Политика

Газета.RuГазета.RuВ США осудили выход России из механизма деконфликтинга ООН в Сирии

Постпред США при ООН Келли Крафт осудила решение России выйти из механизма деконфликтинга ООН в Сирии, передает ТАСС. Крафт заявила, что действия Москвы "неприемлемы", поскольку они направлены на создание новых препятствий для гуманитарной помощи.
Читать в источнике
Комментировать360

Подробнее о событии

В США критикуют выход России из механизма деконфликтинга ООН в Сирии

РЕН ТВ22:43

США осудили выход России из механизма деконфликтинга ООН в Сирии

РИА Новости16:53

Российский ЦПВС проводит гуманитарные акции

Красная звездавчера в 17:00

В Сети высмеяли лексику СМИ о «деконфликтинге» в Сирии

ИА Красная Весна16:38

Небензя объяснил выход России из механизма деконфликтинга в Сирии

Газета.Ru14:36

США раскритиковали отказ РФ от сотрудничества с ООН через систему деконфликтинга в Сирии

ТАСС13:42

Небензя: «гуманитарные» объекты в Сирии использовались террористами

News.ru12:40
Показать все источники
Автоматически обработаны 7244 источника, обновлено в 23:06, Ашберн
Общество

Путин наградил волонтера Светлану Анурьеву орденом Пирогова посмертно

РИА Новости 12:25
337
Политика

Путин и Лукашенко приедут на открытие Ржевского мемориала

ТАСС 17:02
111
Общество

Объявлена дата начала учебного года в России

Новый учебный год в российских школах начнется 1 сентября.
Lenta.ru 12:56
23
Общество

Волочковой выписали штраф за посещение монастыря во время карантина

Балерина Анастасия Волочкова посетила Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в закрытом на карантин из-за вспышки коронавируса селе Дивеево в Нижегородской области, ей выписан штраф за нарушение правил, заявил глава региона Глеб Никитин.
РИА Новости 07:35
398
Армия и оружие

Курды потребовали от российских военных разобраться с Турцией

Lenta.ru 05:23
15
Технологии

Новейший российский ионный двигатель может стать проблемой для США

Новейший российский ионный двигатель для космических аппаратов может стать технологическим прорывом, а также большой проблемой для Соединенных Штатов.
Военное дело 03:51
73
Автоспорт

Формула 1 показала заставку трансляций в сезоне-2020

Меньше недели остается до старта первой гонки сезона-2020 в Формуле 1. В следующее воскресенье, 5 июля, в 16:10 по московскому времени стартует Гран При Австрии.
Autosport.com.ru вчера в 10:32
Происшествия

Жена подозреваемого в изнасиловании дочери в Татарстане оправдала мужа

РИА Новости 17:59
249
Общество

Почти половина россиян встретили пандемию без сбережений

У 45% россиян совсем или почти не оказалось сбережений к началу пандемии коронавируса, говорится в отчете аналитического центра НАФИ (есть у РБК) по итогам опроса в июне.
РБК 23:00
Здоровье

Россиян предупредили о росте числа диабетиков после эпидемии

Заведующая кафедрой эндокринологии лечебного факультета РНИМУ имени Пирогова Минздрава РФ Татьяна Демидова сообщила, что распространение коронавируса приведет к резкому приросту числа диабетиков в стране.
ФедералПресс вчера в 22:43
60
Политика

Матвиенко предложила в будущем проводить голосования по несколько дней

Пресс-служба Совета Федерации РФ / РИА Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что голосование по поправкам в Конституцию проходит настолько хорошо, что можно рассмотреть вопрос проведения и в будущем голосований по несколько дней.
РЕН ТВ 11:25
45
Политика

В Раде заявили, что Зеленский может стать последним лидером Украины

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович предупредил, что Украина близка к тому, чтобы стать парламентской республикой, а действующий глава государства Владимир Зеленский может стать последним президентом страны.
RT на русском 22:53
2
Армия и оружие

Как в России совершенствуется подготовка младших офицеров

В настоящее время делается акцент на том, чтобы выработать у младших офицеров навыки действовать за рамками принятых стандартов и грамотно взаимодействовать с подразделениями, которые оснащены специальным вооружением, отмечают эксперты.
RT на русском 16:00
Происшествия

Обвинение попросило суд закрыть заседания по делу историка Соколова

Российская газета 13:44
207
Здоровье

В ВШЭ назвали число предотвращенных смертей от коронавируса в России

В материале «Какого количества смертей от COVID-19 удалось избежать российскому обществу» авторы пришли к выводу, что если бы власти и население проигнорировали сообщения об эпидемии и не принимали бы необходимых мер, жертвами пандемии потенциально могли бы стать 3,8 млн человек.
РБК 07:59
22
Политика

Действующий президент Польши прошел во второй тур выборов

Интерфакс 01:14
174
Культура

Алексей Учитель уговорил Кристину Асмус на «обнаженные» съемки

По словам Учителя, Асмус дала свое согласие на съемки еще до выхода скандально нашумевшего фильма "Текст", в котором она снялась в очень откровенной сцене.
Piter.tv 01:11
188
Политика

Сенатор предложил выкупить С-400 у Турции за счет бюджета Пентагона

Сенатор США Джон Тьюн предложил поправку в оборонный бюджет на 2020-2021 финансовый год, которая позволит США приобрести у Турции российские зенитные ракетные системы С-400.
РБК 19:44
350
Общество

Некоторые тарифы на ЖКХ возрастут с июля

С 1 июля в России повысят тарифы ЖКХ. Об этом сообщает телеканал "360".
Газета.Ru 08:37
269
Политика

Глава разведки США отреагировал на данные о «сговоре» России и талибов

Директор Национальной разведки США Джон Рэтклифф отреагировал на утечку в СМИ информации о якобы сговоре России и боевиков экстремистского движения «Талибан» (запрещено в РФ) с целью убийств американских военнослужащих в Афганистане.
Lenta.ru 22:17
Экономика

Греф ожидает укрепления рубля к доллару к концу 2020 года

Российский рубль должен укрепиться к концу года, заявил глава Сбербанка Герман Греф.
Коммерсантъ 04:06
1,4K
Общество

Сотрудников ПФР попросили не акцентировать внимание на выплатах 1 июля

Совещание проводилось в дистанционном формате и Топилин, обращаясь к региональным руководителям, требовал никак не подчеркивать в общении со СМИ, что выплаты будут назначены именно 1 июля.
Собеседник вчера в 06:35
85
Политика

Парламент Китая принял закон о нацбезопасности в Гонконге

Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (высший законодательный орган) во вторник принял закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге.
ТАСС 21:46
1
Шоу-бизнес

Супруг Полины Гагариной показал свою настоящую любовь

Несмотря на развод с Полиной Гагариной, Дмитрий Исхаков продолжает общаться с детьми, которых воспитывал в браке с супругой.
OvideO.ru 14:18
3
Политика

Путин подписал указ о призыве на военные сборы в 2020 году

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве пребывающих в запасе россиян на военные сборы в 2020 году.
РБК 09:10
3,7K
Здоровье

На Алтае выявили 31 новый случай заражения коронавирусом

Горно-Алтайск, 30 июня 2020, 05:49 — REGNUM В Республике Алтай за минувшие сутки выявили 31 новый случай заражения коронавирусом.
REGNUM 22:49
54
Армия и оружие

В МИД Украины призвали «ментально готовиться» к «вторжению» РФ

Киев, 29 июня 2020, 15:05 — REGNUM Украине следует быть ментально готовой к «российскому вторжению», которое может произойти в ближайшей перспективе, заявил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар 29 июня в интервью «Интерфакс Украина».
REGNUM 08:05
67
Политика

Стало известно об унижении Меркель и Мэй Трампом

Lenta.ru 21:52
12
Общество

Мишустин изменил правила льготного автокредитования

Глава правительства России Михаил Мишустин подписал постановление о предоставлении скидки при получении кредита на новый автомобиль отечественного производства.
Известия вчера в 07:53
79
Гаджеты

Новые iPhone 12 будут продавать без наушников и зарядки

Компания Apple начнет продажу своей новой линейки iPhone 12 без зарядных устройств и наушников.
Goroday.ru 16:08
195
Как работают Яндекс.Новости?
Ситуация в СирииБольше новостей по теме
Главное