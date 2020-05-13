Общество
ВедомостиВ США отказались от аппаратов ИВЛ из России после пожаров в клиниках
Аппараты искусственной вентиляции легких, отправленные Россией в Соединенные Штаты, были той же модели, которая фигурировала в пожарах с гибелью людей в российских больницах. Они не использовались в американских клиниках, и сейчас власти штатов отказываются от них.
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Кубанские санатории начнут принимать отдыхающих с 1 июня.
Вести.Ru вчера в 06:50
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В Гидрометцентре пообещали «неоднородное» лето
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Россиянам предрекли разрушительные природные катаклизмы летом
Киселев пояснил, что природные катаклизмы могут затронуть все регионы, однако предсказать, где они окажутся наиболее разрушительными, в настоящее время невозможно.
Lenta.ru вчера в 19:40
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В России запустили сервис по оформлению выплат на детей в 10 тысяч рублей. Подать заявку для получения выплаты можно будет до 1 октября.
Lenta.ru вчера в 10:41
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CyberSport.ru вчера в 22:55
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Архангельскую область и Ненецкий автономный округ объединят, идут интеграционные процессы.
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Клип на песню коллектива Little Big "Hypnodancer", опубликованный на официальном Youtube-канале группы еще 8 мая, набрал уже почти 19 млн просмотров.
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Стали известны гонорары Фергюсона и Гэтжи на UFC 249
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Коммерсантъ вчера в 17:49