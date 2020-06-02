Происшествия

REGNUMREGNUMВ США от рук полиции пострадала российская журналистка и продюсер

Сообщается, что Руссел, освещавшая протест возле Белого Дома, пострадала в результате стрельбы по ней резиновыми пулями и от слезоточивого газа. Стрельбу по журналисту начали сотрудники полиции, несмотря на то, что Руссел предъявила им пресс-карту.
Читать в источнике
Комментировать115
с чего всё началось

В США полицейские несколько раз выстрелили в продюсера Sputnik

В США полиция намеренно несколько раз выстрелила резиновыми пулями в продюсера Sputnik Николь Руссел, освещавшую протесты у Белого дома, зная, что она представитель прессы.
РИА Новости09:17

Подробнее о событии

Продюсер Sputnik пострадала, освещая протесты у Белого дома

ТАСС11:57

В США полицейские несколько раз выстрелили в продюсера Sputnik

РИА Новости09:17

«Полицейские избивали наших сотрудников». Глава Sputnik США рассказал о нападении на журналистов у Белого дома

Телеканал 360°10:18

В США полицейские выстрелили резиновыми пулями в продюсера Sputnik

RT на русском09:22

В США под резиновые пули попала продюсер Sputnik

Московский Комсомолец09:20

Семь пуль в журналиста - цена свободы прессы в США

Вести.Ru12:56

Власти Австралии начали расследование по факту нападения полицейских США на съемочную группу канала 7NEWS Australia

Эхо Москвы07:38
Показать все источники
Автоматически обработано 7215 источников, обновлено в 13:05, Ашберн
Общество

Кинотеатры в России начнут открываться в середине июля

«Зрители очень соскучились по кино, и кинотеатры начнут открываться с середины июля», – заявил он.
Ведомости 06:22
114
Армия и оружие

Путин утвердил условия использования Россией ядерного оружия

Россия может пойти на ядерный удар в случае "воздействия", способного вывести из строя критически важные государственные или военные объекты, говорится в Основах госполитики страны, утвержденных президентом Владимиром Путиным.
РИА Новости 10:25
1K
Происшествия

МВД попросило установить надзор за Варварой Карауловой

РИА Новости 11:20
9
Хоккей

Его ставили выше Харламова. Сегодня Владимиру Крутову исполнилось бы 60 лет

В начале октября 1979 года Крутов ошеломил даже звездных ветеранов ЦСКА, забросив четыре шайбы в тяжелом дерби с Динамо.
Советский спорт вчера в 02:00
Здоровье

В ВОЗ объяснили, от чего будет зависеть сила второй волны коронавируса

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в интервью порталу стопкоронавирус.рф рассказала, что сила второй волны COVID-19 и скорость распространения инфекции будет зависеть от того, насколько быстро изолируют инфицированных людей и примут необходимые меры.
Live24 11:39
7
Экономика

СФ одобрил закон о новых мерах налоговой поддержки граждан и бизнеса в условиях пандемии

Совет Федерации на заседании во вторник одобрил закон о предоставлении мер налоговой поддержки широкому кругу лиц в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.
ТАСС 04:17
Политика

Шойгу пригласил министра обороны США на парад Победы в Москве

Интерфакс 12:00
14
Происшествия

В США хозяин русского ресторана защитил его от толпы протестующих

В американском городе Сан-Диего, охваченном наряду с другими мегаполисами США массовыми беспорядками, хозяину ресторана русской кухни удалось защитить свой бизнес от погромов и разрушения.
Российская газета 09:36
237
Шоу-бизнес

Миронов ответил на пародию Галкина словами «Собянин не заслужил»

РБК 05:40
782
Здоровье

Опрос показал удовлетворение трети россиян системой здравоохранения

В 2019 году, до пандемии коронавируса, качеством доступной медицинской помощи в местах проживания оказались довольны только 37% россиян, свидетельствуют данные Gallup.
РБК 11:54
4
Финансы

Биржевой курс доллара опустился ниже 70 рублей

Курс доллара на открытие торгов на Московской бирже опустил ниже 70 рублей — до 69,73 рубля, следует из данных торгов.
Дождь вчера в 03:08
660
Политика

Директор «Южмаша» пожаловался на убытки из-за разрыва связей с Россией

Ведущее предприятие ракетно-космической отрасли Украины "Южмаш" из-за разрыва контрактов с Россией потеряло 206 миллионов гривен (531 миллион рублей), рассказал в интервью изданию Strana.ua генеральный директор Сергей Войт.
РИА Новости вчера в 19:43
4
Происшествия

Расстрелявшему сослуживцев срочнику добавят новое обвинение

Российская газета 31 мая в 23:06
776
Политика

ФСБ задержала украинского военного за пересечение границы в Крыму

Пограничное управление ФСБ России по Крыму задержало украинского военнослужащего за незаконное пересечение госграницы между Украиной и Россией.
РБК 07:51
166
Экономика

«Яндекс» и Сбербанк могут прекратить партнерство в совместных проектах

"Яндекс" и Сбербанк совместно развивают платежную систему "Яндекс.Деньги", а также агрегатор товаров и услуг "Яндекс.Маркет".
Вести.Ru 11:12
124
Общество

Испытавший вакцину от коронавируса описал неприятный побочный эффект

Журналист the Independent Джек Соммерс принял участие в испытании вакцины от коронавируса и рассказал о ее неприятном побочном эффекте.
РИА Новости 12:57
1
Армия и оружие

Вьетнам высмеял Украину за попытку поиздеваться над кораблями России

По словам вьетнамских экспертов, украинским военным следует обратить внимание на собственный «москитный флот», поскольку в настоящее время ВМСУ пополняется за счет списанных американских катеров класса «Island».
ГЛАС.RU вчера в 04:42
27
Политика

В ЕС заявили об отсутствии у Трампа права менять состав G7

США как действующий председатель G7 не может изменять состав группы за счет приглашения новых стран, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в ходе пресс-конференции.
Газета.Ru 07:06
193
Футбол

Наингголан намерен вернуться в «Рому»

Полузащитник "Интера" Раджа Наингголан хочет вернуться в "Рому", сообщает Calcio Mercato.В нынешнем сезоне 32-летний бельгиец выступает на правах аренды в "Кальяри".
Soccer.ru 07:40
Футбол

«Енисей» возвращает двух местных воспитанников

Как стало известно matchtv.ru, «Енисей» близок к заключению контракта с нападающим Ильей Карпуком, который в минувшем сезоне с 6 голами в 17 матчах стал лучшим бомбардиром димитровградской «Лады».
Матч ТВ 12:39
Космос

Найден вид световых колец вокруг стационарных черных дыр

Оказалось, что из-за серьезного искривления пространства вокруг черной дыры могут возникать структуры в виде колец света.
Live24 05:05
Общество

Алексей Венедиктов и Дмитрий Муратов пожаловались на одинаковые жетоны у полицейских, которые задерживали пикетчиков

Главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов и главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов направили письмо министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву в связи с тем, что у полицейских, задерживавших пикетчиков на Петровке, были одинаковые жетоны.
Эхо Москвы 11:18
23
Шоу-бизнес

Глюкоза опубликовала фотографию после бани

Знаменитость опубликовала фотоснимки после посещения бани на своей страничке в Инстаграм. На фото Глюкоза обернула голову полотенцем.
ИнфоСМИ 05:24
16
Происшествия

В Росгвардии объяснили смерть жителя Екатеринбурга при задержании

Газета.Ru 08:26
434
Происшествия

Квалификационная коллегия разрешила возбудить дела против шести судей

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) дала согласие на возбуждение уголовных дел в отношении шести судей, сообщается в пресс-релизе по итогам заседания коллегии.
Газета.Ru 09:02
54
Энергетика

«Газпром» обжаловал решение арбитража по спору с польской PGNiG

"Газпром" во вторник обжаловал в Апелляционном суде Стокгольма решение Стокгольмского арбитража об условиях ценообразования на газ, поставляемый в Польшу по газопроводу "Ямал-Европа", сообщает польский покупатель PGNiG.
Интерфакс 11:48
10
Музыка

Зрители выбрали победителей «Евровидения-2020»

Evo-rus.com вчера в 13:44
172
Политика

В ЦИК представили образец бюллетеня для голосования по поправкам

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России представила образец бюллетеня, предназначенного для голосования по поправкам в Конституцию страны.
Известия 11:33
1,6K
ЖКХ

В Москве заработал сервис с графиком отключения воды

В Москве заработал информационный сервис, где жители столицы могут узнать график отключения горячей воды.
Газета.Ru 12:41
215
Шоу-бизнес

Алсу впервые показала фото с трехлетним сыном

Популярная исполнительница Алсу в Международный день защиты детей впервые представила публике своего трехлетнего сына Рафаэля.
Слово и Дело 10:34
15
Как работают Яндекс.Новости?
Протесты в СШАБольше новостей по теме
Главное