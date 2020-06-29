Политика
Газета.RuВ США осудили выход России из механизма деконфликтинга ООН в Сирии
Постпред США при ООН Келли Крафт осудила решение России выйти из механизма деконфликтинга ООН в Сирии, передает ТАСС. Крафт заявила, что действия Москвы "неприемлемы", поскольку они направлены на создание новых препятствий для гуманитарной помощи.
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Общество
Объявлена дата начала учебного года в России
Новый учебный год в российских школах начнется 1 сентября.
Lenta.ru 12:56
Общество
Волочковой выписали штраф за посещение монастыря во время карантина
Балерина Анастасия Волочкова посетила Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в закрытом на карантин из-за вспышки коронавируса селе Дивеево в Нижегородской области, ей выписан штраф за нарушение правил, заявил глава региона Глеб Никитин.
РИА Новости 07:35
Технологии
Новейший российский ионный двигатель может стать проблемой для США
Новейший российский ионный двигатель для космических аппаратов может стать технологическим прорывом, а также большой проблемой для Соединенных Штатов.
Военное дело 03:51
Автоспорт
Формула 1 показала заставку трансляций в сезоне-2020
Меньше недели остается до старта первой гонки сезона-2020 в Формуле 1. В следующее воскресенье, 5 июля, в 16:10 по московскому времени стартует Гран При Австрии.
Autosport.com.ru вчера в 10:32
Происшествия
Жена подозреваемого в изнасиловании дочери в Татарстане оправдала мужа
РИА Новости 17:59
Общество
Почти половина россиян встретили пандемию без сбережений
У 45% россиян совсем или почти не оказалось сбережений к началу пандемии коронавируса, говорится в отчете аналитического центра НАФИ (есть у РБК) по итогам опроса в июне.
РБК 23:00
Здоровье
Россиян предупредили о росте числа диабетиков после эпидемии
Заведующая кафедрой эндокринологии лечебного факультета РНИМУ имени Пирогова Минздрава РФ Татьяна Демидова сообщила, что распространение коронавируса приведет к резкому приросту числа диабетиков в стране.
ФедералПресс вчера в 22:43
Политика
Матвиенко предложила в будущем проводить голосования по несколько дней
Пресс-служба Совета Федерации РФ / РИА Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что голосование по поправкам в Конституцию проходит настолько хорошо, что можно рассмотреть вопрос проведения и в будущем голосований по несколько дней.
РЕН ТВ 11:25
Политика
В Раде заявили, что Зеленский может стать последним лидером Украины
Депутат Верховной рады Вадим Рабинович предупредил, что Украина близка к тому, чтобы стать парламентской республикой, а действующий глава государства Владимир Зеленский может стать последним президентом страны.
RT на русском 22:53
Армия и оружие
Как в России совершенствуется подготовка младших офицеров
В настоящее время делается акцент на том, чтобы выработать у младших офицеров навыки действовать за рамками принятых стандартов и грамотно взаимодействовать с подразделениями, которые оснащены специальным вооружением, отмечают эксперты.
RT на русском 16:00
Происшествия
Обвинение попросило суд закрыть заседания по делу историка Соколова
Российская газета 13:44
Здоровье
В ВШЭ назвали число предотвращенных смертей от коронавируса в России
В материале «Какого количества смертей от COVID-19 удалось избежать российскому обществу» авторы пришли к выводу, что если бы власти и население проигнорировали сообщения об эпидемии и не принимали бы необходимых мер, жертвами пандемии потенциально могли бы стать 3,8 млн человек.
РБК 07:59
Культура
Алексей Учитель уговорил Кристину Асмус на «обнаженные» съемки
По словам Учителя, Асмус дала свое согласие на съемки еще до выхода скандально нашумевшего фильма "Текст", в котором она снялась в очень откровенной сцене.
Piter.tv 01:11
Политика
Сенатор предложил выкупить С-400 у Турции за счет бюджета Пентагона
Сенатор США Джон Тьюн предложил поправку в оборонный бюджет на 2020-2021 финансовый год, которая позволит США приобрести у Турции российские зенитные ракетные системы С-400.
РБК 19:44
Общество
Некоторые тарифы на ЖКХ возрастут с июля
С 1 июля в России повысят тарифы ЖКХ. Об этом сообщает телеканал "360".
Газета.Ru 08:37
Политика
Глава разведки США отреагировал на данные о «сговоре» России и талибов
Директор Национальной разведки США Джон Рэтклифф отреагировал на утечку в СМИ информации о якобы сговоре России и боевиков экстремистского движения «Талибан» (запрещено в РФ) с целью убийств американских военнослужащих в Афганистане.
Lenta.ru 22:17
Экономика
Греф ожидает укрепления рубля к доллару к концу 2020 года
Российский рубль должен укрепиться к концу года, заявил глава Сбербанка Герман Греф.
Коммерсантъ 04:06
Общество
Сотрудников ПФР попросили не акцентировать внимание на выплатах 1 июля
Совещание проводилось в дистанционном формате и Топилин, обращаясь к региональным руководителям, требовал никак не подчеркивать в общении со СМИ, что выплаты будут назначены именно 1 июля.
Собеседник вчера в 06:35
Политика
Парламент Китая принял закон о нацбезопасности в Гонконге
Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (высший законодательный орган) во вторник принял закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге.
ТАСС 21:46
Шоу-бизнес
Супруг Полины Гагариной показал свою настоящую любовь
Несмотря на развод с Полиной Гагариной, Дмитрий Исхаков продолжает общаться с детьми, которых воспитывал в браке с супругой.
OvideO.ru 14:18
Политика
Путин подписал указ о призыве на военные сборы в 2020 году
Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве пребывающих в запасе россиян на военные сборы в 2020 году.
РБК 09:10
Здоровье
На Алтае выявили 31 новый случай заражения коронавирусом
Горно-Алтайск, 30 июня 2020, 05:49 — REGNUM В Республике Алтай за минувшие сутки выявили 31 новый случай заражения коронавирусом.
REGNUM 22:49
Армия и оружие
В МИД Украины призвали «ментально готовиться» к «вторжению» РФ
Киев, 29 июня 2020, 15:05 — REGNUM Украине следует быть ментально готовой к «российскому вторжению», которое может произойти в ближайшей перспективе, заявил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар 29 июня в интервью «Интерфакс Украина».
REGNUM 08:05
Политика
Стало известно об унижении Меркель и Мэй Трампом
Lenta.ru 21:52
Общество
Мишустин изменил правила льготного автокредитования
Глава правительства России Михаил Мишустин подписал постановление о предоставлении скидки при получении кредита на новый автомобиль отечественного производства.
Известия вчера в 07:53
Гаджеты
Новые iPhone 12 будут продавать без наушников и зарядки
Компания Apple начнет продажу своей новой линейки iPhone 12 без зарядных устройств и наушников.
Goroday.ru 16:08