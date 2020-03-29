Коронавирус
Российская газетаВ США от коронавируса скончался младенец
В Чикаго от коронавируса скончался малыш, которому не было и года. В департаменте здравоохранения штата Иллинойс отметили, что это первый подобный случай на территории США.
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Общество
«Почта России» изменит режим работы с 30 марта по 5 апреля
«Почта России» изменит режим работы в период с 30 марта по 5 апреля. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.
Общество
В России за сутки умерли четверо пациентов с коронавирусом
За последние сутки в России выявили 270 больных коронавирусом, еще четыре пациента скончались, сообщил оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
Общество
В Москве скончался 90-летний пациент с коронавирусом
В одной из московских больниц скончался пациент с коронавирусом, у которого была диагностирована пневмония, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперативном штабе по контролю за ситуацией с коронавирусом COVID-19.
Здоровье
Поражению легких при коронавирусе сможет помешать чай с куркумой
Общество
В Москве зафиксировали более тысячи случаев заражения коронавирусом
Ситуация с распространением коронавируса в Москве перешла на новую стадию, сообщил в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.
Политика
Мишустин сформировал президиум правительства России
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о формировании президиума правительства РФ.
Происшествия
Аксенов инициировал возбуждение уголовного дела из-за заражения коронавирусом в Крыму
Глава Республики Крым Сергей Аксенов обратился в региональные МВД и прокуратуру с предложением возбудить уголовное дело по первому случаю заражения в Крыму человеком, который не соблюдал режим самоизоляции.
Общество
Вирусолог обозначил пик эпидемии коронавируса в России
По мнению вирусолога, введенные российскими властями ограничительные меры помогут сдержать распространение коронавируса.
Общество
Психологи предупредили о возможной депрессии на нерабочей неделе
Режим самоизоляции во время «нерабочей недели» может привести к депрессии из-за непривычного образа жизни и нехватки общения, считают психологи.
Общество
Главврач в Коммунарке рассказал о пике эпидемии коронавируса в Москве
Главный врач больницы №40 в Коммунарке, предназначенной для лечения зараженных коронавирусом, Денис Проценко в беседе с российским общественным деятелем Нютой Федермессер рассказал, что уже на следующей неделе Москва может столкнуться с пиком распространения коронавируса COVID-2019.
Общество
Московское метро «переименовало» две станции из-за коронавируса
На двух станциях московского метрополитена появились стикеры, напоминающие пожилым жителям столицы о необходимости оставаться дома и соблюдать режим самоизоляции на фоне угрозы распространения коронавируса.
Футбол
Сёмин отреагировал на слухи о переходе Кокорина в «Локомотив»
72-летний наставник московского "Локомотива" Юрий Сёмин прокомментировал слухи о том, что "железнодорожники" достигли соглашения с форвардом "Зенита" Александром Кокориным .
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк рассказала, как жаловалась маме
Анастасия Заворотнюк еще несколько лет назад отправила свою дочь Анну учиться в Америку. Девушка поступила в университет в Нью-Йорке.
Общество
Сроки проведения ЕГЭ и ОГЭ перенесли
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что старт основной кампании единых государственных экзаменов переносится с 25 мая на 8 июня из-за ситуации с COVID-19, сообщается на сайте министерства.
Здоровье
Рошаль рассказал о перспективах вакцинации против коронавируса
Президент союза медицинского сообщества «Национальная медицинская палата» доктор Леонид Рошаль заявил, что только через год или позже станут понятны результаты вакцинации от коронавируса, пишет РИА Новости.
Происшествия
В Омске зафиксированы три первых случая заражения коронавирусом
Накануне ночью омские власти сообщили о первых подтверждённых случаях заражения коронавирусом в нашем регионе.
Экономика
Путин поручил приравнять пособие по нетрудоспособности к МРОТ
Президент России Владимир Путин поручил правительству приравнять минимальный размер пособия по временной нетрудоспособности к минимальному размеру оплаты труда (МРОТ).
Общество
Один из главных исследовательских институтов России возглавил экс-полицейский, которого называли причастным к коррупции
«Проект» пишет, что к назначению Божкова главой ИТЭФ, скорее всего, причастен директор НИЦ «Курчатовский институт» и по совместительству друг Путина Михаил Ковальчук.
Гаджеты
Intel представит 10-ядерные Comet Lake-S для десктопов в конце апреля
В семействе настольных процессоров Comet Lake-S будут представлены модели, насчитывающие до десяти ядер и обладающие тактовыми частотами до 5,3 ГГц.
Наука
Названа температура, при которой активизируется коронавирус
Ученые Университета Гонконга назвали температуру, при которой коронавирус особенно активен.
Спорт
Открытие Олимпиады в Токио может состояться 23 июля 2021 года
Церемония открытия летних Олимпийских игр в Токио, перенесенных из-за пандемии коронавируса, может состояться 23 июля 2021 года.
Наука
Ученые объяснили необычный симптом заражения коронавирусом
Исследователи из Медицинской школы Гарвардского университета объяснили, с чем связана потеря обоняния у человека при подозрении на заражение коронавирусом.
Общество
В Санкт-Петербурге умер пациент с коронавирусом
Утром власти Оренбургской области сообщили, что в столице региона скончался пациент с коронавирусной инфекцией, однако окончательная причина смерти будет установлена только после вскрытия.
Общество
Пенсии и пособия за апрель перечислены досрочно — ПФР
Пенсионный фонд Российской Федерации досрочно перечислил денежные средства пенсионерам и выплатил пособия за апрель 2020 года, в том числе ветеранам, из-за предстоящей нерабочей недели.
Политика
В Москву стягивают бронетехнику и военных
Жители Москвы и Подмосковья начали публиковать в соцсетях ролики и фотоснимки, на которых демонстрируются колонны бронетехники и автобусы с военными, движущиеся в столицу РФ.
Здоровье
В Минздраве назвали сроки окончания пандемии коронавируса в России
В Минздраве озвучили реальные сроки завершения эпидемии коронавиурса в России.
Авто
АвтоВАЗ 1 апреля поднимает цены на автомобили Lada
АвтоВАЗ в очередной раз поднимает цены c 1 апреля.
Общество
Перечень товаров первой необходимости утвержден правительством
В субботу кабинет министров России утвердил перечень товаров первой необходимости за исключением продуктов.
Происшествия
В Якутии подозреваемый в убийстве двух детей ранил полицейского
"Во время задержания мужчина ударил ножом одного из оперативных сотрудников", - сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УМВД республики.
Общество
В Москве откроют дежурные группы в детсадах и начальных классах
Дежурные группы до 12 человек организуют в столичных детских садах и школах из дошкольников и учащихся с первого по четвертый класс, чьи родители вынуждены работать на следующей неделе, сообщается на сайте мэра Москвы.