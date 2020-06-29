Постпред США при ООН Келли Крафт осудила решение России выйти из механизма деконфликтинга ООН в Сирии, передает ТАСС. Крафт заявила, что действия Москвы "неприемлемы", поскольку они направлены на создание новых препятствий для гуманитарной помощи.

В США осудили выход России из механизма деконфликтинга ООН в Сирии

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