Сообщается, что Руссел, освещавшая протест возле Белого Дома, пострадала в результате стрельбы по ней резиновыми пулями и от слезоточивого газа. Стрельбу по журналисту начали сотрудники полиции, несмотря на то, что Руссел предъявила им пресс-карту.

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