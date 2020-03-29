Коронавирус

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В США из-за коронавируса могут умереть до двухсот тысяч человек. Об этом заявил в эфире Си-эн-эн главный инфекционист страны, директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи.
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В США заявили, что из-за коронавируса в стране могут умереть до 200 тыс. человек

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В США от COVID-19 могут умереть до двухсот тысяч человек, считает врач

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Главный инфекционист США: жертвами эпидемии могут стать до 200 тыс. американцев

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Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 16:56, Ашберн
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В Москве с 30 марта вводится домашний режим самоизоляции для всех жителей любого возраста.
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Как сообщает ToDay News Ufa, употреблять грейпфрут или его сок и принимать лекарственные препараты может быть смертельно для человеческого организма.
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Первый случай смерти в связи с коронавирусом зафиксирован в Пскове, сообщил в воскресенье региональный оперативный штаб.
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Число жертв коронавируса в Италии за сутки выросло на 756, в стране скончались уже почти 11 тысяч заболевших.
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Собянин объявил о ежемесячных выплатах потерявшим из-за вируса работу

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Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в беседе с НСН дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.
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Московские депутаты за прошедшие выходные получили сотни жалоб на нарушение режима изоляции в городе.
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Во время эпидемии COVID-19 в китайском Ухане были приняты гораздо более жесткие меры, и со временем количество новых случаев заражения удалось сократить.
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Энтони Фаучи
Американский учёный
Американский учёный-медик, иммунолог и инфекционист, занимается исследованиями ВИЧ/СПИДа - работой по чему наиболее известен, - туберкулеза и малярии, а также вирусов Зика и Эбола, пандемического гриппа и др. Вся его профессиональная карьера связана с Национальными институтами здравоохранения, с 1984 года он является директором Национального института изучения аллергических и инфекционных заболеваний и одновременно возглавляет его лабораторию иммунорегуляции, член Национальных Академии наук и Медицинской академии США, а также Американского философского общества. Удостоен Президентской медали Свободы и Национальной научной медали, Mary Woodard Lasker Award for Public Service, а также других престижных и международных наград.
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