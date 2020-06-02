Происшествия
REGNUMВ США от рук полиции пострадала российская журналистка и продюсер
Сообщается, что Руссел, освещавшая протест возле Белого Дома, пострадала в результате стрельбы по ней резиновыми пулями и от слезоточивого газа. Стрельбу по журналисту начали сотрудники полиции, несмотря на то, что Руссел предъявила им пресс-карту.
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с чего всё началось
В США полиция намеренно несколько раз выстрелила резиновыми пулями в продюсера Sputnik Николь Руссел, освещавшую протесты у Белого дома, зная, что она представитель прессы.РИА Новости09:17
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МВД попросило установить надзор за Варварой Карауловой
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Его ставили выше Харламова. Сегодня Владимиру Крутову исполнилось бы 60 лет
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Здоровье
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Опрос показал удовлетворение трети россиян системой здравоохранения
В 2019 году, до пандемии коронавируса, качеством доступной медицинской помощи в местах проживания оказались довольны только 37% россиян, свидетельствуют данные Gallup.
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Биржевой курс доллара опустился ниже 70 рублей
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Дождь вчера в 03:08
Политика
Директор «Южмаша» пожаловался на убытки из-за разрыва связей с Россией
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РИА Новости вчера в 19:43
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Расстрелявшему сослуживцев срочнику добавят новое обвинение
Российская газета 31 мая в 23:06
Политика
ФСБ задержала украинского военного за пересечение границы в Крыму
Пограничное управление ФСБ России по Крыму задержало украинского военнослужащего за незаконное пересечение госграницы между Украиной и Россией.
РБК 07:51
Экономика
«Яндекс» и Сбербанк могут прекратить партнерство в совместных проектах
"Яндекс" и Сбербанк совместно развивают платежную систему "Яндекс.Деньги", а также агрегатор товаров и услуг "Яндекс.Маркет".
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Общество
Испытавший вакцину от коронавируса описал неприятный побочный эффект
Журналист the Independent Джек Соммерс принял участие в испытании вакцины от коронавируса и рассказал о ее неприятном побочном эффекте.
РИА Новости 12:57
Армия и оружие
Вьетнам высмеял Украину за попытку поиздеваться над кораблями России
По словам вьетнамских экспертов, украинским военным следует обратить внимание на собственный «москитный флот», поскольку в настоящее время ВМСУ пополняется за счет списанных американских катеров класса «Island».
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В ЕС заявили об отсутствии у Трампа права менять состав G7
США как действующий председатель G7 не может изменять состав группы за счет приглашения новых стран, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в ходе пресс-конференции.
Газета.Ru 07:06
Футбол
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Полузащитник "Интера" Раджа Наингголан хочет вернуться в "Рому", сообщает Calcio Mercato.В нынешнем сезоне 32-летний бельгиец выступает на правах аренды в "Кальяри".
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Футбол
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Как стало известно matchtv.ru, «Енисей» близок к заключению контракта с нападающим Ильей Карпуком, который в минувшем сезоне с 6 голами в 17 матчах стал лучшим бомбардиром димитровградской «Лады».
Матч ТВ 12:39
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Оказалось, что из-за серьезного искривления пространства вокруг черной дыры могут возникать структуры в виде колец света.
Live24 05:05
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Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) дала согласие на возбуждение уголовных дел в отношении шести судей, сообщается в пресс-релизе по итогам заседания коллегии.
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"Газпром" во вторник обжаловал в Апелляционном суде Стокгольма решение Стокгольмского арбитража об условиях ценообразования на газ, поставляемый в Польшу по газопроводу "Ямал-Европа", сообщает польский покупатель PGNiG.
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Зрители выбрали победителей «Евровидения-2020»
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Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России представила образец бюллетеня, предназначенного для голосования по поправкам в Конституцию страны.
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В Москве заработал сервис с графиком отключения воды
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Популярная исполнительница Алсу в Международный день защиты детей впервые представила публике своего трехлетнего сына Рафаэля.
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