Происшествия
REGNUMВ США от рук полиции пострадала российская журналистка и продюсер
Сообщается, что Руссел, освещавшая протест возле Белого Дома, пострадала в результате стрельбы по ней резиновыми пулями и от слезоточивого газа. Стрельбу по журналисту начали сотрудники полиции, несмотря на то, что Руссел предъявила им пресс-карту.
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Футбол
Николич рассказал, когда начал переговоры с «Локомотивом»
Новый главный тренер «Локомотива» Марко Николич рассказал о переговорном процессе с московским клубом.
RT на русском 14:20
Шоу-бизнес
Юлия Барановская переехала с детьми в новый дом
Кстати, новый дом звезды уже не раз попадал в ролики, которые публикует в соцсетях Барановская.
StarHit.ru 07:00
Политика
МИД осудил жестокость полиции в отношении продюсера Sputnik в США
Москва расценивает преднамеренно жестокое обращение полиции с продюсером Sputnik в Вашингтоне Николь Руссел во время освещения акции протеста у стен Белого дома как недружественный шаг со стороны США и вопиющее нарушение Соединенными Штатами своих международных обязательств по обеспечению безопасности журналистов, говорится в сообщении МИД РФ.
РИА Новости 13:54
Общество
Способное достроить «Северный поток 2» судно обрело нового владельца
Ранее о собственнике трубоукладчика, который единственный из российских судов способен достроить газопровод «Северный поток – 2», ничего не сообщалось.
Известия 01:36
Армия и оружие
Армия Хафтара потерпела новое поражение в Ливии
Правительство национального согласия (ПНС) Ливии в рамках операции «Гнев вулкана» зачистило от членов незаконных вооруженных формирований Халифы Хафтара ряд стратегических точек в районе военной базы Йермук.
Lenta.ru 10:02
Здоровье
Медработников в Москве продолжат бесплатно селить в гостиницах
Программа временного бесплатного расселения медиков в гостиницах действует в Москве с 12 апреля.
РИАМО 11:58
Политика
Путин назначил 1 июля датой голосования по поправкам к Конституции
Президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым общероссийское голосование по принятию поправок в Конституцию пройдет 1 июля.
РИА Новости вчера в 15:50
Армия и оружие
СБУ заявила о задержании пытавшего украинцев сторонника ДНР
Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о задержании сторонника самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), который обвиняется в пытках украинских военных и гражданского населения в Горловке в 2014 году.
Lenta.ru 09:40
Экономика
Каникулы провалились: в Совфеде предложили кредитную амнистию
Москва, 2 июня 2020, 11:49 — REGNUM Член Совфеда Владимир Кравченко констатировал провал объявленных на фоне спада экономики из-за коронавируса кредитных каникул и предложил провести в России кредитную амнистию, передает корреспондент ИА REGNUM 2 июня.
REGNUM 04:49
Кино
Алексей Воробьев снялся в новом сериале Netflix «Космические войска»
Актер и певец Алексей Воробьев сыграл роль военного наблюдателя от России по имени Юрий Телатович в новом комедийном сериале Космические войска от стриминговой платформы Netflix.
iReactor вчера в 07:42
Происшествия
Около 20 человек задержаны в Москве на пикетах против полицейского насилия
Интерфакс 14:12
Политика
Украинская делегация обсуждает в Берлине «деоккупацию» Крыма
Правительственная делегация Украины во главе министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой и руководителем Офиса президента Андреем Ермаком обсуждают Крым и Донбасс в Берлине с главой МИД Германии Хайко Маасом, внешнеполитическим советником канцлера ФРГ Яном Гекером и министром обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр.
Газета.Ru 14:35
Политика
Китай в ответ на критику отказался от закупки сои и свинины в США
В ответ на критику президента Дональда Трампа относительно закона о безопасности в Гонконге Китай дал указание государственным компаниям отменить закупки сои и свинины в США, сообщает информагентство Reuters.
Российская газета 10:07
Происшествия
МВД попросило установить надзор за Варварой Карауловой
Полиция просит установить административный надзор за бывшей студенткой МГУ Варварой Карауловой, осужденной за попытку вступить в террористическую группировку "Исламское государство"*, сообщил РИА Новости ее адвокат Сергей Бадамшин.
РИА Новости 11:20
Происшествия
Белые американцы встали на колени и извинились за годы расизма
Lenta.ru вчера в 10:43
Общество
В США русские отстояли от разгрома свой ресторан Pushkin Russia
Евразия Daily 03:19
Технологии
Пользователей WhatsApp предупредили о новой схеме мошенничества
В WhatsApp обнаружили новые мошеннические схемы. Они позволяют украсть аккаунт путём подделки сообщений.
News.ru 04:40
Политика
ЦИК объяснил невозможность агитировать за и против поправок в Конституцию
Во вторник, 2 июня, организаторы кампании «Нет», выступающие против обнуления сроков президента, направили письмо в ЦИК с требованием предоставить им время и площади СМИ для проведения агитации против внесения поправок в Конституцию.
РБК 13:03
Путешествия
Туристы отказываются от отдыха в Сочи из-за справок об отсутствии коронавируса
Среди прочего ведомство обязало здравницы спрашивать у туристов справки об отсутствии коронавируса, выданные не позднее, чем за 48 часов, а также справки об отсутствии контактов с зараженными.
Интерфакс 08:49
Музыка
Зрители выбрали победителей «Евровидения-2020»
Evo-rus.com вчера в 13:44
Экономика
Мишустин рассказал о плане восстановления экономики России
Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал об основных параметрах общенационального плана восстановления экономики страны.
RT на русском 07:58
Происшествия
В Норильске после разлива топлива введён режим ЧС
Как сообщили ИА REGNUM 1 июня в правительстве региона, введён режим ЧС межмуниципального уровня на уровне города Норильска и Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района.
REGNUM вчера в 06:48
Политика
«Медуза»: Кремль рассчитывает на явку в 55% на голосовании по поправкам в Конституцию
В администрации президента считают приемлемой явку в 55% избирателей на голосовании по поправкам в Конституцию, пишет «Медуза» со ссылкой на близкие к АП источники и политтехнологов.
Дождь 11:16
Гаджеты
Приложение для удаления китайских приложений со смартфона стало хитом
Remove China Apps самостоятельно не может удалять китайские приложения.
Что происходит 04:43
Космос
Пришли за Маском. На кадрах запуска Dragon Crew обнаружили НЛО
Пользователи Сети обнаружили на кадрах трансляции старта американского корабля Dragon Crew компании Илона Маска SpaceX необычный объект и предположили, что это может быть НЛО.
Радио Sputnik 08:05
Энергетика
Нефть марки Brent перешагнула отметку $39 за баррель
Лондон, 2 июня 2020, 11:49 — REGNUM В ходе сегодняшних торгов стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2020 года выросла более чем на 1,8%. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
REGNUM 04:49
Общество
Испытавший вакцину от COVID-19 рассказал о худшем побочном эффекте
Журналист Джек Соммерс испытал на себе вакцину от коронавируса и рассказал о своих впечатлениях в The Independent.
Газета.Ru 13:56
Общество
Минпросвещения планирует провести школьный выпускной в очном формате
РЕН ТВ вчера в 07:29
Шоу-бизнес
Алсу впервые показала фото с трехлетним сыном
Популярная исполнительница Алсу в Международный день защиты детей впервые представила публике своего трехлетнего сына Рафаэля.
Слово и Дело 10:34