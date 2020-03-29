Сто или двести тысяч человек могут погибнуть в Соединённых Штатах в результате пандемии коронавируса. Такого мнения придерживается один из членов группы Белого дома по борьбе с распространением COVID-19, руководитель Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи.

В США от коронавируса могут умереть до 200 тысяч человек

Общество Клишас заявил об отсутствии у Собянина права на ввод массовых ограничений «В соответствии со статьей 55 Конституции ограничения прав и свобод граждан возможны только в силу федерального закона и в конституционно значимых целях, а значит, введение таких ограничений — исключительная компетенция Федерального собрания и президента», — сказал глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству.

Общество Ванга предсказала, когда закончится эпидемия коронавируса Эпидемия коронавируса продолжает наращивать темпы, заражая все больше человек. Однако предсказание об этом давала еще Ванга.

Общество Минтруд объяснил, как будет оплачиваться нерабочая неделя В Минтруде пояснили, если работник находится в отпуске, то нерабочие дни с 30 по 3 апреля не являются продлением отпуска.

Политика В Грузии отказались от помощи Саакашвили по борьбе с коронавирусом Правительство Грузии не нуждается в помощи бывшего президента Михаила Саакашвили, предложившего свое содействие в возвращении на родину застрявших в Европе граждан Грузии из-за пандемии коронавируса, заявил в воскресенье, 29 марта, генсек правящей партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе.

Общество В Китае остановили распространение коронавируса Власти Китая констатировали, что распространение эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19 в стране в целом остановлено.

Игры Оригинальная версия NieR станет доступна на PS4, Xbox One и РС Японский разработчик компьютерных игр Square Enix в ходе онлайн-трансляции, посвященной десятому юбилею выхода игры NieR, анонсировал релиз оригинальной части игры на для PS4, Xbox One и РС.

Общество Назван процент тяжелобольных коронавирусом моложе 40 лет Власти сообщили, что среди столичных пациентов, которые больны коронавирусом и находятся в тяжелом состоянии, почти 40% в возрасте до 40 лет.

Общество В Москве откроют дежурные группы в детсадах и начальных классах Дежурные группы до 12 человек организуют в столичных детских садах и школах из дошкольников и учащихся с первого по четвертый класс, чьи родители вынуждены работать на следующей неделе, сообщается на сайте мэра Москвы.