Коронавирус
REGNUMВ США от коронавируса погибло больше, чем в Китае
По информации мониторингового центра Университета, в настоящий момент число смертей от COVID-19 в США составляет 3415. В Китае погибли 3309 заболевших. Общее число выявленных носителей коронавирусной инфекции в Соединенных Штатах составляет 175 067 человек, в Китае — 82 278 человек.
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Музыка
Организаторы «Евровидения» покажут специальное шоу вместо конкурса
Организаторы «Евровидение-2020» 16 мая вместо отмененного из-за коронавируса конкурса покажут специальный концерт.
Общество
Министр здравоохранения Самарской области покидает свой пост
Губернатор Дмитрий Азаров объявил об отставке министра здравоохранения Самарской области Михаила Ратманова, сообщает в facebook телеканал «Самара-ГИС».
Общество
В России изменили порядок техосмотра автомобилей
В России с 1 марта будущего года автомобили младше четырех лет будут освобождены от необходимости прохождения техосмотра - соответствующий закон приняла Госдума.
Общество
В Дагестане ввели режим самоизоляции из-за ситуации с коронавирусом
Как уточнили ТАСС в региональном ситуационном центре по противодействию распространению коронавируса, указом вводится режим самоизоляции для всех жителей региона.
Общество
В Москве умерли еще пять пациентов с коронавирусом
Еще пять пациентов с положительным диагнозом на новую коронавирусную инфекцию и сопутствующими заболеваниями умерли в Москве.
Экономика
Мишустин пояснил новый налог с процентов по вкладам
Глава российского правительства Михаил Мишустин разъяснил условия нового налога на проценты по вкладам и ценным бумагам.
Общество
В Ростовской области власти ввели режим самоизоляции
Голубев отметил, что это касается всех, независимо от возраста, сообщает пресс-служба областной администрации.
Кино
От коронавируса умер актер из «Звездных войн» Эндрю Джек
Общество
В Петербурге ввели режим полной самоизоляции
В начале текущей недели на фоне растущего числа заболевших коронавирусом в РФ российские регионы стали переходить на режим всеобщей самоизоляции — первой полный карантин ввела Москва.
Общество
Число заболевших коронавирусом в РФ за сутки выросло на 500
Количество зарегистрированных случаев заболевания коронавирусом в России перевалило за 2 тысячи, увеличившись на 500 за сутки.
Транспорт
С 1 апреля в Петербурге изменится время работы метро
Во вторник, 31 марта, стало известно, что с 1 апреля в Петербурге изменится время работы метро.
Общество
В Пермском крае введут режим самоизоляции со 2 апреля
Власти Пермского края объявили о введении в регионе режима обязательной самоизоляции, пишет ТАСС.
Здоровье
В США заявили о четверти случаев бессимптомного протекания коронавируса
Глава федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний США (ЦКПЗ) Роберт Редфилд заявил в интервью на радио, что около четверти случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией могут протекать бессимптомно.
Политика
В ОБСЕ обеспокоены усилением в РФ ответственности за фейки о COVID-19
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир во вторник выразил обеспокоенность в связи с усилением в России ответственности за распространение фейковой информации о коронавирусе.
Общество
Россиян предупредили о пике заражений коронавирусом
Россия приближается к пику заболеваемости коронавирусом, заявил РИА "Новости" главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.
Политика
Венесуэла отвергла предложения США о создании временного правительства
Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреас отверг предложенный госсекретарем США Майком Помпео план о создании временного правительства и проведении выборов ради последующей отмены санкций.
Здоровье
Ведомству Скворцовой привезут 79 аппаратов ИВЛ
Минпромторг должен обеспечить поставку Федеральному медико-биологическому агентству (ФМБА), которое возглавляет сейчас экс-министр здравоохранения Вероника Скворцова, 79 аппаратов для искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и 10 эстракорпоральных мембранных оксигенаций (ЭКМО).
Экономика
В России выросли минимальные пенсии
В России с 1 апреля 2020 года социальные пенсии выросли на 6,1 процента в связи с индексацией.
Музыка
Опубликовано видео Little Big в самоизоляции
Участники группы Little Big опубликовали видео о том, как они проводят время в самоизоляции.
Общество
У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус
На прошлой неделе в больницу в Коммунарке приезжал президент России Владимир Путин и лично общался с главным врачом Проценко.
Здоровье
Депутат Гордумы Ростова возглавил БСМП
В последний день 2019 года Александра Пономарёва назначили исполняющим обязанности главного врача БСМП.
Общество
В России могут ограничить трафик иностранных ресурсов
Депутат Государственной думы Антон Горелкин предложил Минкомсвязи и Федеральной антимонопольной службе обязать российских интернет-провайдеров давать приоритет отечественным сервисам на время карантина, вызванного распространением Covid-19 в России.
Космос
Мочу астронавтов могут использовать для создания лунной базы
В научном журнале Journal of Cleaner Production была опубликована статья, в которой говорится о том, что команде Анны-Лены Кьениксен из Университетского колледжа Эстфолла в Норвегии удалось совершить достаточно интересное открытие — по их словам, мочу астронавтов в будущем могут использоваться для создания лунной базы.
Авто
Kia XCeed получил премию за дизайн
Для семейства Ceed, где модель XCeed стала четвёртой по счёту, это не первая подобная награда: ранее в Red Dot Design Award побеждали хэтчбек Ceed, универсал Ceed SW, а также ProCeed в кузове shooting brake.
Общество
В Саратовской области вводится пропускной режим
Согласно постановлению, со 2 апреля в Саратовской области вводится пропускной режим.
Общество
Госдума поддержала уголовную ответственность за нарушение карантина
Депутаты Государственной Думы РФ на заседании во вторник, 31 марта, одобрили в первом чтении законопроект об ужесточении наказания за нарушение санитарно-эпидемиологических правил.
Игры
Последние дополнения для Dead or Alive 6 выйдут в апреле
Токио, 31 марта 2020, 11:36 — REGNUM В апреле Dead or Alive 6 получит два последних DLC (набор загружаемого контента).
Общество
В Воронежской области введен режим всеобщей самоизоляции
Режим всеобщей самоизоляции в связи с распространением коронавирусной инфекции ввели в Воронежской области со вторника, 31 марта.
Политика
Состоялся телефонный разговор Путина и Трампа
По инициативе американской стороны состоялись телефонные переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.
Здоровье
Главный санитарный врач Петербурга предписал хоронить пациентов с Covid в цинковых гробах
«Предписание о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей» для вице-губернатора Олега Эргашева подписано сегодня, 31 марта.