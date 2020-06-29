Постпред США при ООН Келли Крафт осудила решение России выйти из механизма деконфликтинга ООН в Сирии, передает ТАСС. Крафт заявила, что действия Москвы "неприемлемы", поскольку они направлены на создание новых препятствий для гуманитарной помощи.

В США осудили выход России из механизма деконфликтинга ООН в Сирии

Культура Шнуров стал генеральным продюсером международного телеканала Российский музыкант Сергей Шнуров занял пост генерального продюсера международного русскоязычного телеканала RTVI. 8

Общество Кинотеатры в России возобновят работу 15 июля В российских сетях кинотеатров заявили, что для подготовки к открытию потребуется около месяца и начать работу 15 июля они, скорее всего, не смогут. 448

Политика Пелоси запросила брифинг по фейку NYT о действиях России в Афганистане Публикация американской The New York Times о действиях России в Афганистане против американских военных вызвала ажиотаж среди политиков-демократов в США.

Общество ВОЗ заявила, что пандемия коронавируса набирает темп Пандемия коронавируса COVID-19 в мире длится уже полгода, и пока до завершения кризиса еще далеко, заявили в понедельник во Всемирной организации здравоохранения. 948

Общество Старт 1 сентября: в России вернут дистанционное обучение Напомним, что в связи с эпидемией коронавируса в этом году власти рекомендовали переводить школьников на дистанционное обучение еще 14 марта. 538

Гаджеты Apple отправила разработчикам первые ПК с собственными процессорами Еще неделю назад в рамках презентации «WWDC 2020», «яблочная» компания объявила о сенсационном переходе своих ноутбуков с процессоров Intel на CPU собственной разработки.

Шоу-бизнес Шнуров написал стих о нападении на Собчак в монастыре Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров отреагировал на нападение на журналистку Ксению Собчак в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области, в котором находится скандально известный схиигумен Сергий (Николай Романов). 97

Происшествия Липецкого подростка убило током во время купания Липецк, 29 июня 2020, 16:04 — REGNUM В Липецке в посёлке Тракторного завода 17-летний студент техникума погиб в своей квартире во время купания от удара током, сообщил портал LipetskMedia. 4

Культура Асмус снова снимется в откровенной сцене в новом фильме Актриса Кристина Асмус снова снимется в откровенной сцене в фильме "Китобой", рассказал о фильме своего ученика Филиппа Юрьева режиссер Алексей Учитель, пишет сайт kp.ru. 167

Общество Женевский автосалон-2021 не будет проведён из-за эпидемии коронавируса Женева, Швейцария, 29 июня 2020, 23:18 — REGNUM Организаторы международного Женевского автосалона из-за пандемии коронавируса приняли решение отменить все его мероприятия, запланированные на 2021 год, сообщает 29 июня пресс-служба руководства автосалона.

Политика Глава УПЦ требует от Константинопольского патриарха новый томос Подписание томоса со стороны Константинополя произошло с нарушением всех фундаментальных канонических церковных правил, заявила каноническая Украинская православная церковь Московского патриархата. 6

Общество Мишустин изменил правила льготного автокредитования Глава правительства России Михаил Мишустин подписал постановление о предоставлении скидки при получении кредита на новый автомобиль отечественного производства. 68

Игры Анонс PlayStation 5 и её эксклюзивов. Чего нам стоит ждать от некстгена? 11 июня Sony на онлайн-презентации показали новую консоль PlayStation 5 вместе с ее Digital Edition версией.