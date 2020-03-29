Коронавирус
Вести ФМВ США из-за коронавируса могут умереть до 200 тысяч человек
В США из-за коронавируса могут умереть до двухсот тысяч человек. Об этом заявил в эфире Си-эн-эн главный инфекционист страны, директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи.
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Общество
В Москве с 30 марта вводят режим самоизоляции для всех жителей
В Москве с 30 марта вводится домашний режим самоизоляции для всех жителей любого возраста.
Шоу-бизнес
Врач высказалась о ребенке Евгения Петросяна и Татьяны Брухуновой
Политика
Зеленский предупредил о грозящем Украине дефолте
Украине из-за коронавируса грозит дефолт. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский, передает ТАСС.
Происшествия
Самолёт экстренно садится в Шереметьеве из-за неисправности двигателя
Самолёт, выполняющий рейс Сочи — Москва, совершает экстренную посадку в московском аэропорту Шереметьево из-за срабатывания датчика неисправности левого двигателя.
Общество
Правительство обсудило возможность ограничения передвижения по России
В Правительстве города Москвы обсудили возможности по ограничению передвижения внутри Российской Федерации, узнал корреспондент издания «SMINEWS».
Кино
Райан Рейнольдс может сыграть в экранизации «Логова дракона»
Здоровье
Врач объяснил большое число молодых пациентов с коронавирусом на ИВЛ
Ранее 29 марта сообщалось, что в Москве 15 процентов тяжелых больных коронавирусом — люди младше 40 лет.
Здоровье
В церкви в Закарпатской области заразились 19 человек
Девятнадцать жителей Закарпатской области заразились COVID-19 после того, как контактировали с инфицированной женщиной в церкви, об этом сообщил замглавы Закарпатской областной администрации Алексей Гетманенко.
Общество
Резцова призналась, что не соблюдает карантин
Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова сообщила, что не соблюдает карантин и навещает родственников.
Общество
«Медуза»: мэрия Москвы будет контролировать передвижение горожан с помощью QR-кодов
Жителям Москвы выдадут QR-коды, которые станут пропусками для выхода из дома, рассказал «Медузе» источник, близкий к московскому оперативному штабу по борьбе с коронавирусом.
Здоровье
Грейпфрут в сочетании с лекарствами может быть смертельно опасен
Как сообщает ToDay News Ufa, употреблять грейпфрут или его сок и принимать лекарственные препараты может быть смертельно для человеческого организма.
Общество
В Пскове умер пациент с коронавирусом
Первый случай смерти в связи с коронавирусом зафиксирован в Пскове, сообщил в воскресенье региональный оперативный штаб.
Общество
Число жертв коронавируса в Италии за сутки выросло на 756
Число жертв коронавируса в Италии за сутки выросло на 756, в стране скончались уже почти 11 тысяч заболевших.
Общество
Собянин объявил о ежемесячных выплатах потерявшим из-за вируса работу
Безработные москвичи могут рассчитывать на ежемесячную выплату в размере 19,5 тыс. руб. в месяц. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Политика
Зеленский описал три сценария развития ситуации с коронавирусом
Президент Украины Владимир Зеленский оценил возможности медицинской системы страны по трем вариантам развития ситуации с пандемией коронавируса SARS-CoV-2.
Хоккей
У наставника ярославского «Локомотива» обнаружен коронавирус
Контракт Майкла Пелино с ярославским клубом действует до 30 апреля, но он покинул Ярославль досрочно.
Экономика
Минпромторг предлагает ввести «арендную амнистию» для потребрынка
Минпромторг предлагает ввести в России "арендную амнистию" для всех предприятий потребительского рынка, кроме продовольственной торговли, на время кризиса, который может вызвать распространение в России коронавируса.
Космос
Российский «Экспресс-АМ6» сломался
Агентство пишет, что «Экспресс-АМ6» сломался «в связи с аномальной работой жидкостного контура системы терморегулирования».
Общество
Трамп отказался финансировать охраны принца Гарри и Меган Маркл
Президент США Дональд Трамп отказался выделять средства на обеспечение безопасности британского принца Гарри и его супруги Меган Маркл.
Общество
Названа температура, при которой активизируется коронавирус
Футбол
Тедеско назвал футболистов, которых хотел бы видеть в «Спартаке»
Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско рассказал, кем бы из звездных игроков он хотел бы усилить свою команду.
Общество
В Москве подтверждены первые два случая коронавируса в Череповце
Московский референс-центр подтвердил инфицирование коронавирусом двух череповчан, которые находились на базе отдыха в Торово.
Общество
ВОЗ: Число зараженных коронавирусом в мире превысило 638 тысяч человек
Количество зафиксированных случаев заражения коронавирусной инфекцией во всем мире составляет 638 146 человек.
Общество
Вирусолог дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусом в России
Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в беседе с НСН дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.
Общество
Ушел из жизни писатель Юрий Бондарев
Общество
Московские депутаты получили сотни жалоб на нарушение режима изоляции
Московские депутаты за прошедшие выходные получили сотни жалоб на нарушение режима изоляции в городе.
Здоровье
Назван способ победить коронавирус до разработки вакцины
Во время эпидемии COVID-19 в китайском Ухане были приняты гораздо более жесткие меры, и со временем количество новых случаев заражения удалось сократить.
Политика
Клишас заявил об отсутствии у Собянина права на ввод массовых ограничений
«В соответствии со статьей 55 Конституции ограничения прав и свобод граждан возможны только в силу федерального закона и в конституционно значимых целях, а значит, введение таких ограничений — исключительная компетенция Федерального собрания и президента», — сказал глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству.
Политика
Украинские министры подали в отставку в разгар пандемии коронавируса
На Украине подали в отставку министры финансов Игорь Уманский и здравоохранения Илья Емец.
Армия и оружие
Десятки военных на авианосце ВМС США оказались заражены коронавирусом
Число членов заразившихся коронавирусом членов экипажа авианосца ВМС США Theodore Roosevelt выросло с трех до 25.