Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаВ США от коронавируса скончался младенец

В Чикаго от коронавируса скончался малыш, которому не было и года. В департаменте здравоохранения штата Иллинойс отметили, что это первый подобный случай на территории США.
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В США впервые умер младенец с коронавирусом

ТАСС01:20

Первый младенец умер в США после заражения коронавирусом

Газета.Ru01:37

Первый младенец скончался от коронавируса в США

Московский Комсомолецвчера в 22:20

В США умер первый заразившийся COVID-19 младенец

РБКвчера в 23:02

Первый младенец с коронавирусом умер в США

Известиявчера в 22:52

От коронавируса впервые умер младенец

Lenta.ruвчера в 23:10

В США впервые умер младенец с коронавирусом

РИА Новостивчера в 21:55
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Игры

Activision готовит ремастер Call of Duty: Modern Warfare 2

Чемпионат 27 марта в 16:07
Политика

Россия с 30 марта временно закроет госграницу

Правительство России поручило с 30 марта временно ограничить движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные и другие пункты пропуска через государственную границу РФ, включая сухопутный участок российско-белорусской границы.
ТАСС вчера в 10:26
Общество

Китай заявил об остановке эпидемии коронавируса в стране

В Китае в целом удалось остановить распространение коронавирусной инфекции, заявил представитель Госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Ми Фэн, передает Xinhua.
РБК 07:16
Общество

Роспотребнадзор рекомендовал не гулять с детьми из-за коронавируса

Роспотребнадзор рекомендовал родителям исключить контакты детей с другими людьми, а для «максимального снижения риска инфицирования» — не выходить из дома.
Коммерсантъ 27 марта в 21:51
Общество

В России за сутки скончались четыре пациента с коронавирусом

В России за сутки скончались четыре пациента, у которых была диагностирована коронавирусная инфекция.
RT на русском 06:27
Религия

Патриарх Кирилл призвал не ходить в храмы

Предстоятель Русской православной церкви, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал верующих соблюдать предписания властей, обнародованные в связи с распространением коронавируса, и не ходить в храмы.
Lenta.ru 05:35
Здоровье

В Минздраве назвали сроки окончания пандемии коронавируса в России

В Минздраве озвучили реальные сроки завершения эпидемии коронавиурса в России.
Evo-rus.com вчера в 11:14
Общество

Захарова заявила о многолетнем «оболванивании» россиян за рубежом

РБК 07:01
Политика

Песков перешел на удаленную работу

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков стал работать удаленно.
BFM.ru 06:59
Общество

Оперштаб назвал возраст подключённых к ИВЛ в Москве пациентов

RT на русском 07:30
Здоровье

Поражению легких при коронавирусе сможет помешать чай с куркумой

Evo-rus.com 27 марта в 09:09
Экономика

«Роснефть» продает все активы в Венесуэле российскому правительству

В пресс-службе кабмина подтвердили, что правительство России купило у "Роснефти" активы в Венесуэле, а владельцем стала полностью принадлежащая властям компания.
Газета.Ru вчера в 14:03
Футбол

Черчесов рассказал, чем занимается во время карантина

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов обратился к болельщикам во время карантина из-за пандемии коронавируса.
Матч ТВ 06:55
Политика

Украина может получить от МВФ до $8 млрд — Зеленский

Киев, 27 марта 2020, 22:11 — REGNUM Международный валютный фонд может предоставить Украине кредит в размере $8 млрд, если Верховная рада одобрит законопроекты о земле и о национализированных банках, заявил президент Украины Владимир Зеленский 27 марта на брифинге.
REGNUM 27 марта в 15:11
Общество

Путин поручил подготовить поправки о кредитных каникулах граждан

Президент России Владимир Путин поручил Правительству совместно с Центробанком подготовить законопроект о кредитных каникулах граждан и индивидуальных предпринимателей.
Парламентская газета 04:31
Политика

В России учредили президиум правительства

В России образовали президиум правительства, его возглавил нынешний премьер-министр страны Михаил Мишустин.
Lenta.ru 04:00
Общество

Воздержаться от поездок на дачу попросил россиян вирусолог

В связи с распространением коронавирусной инфекции по стране жителям России стоит отказаться от поездок на дачу.
Live24 вчера в 01:32
Здоровье

В Греции призвали «не расслабляться» в связи с эпидемией

Апрель станет «очень критическим» месяцем в развитии эпидемии COVID-19 в Греции, заявил министр здравоохранения Греции Василис Кикилиас 29 марта, выступая на телеканале Skai.
Красная весна 05:49
Общество

Рошаль рассказал о правилах походов в магазин во время эпидемии

Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль рассказал, как обезопасить себя во время посещения продуктовых магазинов.
Известия 01:54
Общество

Лекарства при эпидемии для стандартной аптечки назвал доктор Мясников

Врач отметил, что коронавирусную инфекцию может подхватить каждый, а антибиотики бесполезны.
SMINEWS в Подольске 27 марта в 02:22
Происшествия

Жительница Кирова заразилась коронавирусом в поезде от туристов

Лабораторное исследование подтвердило наличие коронавируса у жительницы Кирова, ехавшей в поезде из Москвы рядом с супругами, возвращавшимся из поездки в Германию, сообщает пресс-служба правительства региона.
РИА Новости 06:33
Игры

Анонсирован Quantum Error, космический хоррор-шутер для PS4 и PS5

Молодые разработчики из студии TeamKill Media, известные по средненькому фэнтези-хоррору Kings of Lorn: The Fall of Ebris, представили свою следующую игру — космический хоррор-шутер Quantum Error для PS4 и PS5.
Игромания.ру вчера в 04:42
Общество

В Череповце вводится режим ЧС из-за коронавируса

Режим ЧС из-за коронавируса вводят в Череповце. Об этом сообщил мэр города Вадим Германов.
Вечерние Ведомости вчера в 07:25
Финансы

Опубликован прогноз по курсу рубля на выходной неделе

Курс доллара в выходную неделю может составить 77-80 рублей, а евро — 84-86 рублей.
Lenta.ru 00:09
Экономика

Кабмин составил список наиболее пострадавших от коронавируса отраслей

По информации Forbes, в список самых пострадавших от коронавируса отраслей попали сферы спорта, туризма, общественного питания, досуга и развлечений, а также гостиничный бизнес и авиаперевозки.
РБК 26 марта в 15:50
Здоровье

В Липецкой области выявлено трое новых больных коронавирусом

В регионе обнаружили еще троих людей, зараженных COVID-19.
ИнфоСМИ 05:43
Общество

Московское метро временно «переименовало» станции из-за коронавируса

На станциях Московского метрополитена появились стикеры, напоминающие пожилым жителям столицы о необходимости находиться дома и соблюдать режим самоизоляции.
Известия вчера в 17:34
Политика

Песков: обратиться к гражданам 25 марта Путин решил накануне вечером

Президент РФ Владимир Путин решил выступить перед гражданами в связи с коронавирусом вечером накануне обращения, а текст заявления готовился ночью и утром.
News.ru 07:35
Здоровье

Грузия находится на грани неуправляемой эпидемии коронавируса

Грузия находится на грани полномасштабной и неуправляемой эпидемии коронавирусной инфекции, заявил руководитель Национального центра по контролю заболевания и общественного здоровья страны Амиран Гамкрелидзе.
Московский Комсомолец вчера в 19:40
Футбол

Игроки «Ювентуса» отказались от зарплаты на четыре месяца

Сообщается, футболисты отказались получать зарплату за март, апрель, май и июнь.
Vprognoze.ru вчера в 16:46
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