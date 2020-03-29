Коронавирус
News.ruВ США от коронавируса могут умереть до 200 тысяч человек
Сто или двести тысяч человек могут погибнуть в Соединённых Штатах в результате пандемии коронавируса. Такого мнения придерживается один из членов группы Белого дома по борьбе с распространением COVID-19, руководитель Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи.
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