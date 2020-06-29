Политика

Газета.RuГазета.RuВ США осудили выход России из механизма деконфликтинга ООН в Сирии

Постпред США при ООН Келли Крафт осудила решение России выйти из механизма деконфликтинга ООН в Сирии, передает ТАСС. Крафт заявила, что действия Москвы "неприемлемы", поскольку они направлены на создание новых препятствий для гуманитарной помощи.
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США раскритиковали выход России из механизма деконфликтинга в Сирии

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США раскритиковали выход России из механизма деконфликтинга ООН в САР

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Небензя объяснил выход России из механизма деконфликтинга в Сирии

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США раскритиковали отказ РФ от сотрудничества с ООН через систему деконфликтинга в Сирии

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Автоматически обработаны 7244 источника, обновлено в 19:59, Ашберн
Энергетика

Высокая премия станет нормой для нефти Urals

В четверг 26 июня премия российской нефти марки Urals к Dated Brent в Северо-Западной Европе установила новый рекорд в $2.35 за баррель, и аналитики Альфа-банка ожидают, что она останется высокой в ближайшие месяцы.
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Twitch временно заблокировал аккаунт Трампа за «разжигание ненависти»

Видеостриминговый сервис Twitch, который принадлежит американскому магнату Джеффу Безосу, принял решение временно заблокировать аккаунт президента США Дональда Трампа из-за его комментариев c "разжиганием ненависти", сообщает Fox News.
Газета.Ru 15:00
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Здоровье

Родители больных спинальной мышечной атрофией попросили помощи властей

Родители детей, больных спинальной мышечной атрофией (СМА), отчаявшиеся получить препарат «Спинраза», обратились в правительство.
Известия вчера в 20:03
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Авто

Японец провел тест-драйв внедорожника УАЗ «Хантер»

Напротив, в Японии очень ценят УАЗ за его неприхотливость и простоту конструкции. После тест-драйва энтузиаст подытожил впечатления.
Picsnews.net 14:39
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Политика

Владимир Путин откроет Ржевский мемориал Советскому солдату

Tverigrad.ru 09:20
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Общество

Работавший в «красной зоне» врач рассказал о странностях коронавируса

Коронавирус имеет ряд странностей, которые стали заметны благодаря тесной борьбе с ним.
Газета.Ru 15:16
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Политика

Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы

Президент России Владимир Путин в понедельник, 29 июня, подписал указ, согласно которому граждане, прибывающие в запасе, призываются на военные сборы.
Известия 12:21
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Культура

Сергей Шнуров стал генеральным продюсером канала RTVI

Российская газета 17:19
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Экономика

Акции Coty взлетели после сделки с Ким Кардашьян

Нью-Йорк, США, 29 июня 2020, 21:05 — REGNUM Котировки компании Coty на фондовом рынке США 29 июня взлетели на 8,7% после объявления о сделке с компанией телезвезды Ким Кардашьян.
REGNUM 14:05
Общество

У жителей России началась сокращенная рабочая неделя

Начавшаяся рабочая неделя для жителей России окажется сокращенной из-за объявления нерабочим днем 1 июля.
Татар-информ вчера в 23:40
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Политика

Сенатор предложил выкупить С-400 у Турции за счет бюджета Пентагона

РБК 19:44
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Футбол

Арбитр признал ошибкой назначенный в ворота «Рубина» пенальти

Игрок в результате получил желтую карточку, а пенальти реализовал полузащитник москвичей Алексей Миранчук.
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Шоу-бизнес

Галина Боб показала пухленький живот в купальнике

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Эксперты назвали автомобили с худшими двигателями

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Общество

В России готовят нововведение получающим выплаты на карту пенсионерам

Общественники предложили пожилым людям предоставлять на выбор карты – с бесконтактной функцией, или же с нею.
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Экономика

Неделя на Уолл-стрит началась в «зеленой зоне»

Нью-Йорк, США, 29 июня 2020, 17:30 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США открылись и торгуются в «зеленой зоне» с начала торговой сессии 29 июня на Уолл-стрит.
REGNUM 10:30
Футбол

В «Сельте» раскритиковали игру Смолова в матче против «Барселоны»

РЕН ТВ вчера в 07:52
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Культура

Алексей Учитель уговорил Кристину Асмус на «обнаженные» съемки

По словам Учителя, Асмус дала свое согласие на съемки еще до выхода скандально нашумевшего фильма "Текст", в котором она снялась в очень откровенной сцене.
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Общество

Назван еще один бесполезный для лечения коронавируса препарат

Антиретровирусный препарат лопинавир плюс ритонавир признали бесполезным для лечения коронавируса.
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Общество

Объявлена дата начала учебного года в России

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Происшествия

Протестующие установили гильотину перед домом главы Amazon

Протестующие установили гильотину возле комплекса в Вашингтоне, где, как предполагается, находится дом генерального директора Amazon Джеффа Безоса, сообщает Fox News.
Газета.Ru 16:29
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Общество

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Транспорт

Открылся участок ЦКАД от Можайского до Новорижского шоссе

Церемония открытия движения транспорта по новому 23-километровому участку от Можайского до Новорижского шоссе на пятом пусковом комплексе Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) прошла в понедельник, 29 июня.
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Кино

Марго Робби снимется в шестой части «Пиратов Карибского моря»

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NASA выложит 35 тыс. долларов за дизайн туалета для Луны

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Общество

Число жертв коронавируса в Москве достигло 3 796

Количество умерших от коронавируса в Москве достигло 3 796 человек.
Газета.Ru 17:29
Политика

Соперник Лукашенко сравнил влияние России и США на законность выборов

Один из соперников Александра Лукашенко на президентских выборах Валерий Цепкало заявил, что Россия может сыграть более важную роль в обеспечении законности выборов в Белоруссии, чем США или Евросоюз.
РБК 18:53
Общество

Власти Индии заблокировали TikTok и еще 58 китайских приложений

Министерство считает, что работа этих приложений причиняет «ущерб суверенитету и целостности Индии», а также угрожает безопасности государства и общественному порядку.
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