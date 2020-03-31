По информации мониторингового центра Университета, в настоящий момент число смертей от COVID-19 в США составляет 3415. В Китае погибли 3309 заболевших. Общее число выявленных носителей коронавирусной инфекции в Соединенных Штатах составляет 175 067 человек, в Китае — 82 278 человек.

В США от коронавируса погибло больше, чем в Китае

Общество Министр здравоохранения Самарской области покидает свой пост Губернатор Дмитрий Азаров объявил об отставке министра здравоохранения Самарской области Михаила Ратманова, сообщает в facebook телеканал «Самара-ГИС».

Общество В России изменили порядок техосмотра автомобилей В России с 1 марта будущего года автомобили младше четырех лет будут освобождены от необходимости прохождения техосмотра - соответствующий закон приняла Госдума.

Общество В Петербурге ввели режим полной самоизоляции В начале текущей недели на фоне растущего числа заболевших коронавирусом в РФ российские регионы стали переходить на режим всеобщей самоизоляции — первой полный карантин ввела Москва.

Здоровье В США заявили о четверти случаев бессимптомного протекания коронавируса Глава федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний США (ЦКПЗ) Роберт Редфилд заявил в интервью на радио, что около четверти случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией могут протекать бессимптомно.

Политика В ОБСЕ обеспокоены усилением в РФ ответственности за фейки о COVID-19 Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир во вторник выразил обеспокоенность в связи с усилением в России ответственности за распространение фейковой информации о коронавирусе.

Общество Россиян предупредили о пике заражений коронавирусом Россия приближается к пику заболеваемости коронавирусом, заявил РИА "Новости" главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.

Политика Венесуэла отвергла предложения США о создании временного правительства Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреас отверг предложенный госсекретарем США Майком Помпео план о создании временного правительства и проведении выборов ради последующей отмены санкций.

Здоровье Ведомству Скворцовой привезут 79 аппаратов ИВЛ Минпромторг должен обеспечить поставку Федеральному медико-биологическому агентству (ФМБА), которое возглавляет сейчас экс-министр здравоохранения Вероника Скворцова, 79 аппаратов для искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и 10 эстракорпоральных мембранных оксигенаций (ЭКМО).

Экономика В России выросли минимальные пенсии В России с 1 апреля 2020 года социальные пенсии выросли на 6,1 процента в связи с индексацией.

Музыка Опубликовано видео Little Big в самоизоляции Участники группы Little Big опубликовали видео о том, как они проводят время в самоизоляции.

Общество У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус На прошлой неделе в больницу в Коммунарке приезжал президент России Владимир Путин и лично общался с главным врачом Проценко.

Здоровье Депутат Гордумы Ростова возглавил БСМП В последний день 2019 года Александра Пономарёва назначили исполняющим обязанности главного врача БСМП.

Общество В России могут ограничить трафик иностранных ресурсов Депутат Государственной думы Антон Горелкин предложил Минкомсвязи и Федеральной антимонопольной службе обязать российских интернет-провайдеров давать приоритет отечественным сервисам на время карантина, вызванного распространением Covid-19 в России.

Космос Мочу астронавтов могут использовать для создания лунной базы В научном журнале Journal of Cleaner Production была опубликована статья, в которой говорится о том, что команде Анны-Лены Кьениксен из Университетского колледжа Эстфолла в Норвегии удалось совершить достаточно интересное открытие — по их словам, мочу астронавтов в будущем могут использоваться для создания лунной базы.

Авто Kia XCeed получил премию за дизайн Для семейства Ceed, где модель XCeed стала четвёртой по счёту, это не первая подобная награда: ранее в Red Dot Design Award побеждали хэтчбек Ceed, универсал Ceed SW, а также ProCeed в кузове shooting brake.

Общество Госдума поддержала уголовную ответственность за нарушение карантина Депутаты Государственной Думы РФ на заседании во вторник, 31 марта, одобрили в первом чтении законопроект об ужесточении наказания за нарушение санитарно-эпидемиологических правил.

Общество В Воронежской области введен режим всеобщей самоизоляции Режим всеобщей самоизоляции в связи с распространением коронавирусной инфекции ввели в Воронежской области со вторника, 31 марта.