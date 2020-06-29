Политика
Газета.RuВ США осудили выход России из механизма деконфликтинга ООН в Сирии
Постпред США при ООН Келли Крафт осудила решение России выйти из механизма деконфликтинга ООН в Сирии, передает ТАСС. Крафт заявила, что действия Москвы "неприемлемы", поскольку они направлены на создание новых препятствий для гуманитарной помощи.
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Энергетика
Высокая премия станет нормой для нефти Urals
В четверг 26 июня премия российской нефти марки Urals к Dated Brent в Северо-Западной Европе установила новый рекорд в $2.35 за баррель, и аналитики Альфа-банка ожидают, что она останется высокой в ближайшие месяцы.
Profinance.ru 11:09
Политика
Twitch временно заблокировал аккаунт Трампа за «разжигание ненависти»
Видеостриминговый сервис Twitch, который принадлежит американскому магнату Джеффу Безосу, принял решение временно заблокировать аккаунт президента США Дональда Трампа из-за его комментариев c "разжиганием ненависти", сообщает Fox News.
Газета.Ru 15:00
Здоровье
Родители больных спинальной мышечной атрофией попросили помощи властей
Родители детей, больных спинальной мышечной атрофией (СМА), отчаявшиеся получить препарат «Спинраза», обратились в правительство.
Известия вчера в 20:03
Авто
Японец провел тест-драйв внедорожника УАЗ «Хантер»
Напротив, в Японии очень ценят УАЗ за его неприхотливость и простоту конструкции. После тест-драйва энтузиаст подытожил впечатления.
Picsnews.net 14:39
Политика
Владимир Путин откроет Ржевский мемориал Советскому солдату
Tverigrad.ru 09:20
Общество
Работавший в «красной зоне» врач рассказал о странностях коронавируса
Коронавирус имеет ряд странностей, которые стали заметны благодаря тесной борьбе с ним.
Газета.Ru 15:16
Политика
Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы
Президент России Владимир Путин в понедельник, 29 июня, подписал указ, согласно которому граждане, прибывающие в запасе, призываются на военные сборы.
Известия 12:21
Культура
Сергей Шнуров стал генеральным продюсером канала RTVI
Российская газета 17:19
Экономика
Акции Coty взлетели после сделки с Ким Кардашьян
Нью-Йорк, США, 29 июня 2020, 21:05 — REGNUM Котировки компании Coty на фондовом рынке США 29 июня взлетели на 8,7% после объявления о сделке с компанией телезвезды Ким Кардашьян.
REGNUM 14:05
Общество
У жителей России началась сокращенная рабочая неделя
Начавшаяся рабочая неделя для жителей России окажется сокращенной из-за объявления нерабочим днем 1 июля.
Татар-информ вчера в 23:40
Футбол
Арбитр признал ошибкой назначенный в ворота «Рубина» пенальти
Игрок в результате получил желтую карточку, а пенальти реализовал полузащитник москвичей Алексей Миранчук.
Inkazan 14:42
Шоу-бизнес
Галина Боб показала пухленький живот в купальнике
Wday.ru вчера в 11:30
Авто
Эксперты назвали автомобили с худшими двигателями
IrkutskMedia 14:20
Политика
Помпео призовет членов СБ ООН продлить оружейное эмбарго против Ирана
Госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео во вторник, 30 июня, выступит на заседании Совета безопасности ООН в Нью-Йорке по вопросу истекающего оружейного эмбарго против Ирана.
Газета.Ru 18:48
Общество
В России готовят нововведение получающим выплаты на карту пенсионерам
Общественники предложили пожилым людям предоставлять на выбор карты – с бесконтактной функцией, или же с нею.
Live24 05:33
Экономика
Неделя на Уолл-стрит началась в «зеленой зоне»
Нью-Йорк, США, 29 июня 2020, 17:30 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США открылись и торгуются в «зеленой зоне» с начала торговой сессии 29 июня на Уолл-стрит.
REGNUM 10:30
Футбол
В «Сельте» раскритиковали игру Смолова в матче против «Барселоны»
РЕН ТВ вчера в 07:52
Культура
Алексей Учитель уговорил Кристину Асмус на «обнаженные» съемки
По словам Учителя, Асмус дала свое согласие на съемки еще до выхода скандально нашумевшего фильма "Текст", в котором она снялась в очень откровенной сцене.
Piter.tv 01:11
Общество
Назван еще один бесполезный для лечения коронавируса препарат
Антиретровирусный препарат лопинавир плюс ритонавир признали бесполезным для лечения коронавируса.
Lenta.ru 18:05
Общество
Объявлена дата начала учебного года в России
Lenta.ru 12:56
Происшествия
Протестующие установили гильотину перед домом главы Amazon
Протестующие установили гильотину возле комплекса в Вашингтоне, где, как предполагается, находится дом генерального директора Amazon Джеффа Безоса, сообщает Fox News.
Газета.Ru 16:29
Происшествия
В Перми вынесли приговор учителю за сексуальное насилие над школьницей
Газета.Ru 10:23
Общество
Волочковой выписали штраф за посещение монастыря во время карантина
Балерина Анастасия Волочкова посетила Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в закрытом на карантин из-за вспышки коронавируса селе Дивеево в Нижегородской области, ей выписан штраф за нарушение правил, заявил глава региона Глеб Никитин.
РИА Новости 07:35
Транспорт
Открылся участок ЦКАД от Можайского до Новорижского шоссе
Церемония открытия движения транспорта по новому 23-километровому участку от Можайского до Новорижского шоссе на пятом пусковом комплексе Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) прошла в понедельник, 29 июня.
Известия 12:06
Кино
Марго Робби снимется в шестой части «Пиратов Карибского моря»
Подмосковье Сегодня 17:27
Общество
Число жертв коронавируса в Москве достигло 3 796
Количество умерших от коронавируса в Москве достигло 3 796 человек.
Газета.Ru 17:29
Политика
Соперник Лукашенко сравнил влияние России и США на законность выборов
Один из соперников Александра Лукашенко на президентских выборах Валерий Цепкало заявил, что Россия может сыграть более важную роль в обеспечении законности выборов в Белоруссии, чем США или Евросоюз.
РБК 18:53
Общество
Власти Индии заблокировали TikTok и еще 58 китайских приложений
Министерство считает, что работа этих приложений причиняет «ущерб суверенитету и целостности Индии», а также угрожает безопасности государства и общественному порядку.
РБК 15:31