Коронавирус

REGNUMREGNUMВ США от коронавируса погибло больше, чем в Китае

По информации мониторингового центра Университета, в настоящий момент число смертей от COVID-19 в США составляет 3415. В Китае погибли 3309 заболевших. Общее число выявленных носителей коронавирусной инфекции в Соединенных Штатах составляет 175 067 человек, в Китае — 82 278 человек.
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США обошли Китай по числу смертей от коронавируса

РБК14:09

США обошли Китай по количеству жертв коронавируса

РИА Новости12:43

США опередили Китай по количеству умерших от коронавируса

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В США от коронавируса умерло больше людей, чем в Китае

RT на русском13:19

США обогнали Китай по числу смертей от коронавируса

Lenta.ru13:04

В США от коронавируса умерло больше людей, чем в Китае

ТАСС12:54

США обогнали Китай по числу умерших от коронавируса

Коммерсантъ13:37
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Музыка

Организаторы «Евровидения» покажут специальное шоу вместо конкурса

Организаторы «Евровидение-2020» 16 мая вместо отмененного из-за коронавируса конкурса покажут специальный концерт.
РБК 14:07
Общество

Министр здравоохранения Самарской области покидает свой пост

Губернатор Дмитрий Азаров объявил об отставке министра здравоохранения Самарской области Михаила Ратманова, сообщает в facebook телеканал «Самара-ГИС».
АиФ Самара 04:49
Общество

В России изменили порядок техосмотра автомобилей

В России с 1 марта будущего года автомобили младше четырех лет будут освобождены от необходимости прохождения техосмотра - соответствующий закон приняла Госдума.
Газета.Ru 13:17
Общество

В Дагестане ввели режим самоизоляции из-за ситуации с коронавирусом

Как уточнили ТАСС в региональном ситуационном центре по противодействию распространению коронавируса, указом вводится режим самоизоляции для всех жителей региона.
ТАСС 15:56
Общество

В Москве умерли еще пять пациентов с коронавирусом

Еще пять пациентов с положительным диагнозом на новую коронавирусную инфекцию и сопутствующими заболеваниями умерли в Москве.
ТАСС 16:24
Экономика

Мишустин пояснил новый налог с процентов по вкладам

Глава российского правительства Михаил Мишустин разъяснил условия нового налога на проценты по вкладам и ценным бумагам.
Газета.Ru 12:17
Общество

В Ростовской области власти ввели режим самоизоляции

Голубев отметил, что это касается всех, независимо от возраста, сообщает пресс-служба областной администрации.
RuNews24.ru 01:55
Кино

От коронавируса умер актер из «Звездных войн» Эндрю Джек

Российская газета 12:11
Общество

В Петербурге ввели режим полной самоизоляции

В начале текущей недели на фоне растущего числа заболевших коронавирусом в РФ российские регионы стали переходить на режим всеобщей самоизоляции — первой полный карантин ввела Москва.
Эксперт Северо-Запад 03:19
Общество

Число заболевших коронавирусом в РФ за сутки выросло на 500

Количество зарегистрированных случаев заболевания коронавирусом в России перевалило за 2 тысячи, увеличившись на 500 за сутки.
Интерфакс 05:05
Транспорт

С 1 апреля в Петербурге изменится время работы метро

Во вторник, 31 марта, стало известно, что с 1 апреля в Петербурге изменится время работы метро.
Форпост Северо-Запад 12:16
Общество

В Пермском крае введут режим самоизоляции со 2 апреля

Власти Пермского края объявили о введении в регионе режима обязательной самоизоляции, пишет ТАСС.
Мой Брянск 12:50
Здоровье

В США заявили о четверти случаев бессимптомного протекания коронавируса

Глава федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний США (ЦКПЗ) Роберт Редфилд заявил в интервью на радио, что около четверти случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией могут протекать бессимптомно.
Московский Комсомолец 14:58
Политика

В ОБСЕ обеспокоены усилением в РФ ответственности за фейки о COVID-19

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир во вторник выразил обеспокоенность в связи с усилением в России ответственности за распространение фейковой информации о коронавирусе.
РИА Новости 17:26
Общество

Россиян предупредили о пике заражений коронавирусом

Россия приближается к пику заболеваемости коронавирусом, заявил РИА "Новости" главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.
Газета.Ru 09:27
Политика

Венесуэла отвергла предложения США о создании временного правительства

Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреас отверг предложенный госсекретарем США Майком Помпео план о создании временного правительства и проведении выборов ради последующей отмены санкций.
РБК 17:00
Здоровье

Ведомству Скворцовой привезут 79 аппаратов ИВЛ

Минпромторг должен обеспечить поставку Федеральному медико-биологическому агентству (ФМБА), которое возглавляет сейчас экс-министр здравоохранения Вероника Скворцова, 79 аппаратов для искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и 10 эстракорпоральных мембранных оксигенаций (ЭКМО).
Росбалт 07:55
Экономика

В России выросли минимальные пенсии

В России с 1 апреля 2020 года социальные пенсии выросли на 6,1 процента в связи с индексацией.
Lenta.ru 17:16
Музыка

Опубликовано видео Little Big в самоизоляции

Участники группы Little Big опубликовали видео о том, как они проводят время в самоизоляции.
Рамблер 06:37
Общество

У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус

На прошлой неделе в больницу в Коммунарке приезжал президент России Владимир Путин и лично общался с главным врачом Проценко.
Ведомости 09:06
Здоровье

Депутат Гордумы Ростова возглавил БСМП

В последний день 2019 года Александра Пономарёва назначили исполняющим обязанности главного врача БСМП.
Donnews.ru 15:40
Общество

В России могут ограничить трафик иностранных ресурсов

Депутат Государственной думы Антон Горелкин предложил Минкомсвязи и Федеральной антимонопольной службе обязать российских интернет-провайдеров давать приоритет отечественным сервисам на время карантина, вызванного распространением Covid-19 в России.
Московская перспектива 10:54
Космос

Мочу астронавтов могут использовать для создания лунной базы

В научном журнале Journal of Cleaner Production была опубликована статья, в которой говорится о том, что команде Анны-Лены Кьениксен из Университетского колледжа Эстфолла в Норвегии удалось совершить достаточно интересное открытие — по их словам, мочу астронавтов в будущем могут использоваться для создания лунной базы.
Ferra вчера в 05:34
Авто

Kia XCeed получил премию за дизайн

Для семейства Ceed, где модель XCeed стала четвёртой по счёту, это не первая подобная награда: ранее в Red Dot Design Award побеждали хэтчбек Ceed, универсал Ceed SW, а также ProCeed в кузове shooting brake.
За рулем 11:45
Общество

В Саратовской области вводится пропускной режим

Согласно постановлению, со 2 апреля в Саратовской области вводится пропускной режим.
Коммерсантъ 14:18
Общество

Госдума поддержала уголовную ответственность за нарушение карантина

Депутаты Государственной Думы РФ на заседании во вторник, 31 марта, одобрили в первом чтении законопроект об ужесточении наказания за нарушение санитарно-эпидемиологических правил.
FlashNord 04:19
Игры

Последние дополнения для Dead or Alive 6 выйдут в апреле

Токио, 31 марта 2020, 11:36 — REGNUM В апреле Dead or Alive 6 получит два последних DLC (набор загружаемого контента).
REGNUM 04:36
Общество

В Воронежской области введен режим всеобщей самоизоляции

Режим всеобщей самоизоляции в связи с распространением коронавирусной инфекции ввели в Воронежской области со вторника, 31 марта.
Обозреватель Врн 06:34
Политика

Состоялся телефонный разговор Путина и Трампа

По инициативе американской стороны состоялись телефонные переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.
Капитал страны вчера в 12:28
Здоровье

Главный санитарный врач Петербурга предписал хоронить пациентов с Covid в цинковых гробах

«Предписание о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей» для вице-губернатора Олега Эргашева подписано сегодня, 31 марта.
Доктор Питер 15:30
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