
Автосалон «ИнтерАвто» предлагает потенциальным покупателям обновленную модель немецкого производства Volkswagen Polo.
Car.ru 02:53
Футбол
Гончаренко заявил об особенном подходе ЦСКА к игре со «Спартаком»
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал, в каком настроении находится команда перед матчем 25-го тура чемпионата России против «Спартака».
РБК 06:10