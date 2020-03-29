Коронавирус

News.ruNews.ruВ США от коронавируса могут умереть до 200 тысяч человек

Сто или двести тысяч человек могут погибнуть в Соединённых Штатах в результате пандемии коронавируса. Такого мнения придерживается один из членов группы Белого дома по борьбе с распространением COVID-19, руководитель Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи.
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Американский учёный-медик, иммунолог и инфекционист, занимается исследованиями ВИЧ/СПИДа - работой по чему наиболее известен, - туберкулеза и малярии, а также вирусов Зика и Эбола, пандемического гриппа и др. Вся его профессиональная карьера связана с Национальными институтами здравоохранения, с 1984 года он является директором Национального института изучения аллергических и инфекционных заболеваний и одновременно возглавляет его лабораторию иммунорегуляции, член Национальных Академии наук и Медицинской академии США, а также Американского философского общества. Удостоен Президентской медали Свободы и Национальной научной медали, Mary Woodard Lasker Award for Public Service, а также других престижных и международных наград.
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