Политика

Газета.RuГазета.RuВ США осудили выход России из механизма деконфликтинга ООН в Сирии

Постпред США при ООН Келли Крафт осудила решение России выйти из механизма деконфликтинга ООН в Сирии, передает ТАСС. Крафт заявила, что действия Москвы "неприемлемы", поскольку они направлены на создание новых препятствий для гуманитарной помощи.
Читать в источнике
Комментировать210

Подробнее о событии

Отказ России от участия в деконфликтинге ООН в Сирии объяснили

Lenta.ru14:03

США раскритиковали отказ РФ от сотрудничества с ООН через систему деконфликтинга в Сирии

ТАСС13:42

Небензя: «гуманитарные» объекты в Сирии использовались террористами

News.ru12:40

В Сети высмеяли лексику СМИ о «деконфликтинге» в Сирии

ИА Красная Весна16:38

Небензя объяснил выход России из механизма деконфликтинга в Сирии

Газета.Ru14:36

Небензя объяснил выход России из механизма деконфликтинга ООН в Сирии

РИА Новости13:17

США раскритиковали выход России из механизма деконфликтинга ООН в САР

RT на русском14:32
Показать все источники
Автоматически обработаны 7244 источника, обновлено в 16:52, Ашберн
Политика

В России заявили о возможности поездок за границу через Белоруссию

Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал информацию о том, что россияне выезжают за границу через Белоруссию.
Lenta.ru 05:03
328
Общество

Минтруд объяснил порядок новых выплат в 10 тыс. рублей на детей

В Минтруде рассказали, как будут перечислять новую единовременную выплату в десять тысяч рублей на детей до 16 лет.
РИА Новости вчера в 18:20
2,1K
Культура

Шнуров стал генеральным продюсером международного телеканала

Российский музыкант Сергей Шнуров занял пост генерального продюсера международного русскоязычного телеканала RTVI.
Lenta.ru 16:25
8
Общество

Кинотеатры в России возобновят работу 15 июля

В российских сетях кинотеатров заявили, что для подготовки к открытию потребуется около месяца и начать работу 15 июля они, скорее всего, не смогут.
BFM.ru 08:50
448
Политика

Пелоси запросила брифинг по фейку NYT о действиях России в Афганистане

Публикация американской The New York Times о действиях России в Афганистане против американских военных вызвала ажиотаж среди политиков-демократов в США.
Евразия Daily 11:26
Общество

ВОЗ заявила, что пандемия коронавируса набирает темп

Пандемия коронавируса COVID-19 в мире длится уже полгода, и пока до завершения кризиса еще далеко, заявили в понедельник во Всемирной организации здравоохранения.
Интерфакс 12:57
948
Политика

Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы

Президент России Владимир Путин в понедельник, 29 июня, подписал указ, согласно которому граждане, прибывающие в запасе, призываются на военные сборы.
Известия 12:21
3,2K
Происшествия

Американского контрабандиста вывезли из РФ в США во время пандемии

Мужчина покинул Москву во время пандемии коронавируса.
News.ru 16:10
1
Происшествия

При пожаре в многоэтажке на западе Москвы погибли два человека

В результате пожара погибли два человека.
Газета.Ru 14:34
5
Общество

Старт 1 сентября: в России вернут дистанционное обучение

Напомним, что в связи с эпидемией коронавируса в этом году власти рекомендовали переводить школьников на дистанционное обучение еще 14 марта.
Primpress.ru вчера в 16:30
538
Политика

Китай высоко оценил танки Т-90М, показанные на параде Победы в Москве

Россия на военном параде в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне в Москве продемонстрировала новые версии танков Т-90М.
Политическая Экспертиза 00:00
56
Гаджеты

Apple отправила разработчикам первые ПК с собственными процессорами

Еще неделю назад в рамках презентации «WWDC 2020», «яблочная» компания объявила о сенсационном переходе своих ноутбуков с процессоров Intel на CPU собственной разработки.
ГЛАС.RU 10:06
Шоу-бизнес

Шнуров написал стих о нападении на Собчак в монастыре

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров отреагировал на нападение на журналистку Ксению Собчак в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области, в котором находится скандально известный схиигумен Сергий (Николай Романов).
URA.Ru вчера в 09:10
97
Происшествия

Липецкого подростка убило током во время купания

Липецк, 29 июня 2020, 16:04 — REGNUM В Липецке в посёлке Тракторного завода 17-летний студент техникума погиб в своей квартире во время купания от удара током, сообщил портал LipetskMedia.
REGNUM 09:04
4
Общество

Власти Индии заблокировали TikTok и еще 58 китайских приложений

Министерство считает, что работа этих приложений причиняет «ущерб суверенитету и целостности Индии», а также угрожает безопасности государства и общественному порядку.
РБК 15:31
7
Культура

Асмус снова снимется в откровенной сцене в новом фильме

Актриса Кристина Асмус снова снимется в откровенной сцене в фильме "Китобой", рассказал о фильме своего ученика Филиппа Юрьева режиссер Алексей Учитель, пишет сайт kp.ru.
Газета.Ru 07:41
167
Происшествия

Один человек погиб при стрельбе на акции протеста в Кентукки

Известия вчера в 01:07
9
Игры

Tencent анонсировала шутер с открытым миром в стиле киберпанк

Tencent представила игру SYN — шутер с открытым миром в стиле киберпанк.
CyberSport.ru вчера в 03:44
6
Общество

Женевский автосалон-2021 не будет проведён из-за эпидемии коронавируса

Женева, Швейцария, 29 июня 2020, 23:18 — REGNUM Организаторы международного Женевского автосалона из-за пандемии коронавируса приняли решение отменить все его мероприятия, запланированные на 2021 год, сообщает 29 июня пресс-служба руководства автосалона.
REGNUM 16:18
Политика

Глава УПЦ требует от Константинопольского патриарха новый томос

Подписание томоса со стороны Константинополя произошло с нарушением всех фундаментальных канонических церковных правил, заявила каноническая Украинская православная церковь Московского патриархата.
Вести.Ru 08:03
6
Авто

Стали известны пять способов открыть случайно запертый автомобиль

Большинство автолюбителей задаются вопросом о том, что делать, если случайно захлопнулась дверь машины, а ключи остались внутри.
Live24 08:37
24
Авто

Эксперты назвали автомобили с худшими двигателями

IrkutskMedia 14:20
7
Происшествия

Обвинение попросило суд закрыть заседания по делу историка Соколова

Российская газета 13:44
150
Общество

В омской «конституционной» лотерее нашли меченые билеты

Журналисты обнаружили, что на некоторых лотерейных билетах часть QR-кода обведена черным маркером.
RuNews24.ru 09:36
21
Общество

Мишустин изменил правила льготного автокредитования

Глава правительства России Михаил Мишустин подписал постановление о предоставлении скидки при получении кредита на новый автомобиль отечественного производства.
Известия вчера в 07:53
68
Общество

Путин наградил волонтера Светлану Анурьеву орденом Пирогова посмертно

РИА Новости 12:25
217
Игры

Анонс PlayStation 5 и её эксклюзивов. Чего нам стоит ждать от некстгена?

11 июня Sony на онлайн-презентации показали новую консоль PlayStation 5 вместе с ее Digital Edition версией.
Иркутск Сегодня 03:25
Общество

СМИ нашли у семьи Кадырова московскую квартиру

Компания 06:34
2
Футбол

Тиаго Силва продлил контракт с «ПСЖ» до окончания сезона

Защитник Тиаго Силва продлил контракт с французским "Пари Сен-Жермен" до фактического окончания сезона-2019/20, сообщается на сайте футбольного клуба.
РИА Новости 15:20
Футбол

«Барселона» может уволить Сетьена в случае потери очков с «Атлетико»

«Барселона» может расстаться с главным тренером Энрике Сетьеном в случае неудачных результатов в ближайших матчах чемпионата Испании — с «Атлетико» и «Вильярреалом», утверждает AS.
Чемпионат 15:09
1
Как работают Яндекс.Новости?
Ситуация в СирииБольше новостей по теме
Главное