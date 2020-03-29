Коронавирус
Российская газетаВ США от коронавируса скончался младенец
В Чикаго от коронавируса скончался малыш, которому не было и года. В департаменте здравоохранения штата Иллинойс отметили, что это первый подобный случай на территории США.
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Игры
Activision готовит ремастер Call of Duty: Modern Warfare 2
Политика
Россия с 30 марта временно закроет госграницу
Правительство России поручило с 30 марта временно ограничить движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные и другие пункты пропуска через государственную границу РФ, включая сухопутный участок российско-белорусской границы.
Общество
Китай заявил об остановке эпидемии коронавируса в стране
В Китае в целом удалось остановить распространение коронавирусной инфекции, заявил представитель Госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Ми Фэн, передает Xinhua.
Общество
Роспотребнадзор рекомендовал не гулять с детьми из-за коронавируса
Роспотребнадзор рекомендовал родителям исключить контакты детей с другими людьми, а для «максимального снижения риска инфицирования» — не выходить из дома.
Общество
В России за сутки скончались четыре пациента с коронавирусом
В России за сутки скончались четыре пациента, у которых была диагностирована коронавирусная инфекция.
Религия
Патриарх Кирилл призвал не ходить в храмы
Предстоятель Русской православной церкви, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал верующих соблюдать предписания властей, обнародованные в связи с распространением коронавируса, и не ходить в храмы.
Здоровье
В Минздраве назвали сроки окончания пандемии коронавируса в России
В Минздраве озвучили реальные сроки завершения эпидемии коронавиурса в России.
Политика
Песков перешел на удаленную работу
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков стал работать удаленно.
Общество
Оперштаб назвал возраст подключённых к ИВЛ в Москве пациентов
Здоровье
Поражению легких при коронавирусе сможет помешать чай с куркумой
Экономика
«Роснефть» продает все активы в Венесуэле российскому правительству
В пресс-службе кабмина подтвердили, что правительство России купило у "Роснефти" активы в Венесуэле, а владельцем стала полностью принадлежащая властям компания.
Футбол
Черчесов рассказал, чем занимается во время карантина
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов обратился к болельщикам во время карантина из-за пандемии коронавируса.
Политика
Украина может получить от МВФ до $8 млрд — Зеленский
Киев, 27 марта 2020, 22:11 — REGNUM Международный валютный фонд может предоставить Украине кредит в размере $8 млрд, если Верховная рада одобрит законопроекты о земле и о национализированных банках, заявил президент Украины Владимир Зеленский 27 марта на брифинге.
Общество
Путин поручил подготовить поправки о кредитных каникулах граждан
Президент России Владимир Путин поручил Правительству совместно с Центробанком подготовить законопроект о кредитных каникулах граждан и индивидуальных предпринимателей.
Политика
В России учредили президиум правительства
В России образовали президиум правительства, его возглавил нынешний премьер-министр страны Михаил Мишустин.
Общество
Воздержаться от поездок на дачу попросил россиян вирусолог
В связи с распространением коронавирусной инфекции по стране жителям России стоит отказаться от поездок на дачу.
Здоровье
В Греции призвали «не расслабляться» в связи с эпидемией
Апрель станет «очень критическим» месяцем в развитии эпидемии COVID-19 в Греции, заявил министр здравоохранения Греции Василис Кикилиас 29 марта, выступая на телеканале Skai.
Общество
Рошаль рассказал о правилах походов в магазин во время эпидемии
Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль рассказал, как обезопасить себя во время посещения продуктовых магазинов.
Общество
Лекарства при эпидемии для стандартной аптечки назвал доктор Мясников
Врач отметил, что коронавирусную инфекцию может подхватить каждый, а антибиотики бесполезны.
Происшествия
Жительница Кирова заразилась коронавирусом в поезде от туристов
Лабораторное исследование подтвердило наличие коронавируса у жительницы Кирова, ехавшей в поезде из Москвы рядом с супругами, возвращавшимся из поездки в Германию, сообщает пресс-служба правительства региона.
Игры
Анонсирован Quantum Error, космический хоррор-шутер для PS4 и PS5
Молодые разработчики из студии TeamKill Media, известные по средненькому фэнтези-хоррору Kings of Lorn: The Fall of Ebris, представили свою следующую игру — космический хоррор-шутер Quantum Error для PS4 и PS5.
Общество
В Череповце вводится режим ЧС из-за коронавируса
Режим ЧС из-за коронавируса вводят в Череповце. Об этом сообщил мэр города Вадим Германов.
Финансы
Опубликован прогноз по курсу рубля на выходной неделе
Курс доллара в выходную неделю может составить 77-80 рублей, а евро — 84-86 рублей.
Экономика
Кабмин составил список наиболее пострадавших от коронавируса отраслей
По информации Forbes, в список самых пострадавших от коронавируса отраслей попали сферы спорта, туризма, общественного питания, досуга и развлечений, а также гостиничный бизнес и авиаперевозки.
Здоровье
В Липецкой области выявлено трое новых больных коронавирусом
В регионе обнаружили еще троих людей, зараженных COVID-19.
Общество
Московское метро временно «переименовало» станции из-за коронавируса
На станциях Московского метрополитена появились стикеры, напоминающие пожилым жителям столицы о необходимости находиться дома и соблюдать режим самоизоляции.
Политика
Песков: обратиться к гражданам 25 марта Путин решил накануне вечером
Президент РФ Владимир Путин решил выступить перед гражданами в связи с коронавирусом вечером накануне обращения, а текст заявления готовился ночью и утром.
Здоровье
Грузия находится на грани неуправляемой эпидемии коронавируса
Грузия находится на грани полномасштабной и неуправляемой эпидемии коронавирусной инфекции, заявил руководитель Национального центра по контролю заболевания и общественного здоровья страны Амиран Гамкрелидзе.
Футбол
Игроки «Ювентуса» отказались от зарплаты на четыре месяца
Сообщается, футболисты отказались получать зарплату за март, апрель, май и июнь.