В США полиция намеренно несколько раз выстрелила резиновыми пулями в продюсера Sputnik Николь Руссел, освещавшую протесты у Белого дома, зная, что она представитель прессы.

с чего всё началось

Сообщается, что Руссел, освещавшая протест возле Белого Дома, пострадала в результате стрельбы по ней резиновыми пулями и от слезоточивого газа. Стрельбу по журналисту начали сотрудники полиции, несмотря на то, что Руссел предъявила им пресс-карту.

В США от рук полиции пострадала российская журналистка и продюсер

Армия и оружие Путин утвердил условия использования Россией ядерного оружия Россия может пойти на ядерный удар в случае "воздействия", способного вывести из строя критически важные государственные или военные объекты, говорится в Основах госполитики страны, утвержденных президентом Владимиром Путиным. 1K

Хоккей Его ставили выше Харламова. Сегодня Владимиру Крутову исполнилось бы 60 лет В начале октября 1979 года Крутов ошеломил даже звездных ветеранов ЦСКА, забросив четыре шайбы в тяжелом дерби с Динамо.

Здоровье В ВОЗ объяснили, от чего будет зависеть сила второй волны коронавируса Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в интервью порталу стопкоронавирус.рф рассказала, что сила второй волны COVID-19 и скорость распространения инфекции будет зависеть от того, насколько быстро изолируют инфицированных людей и примут необходимые меры. 7

Экономика СФ одобрил закон о новых мерах налоговой поддержки граждан и бизнеса в условиях пандемии Совет Федерации на заседании во вторник одобрил закон о предоставлении мер налоговой поддержки широкому кругу лиц в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.

Происшествия В США хозяин русского ресторана защитил его от толпы протестующих В американском городе Сан-Диего, охваченном наряду с другими мегаполисами США массовыми беспорядками, хозяину ресторана русской кухни удалось защитить свой бизнес от погромов и разрушения. 237

Здоровье Опрос показал удовлетворение трети россиян системой здравоохранения В 2019 году, до пандемии коронавируса, качеством доступной медицинской помощи в местах проживания оказались довольны только 37% россиян, свидетельствуют данные Gallup. 4

Финансы Биржевой курс доллара опустился ниже 70 рублей Курс доллара на открытие торгов на Московской бирже опустил ниже 70 рублей — до 69,73 рубля, следует из данных торгов. 660

Общество Испытавший вакцину от коронавируса описал неприятный побочный эффект Журналист the Independent Джек Соммерс принял участие в испытании вакцины от коронавируса и рассказал о ее неприятном побочном эффекте. 1

Армия и оружие Вьетнам высмеял Украину за попытку поиздеваться над кораблями России По словам вьетнамских экспертов, украинским военным следует обратить внимание на собственный «москитный флот», поскольку в настоящее время ВМСУ пополняется за счет списанных американских катеров класса «Island». 27

Политика В ЕС заявили об отсутствии у Трампа права менять состав G7 США как действующий председатель G7 не может изменять состав группы за счет приглашения новых стран, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в ходе пресс-конференции. 193

Футбол Наингголан намерен вернуться в «Рому» Полузащитник "Интера" Раджа Наингголан хочет вернуться в "Рому", сообщает Calcio Mercato.В нынешнем сезоне 32-летний бельгиец выступает на правах аренды в "Кальяри".

Футбол «Енисей» возвращает двух местных воспитанников Как стало известно matchtv.ru, «Енисей» близок к заключению контракта с нападающим Ильей Карпуком, который в минувшем сезоне с 6 голами в 17 матчах стал лучшим бомбардиром димитровградской «Лады».

Космос Найден вид световых колец вокруг стационарных черных дыр Оказалось, что из-за серьезного искривления пространства вокруг черной дыры могут возникать структуры в виде колец света.

Шоу-бизнес Глюкоза опубликовала фотографию после бани Знаменитость опубликовала фотоснимки после посещения бани на своей страничке в Инстаграм. На фото Глюкоза обернула голову полотенцем. 16

Происшествия Квалификационная коллегия разрешила возбудить дела против шести судей Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) дала согласие на возбуждение уголовных дел в отношении шести судей, сообщается в пресс-релизе по итогам заседания коллегии. 54

Энергетика «Газпром» обжаловал решение арбитража по спору с польской PGNiG "Газпром" во вторник обжаловал в Апелляционном суде Стокгольма решение Стокгольмского арбитража об условиях ценообразования на газ, поставляемый в Польшу по газопроводу "Ямал-Европа", сообщает польский покупатель PGNiG. 10