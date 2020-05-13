Аппараты искусственной вентиляции легких, отправленные Россией в Соединенные Штаты, были той же модели, которая фигурировала в пожарах с гибелью людей в российских больницах. Они не использовались в американских клиниках, и сейчас власти штатов отказываются от них.

В США отказались от аппаратов ИВЛ из России после пожаров в клиниках

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