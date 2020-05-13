Общество

ВедомостиВедомостиВ США отказались от аппаратов ИВЛ из России после пожаров в клиниках

Аппараты искусственной вентиляции легких, отправленные Россией в Соединенные Штаты, были той же модели, которая фигурировала в пожарах с гибелью людей в российских больницах. Они не использовались в американских клиниках, и сейчас власти штатов отказываются от них.
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США остановили развертывание российских аппаратов ИВЛ

BFM.ruвчера в 23:31

Власти двух штатов США возвращают российские ИВЛ агентству по чрезвычайным ситуациям

ТАССвчера в 21:57

США изъяли поставленные Россией аппараты ИВЛ после пожаров в больницах

РБКвчера в 21:27

В США отказались от аппаратов ИВЛ «Авента-М» до выяснения причин ЧП в Петербурге

RT на русскомвчера в 21:37

В США не стали использовать российские аппараты вентиляции легких

ИА Красная Веснавчера в 23:22

США приостановили развертывание российских аппаратов ИВЛ

Интерфаксвчера в 21:18

США приостановили развертывание поставленных Россией аппаратов ИВЛ

РИА Новостивчера в 20:06
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В Саратовской области на 13 мая общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом достигло 1317, за сутки подтвердились 85 тестов.
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РБК вчера в 01:24
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