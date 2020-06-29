Соединенные Штаты потрясены решением России прекратить участие в механизме деконфликтинга в Сирии в рамках ООН. Об этом рассказала американский постпред Келли Крафт на заседании Совета безопасности.

В США осудили выход России из механизма деконфликтинга ООН в Сирии

Общество В ХМАО за сутки выявлено 279 новых носителей коронавируса 30 июня окружной Роспотребнадзор сообщил, что за последние сутки в регионе зарегистрировано 279 новых случаев коронавирусной инфекции в 16 муниципалитетах. 215

Транспорт По Крымскому мосту открыли движение грузовых поездов Министр транспорта РФ Евгений Дитрих и глава Крыма Сергей Аксенов во вторник запустили грузовое железнодорожное движение по Крымскому мосту. 435

Происшествия Проценко опроверг сообщения о брошенных возле больницы медкартах Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко прокомментировал сообщения о том, что недалеко от лечебного учреждения прохожие нашли медкарты умерших от коронавируса, а также мешки для трупов. 1K

Здоровье Россиян предупредили о росте числа больных диабетом после эпидемии Если коронавирус продолжит развиваться с такой же скоростью, то у них может появиться сахарный диабет, заявила в интервью газете «Известия» завкафедры эндокринологии лечебного факультета РНИМУ имени Пирогова Минздрава РФ Татьяна Демидова. 78

Общество Названо число выявленных штаммов коронавируса в России В Российской Федерации за все время пандемии, с момента фиксации первых больных с COVID-19, было выявлено свыше 100 штаммов коронавируса нового типа, пишет РИА Новости со ссылкой на генерального директора центра "Вектор" Рината Максютова. 244

Политика Минтранс опроверг сообщение об открытии рейсов в Турцию с 15 июля О возобновлении рейсов из России в Турцию с 15 июля речи не идет, называть даты возобновления международного авиасообщения в данный момент преждевременно, сообщил журналистам министр транспорта РФ Евгений Дитрих. 523

Авто Российский UAZ Hunter протестировали в Японии В Японии провели тест-драйв российского внедорожника УАЗ "Хантер" - испытания устроили журналисты местного издания The Best Car. 55

Общество Волочковой грозит штраф за посещение Дивеевского монастыря В пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской области уточнили, что Волочкова и ее спутник посетили Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в Дивеево и будут привлечены к административной ответственности, дела поступили в суд. 474

Авто Автомобили Skoda получат медиасистему нового поколения Компания Skoda анонсировала новую информационно-развлекательную систему для автомобилей Superb, Karoq и Kodiaq 2021 модельного года. 3

Шоу-бизнес Брэд Питт впервые с 2016 года посетил Анджелину Джоли Причины, по которой развалился брак Анджелины Джоли и Брэда Питта, до сих пор остаются неизвестными.

Авто Hyundai Motor начала в Петербурге строительство завода двигателей В Петербурге состоялась официальная церемония, посвящена начала строительства южнокорейской Hyundai Motor завода по выпуску двигателей ООО "Хёндэ ВИА Рус", сообщила администрация Северной столицы. 2

Футбол Памятник Фёдору Черенкову открыт на Троекуровском кладбище в Москве В Москве на Троекуровском кладбище состоялась церемония открытия памятника прославленному советскому футболисту «Спартака» Фёдору Черенкову.

Политика Си Цзиньпин подписал закон о нацбезопасности в Гонконге Председатель КНР Си Цзиньпин подписал закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге, принятый постоянным комитетом Всекитайского собрания народных представителей (ПК ВСНП). 4

Политика Суд отложил рассмотрение иска умершего экс-главы Чувашии к Путину Верховный суд России отложил на 9 июля заседание по иску бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева.

Авто Автосалон «ИнтерАвто» предлагает рязанцам новый Volkswagen Polo Автосалон «ИнтерАвто» предлагает потенциальным покупателям обновленную модель немецкого производства Volkswagen Polo.