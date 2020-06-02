Происшествия

REGNUMREGNUMВ США от рук полиции пострадала российская журналистка и продюсер

Сообщается, что Руссел, освещавшая протест возле Белого Дома, пострадала в результате стрельбы по ней резиновыми пулями и от слезоточивого газа. Стрельбу по журналисту начали сотрудники полиции, несмотря на то, что Руссел предъявила им пресс-карту.
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МИД осудил жестокость полиции в отношении продюсера Sputnik в США

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Кино

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Политика

Украинская делегация обсуждает в Берлине «деоккупацию» Крыма

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В ответ на критику президента Дональда Трампа относительно закона о безопасности в Гонконге Китай дал указание государственным компаниям отменить закупки сои и свинины в США, сообщает информагентство Reuters.
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Происшествия

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В США русские отстояли от разгрома свой ресторан Pushkin Russia

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Мишустин рассказал о плане восстановления экономики России

Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал об основных параметрах общенационального плана восстановления экономики страны.
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Пришли за Маском. На кадрах запуска Dragon Crew обнаружили НЛО

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