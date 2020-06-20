Общество
Lenta.ruВ США отказались от названия «эскимо» из-за дискриминации эскимосов
Американская компания Dreyer's, являющаяся дочерней компанией швейцарской Nestle, отказалась от названия «эскимо» из-за дискриминации эскимосов. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на главного маркетолога Элизабелл Маркес.
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с чего всё началось
«Мы привержены идее стать частью решения вопроса расового равенства и признаем, что это уничижительный термин»,— сказала руководителя отдела маркетинга компании Элизабелл Маркес The Wall Street Journal.Коммерсантъ00:33
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Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП в Нижегородской области
РБК вчера в 18:39
Общество
Тульская медсестра в бикини стала моделью
Жукова рассказала в интервью сайту zasport.com, что работает постовой сестрой в инфекционном госпитале на базе Тульской областной клинической больницы.
РБК вчера в 10:38
Кино
Новая комедия от «Квартета И» выйдет осенью
Комедийный фильм «Разговорник» от театра «Квартет И» выйдет осенью 2020 года. Режиссёром выступил Сергей Сенцов.
News.ru вчера в 12:10
Здоровье
Число зараженных коронавирусом на Украине превысило 35 тысяч
По данным на утро субботы, 20 июня, на Украине выявлено 35 835 случаев заражения коронавирусом.
Украина.ру 03:01
Политика
Большинство жителей США выступили против выплат темнокожим за рабство
Большинство жителей США выступили против выплат афроамериканцам за рабство их предков.
Lenta.ru вчера в 16:24
Общество
В Гидрометцентре спрогнозировали жаркий и сухой июль
Практически на всей европейской территории страны июль ожидается теплым, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.
Российская газета 18 июня в 22:22
Здоровье
Мясников рассказал, какая головная боль опасна
Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, в каких случаях при головной боли следует обратиться за медицинской помощью.
РИА Новости вчера в 09:14
Политика
В России нашли способ достроить «Северный поток-2»
В России нашли способ достроить «Северный поток-2»: принадлежавшее «Газпрому» судно «Академик Черский», способное закончить строительство газопровода, теперь записано на действующий в России фонд STIF.
Lenta.ru 01:33
Общество
Кадыров отреагировал на беспорядки с участием чеченцев в Дижоне
РИА Новости вчера в 14:39
Наука
Обнаружили в Индийском океане зарождающийся континент
В ходе исследования на расположенных в Индийском океане островах, которые находятся недалеко от Антарктиды, специалистам удалось установить, что континентальная кора тоже может образовываться в центре океанов.
Evo-rus.com 03:37
Общество
В России запустили сервис для поступления в вуз онлайн
Минобрнауки России запустило сервис «Поступление в вуз онлайн». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.
Lenta.ru вчера в 15:57
Футбол
ФК «Ростов» проиграл «Сочи» с легендарным счётом 10:1
Футбольный клуб «Ростов» 19 июня проведёт первую встречу после долгого перерыва. Команда жёлто-синих в гостях сыграет против ФК «Сочи».
Donnews.ru вчера в 12:30
Технологии
Павел Дуров призвал игнорировать Apple и Google
Основатель социальной сети «ВКонтакте» и популярного мессенджера Telegram Павел Дуров призвал всех пользователей отказаться раз и навсегда от установки различных программ из Google Play и App Store.
Evo-rus.com вчера в 02:28
Общество
ВОЗ предупредила о новой опасной фазе пандемии коронавируса
Глава ВОЗ подчеркнул, что мир находится в новой и очень опасной фазе пандемии коронавируса.
BFM.ru вчера в 16:46
Армия и оружие
Япония обнаружила загадочную подлодку близ своих берегов
Военнослужащие Сил самообороны Японии обнаружили загадочную подлодку неподалеку от берегов страны.
Lenta.ru 02:38
Игры
Electronic Arts впервые показала кадры из Dragon Age 4
Редвуд-Сити, США, 19 июня 2020, 04:40 — REGNUM Electronic Arts во время онлайн-трансляции EA Play 2020 показала кадры, с большой степенью вероятности относящиеся к четвёртой игре в серии Dragon Age.
REGNUM 18 июня в 21:40
Общество
С 1 августа прибавку к пенсии получат российские пенсионеры
Три категoрии наших пенсионеров мoгут надеяться на прибавку к государственной дeнeжной пeнсии после 1 августа 2020 года.
Evo-rus.com 18 июня в 22:31
Политика
Германия вызвала российского посла из-за убийства в Берлине
Посла России в Германии вызвали в Министерство иностранных дел ФРГ по поводу убийства гражданина Грузии в центральном районе Берлина.
Невские Новости 18 июня в 08:12
Футбол
Еременко: от поступка игрока «Сочи» возникла рвотная реакция
Полузащитник "Ростова" Роман Еременко поделился мнением относительно резонансного поражения дончан от "Сочи" (1:10) в домашнем матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), передает "Чемпионат".
Газета.Ru вчера в 17:10
Экономика
Сбербанк ввел комиссию на переводы через банкоматы
Не обойдутся без взысканий и те, кто выполняет переводы онлайн. Они делаются бесплатно только при сумме до 50 тысяч рублей в месяц.
СеверИнформ вчера в 07:04
Общество
МЧС предупредило о грозе в Москве
В Москве ожидается гроза и сильный ветер. Об этом говорится в предупреждении, опубликованном столичным управлением МЧС в субботу, 20 июня.
Известия 01:02
Футбол
«Ростов» ушел на карантин из-за вспышки коронавируса в команде
"Ростов" ушел всей командой на 14-дневный карантин из-за коронавируса, инфекция была выявлена у шестерых футболистов, сообщается на официальном сайте клуба из Ростова-на-Дону.
РИА Новости 17 июня в 10:53
Политика
Туркменский лидер не приедет на московский Парад Победы
Туркменский президент Гурбангулы Бердымухамедов не приедет в Москву на Парад Победы.
Вести.Ru вчера в 14:07
Футбол
«Ростов» объяснил иностранным болельщикам крупное поражение от «Сочи»
Футбольный клуб "Ростов" на официальном сайте объяснил иностранным болельщикам команды крупное поражение от "Сочи" в матче чемпионата России.
РИА Новости 00:37
Общество
В планетарии рассказали о солнечном затмении 21 июня
Редкое кольцеообразное затмение, совпавшее с Днем летнего солнцестояния, смогут наблюдать жители России в ночь 21 июня.
Известия 02:43
Здоровье
Диетолог рассказала, как избавиться от жира на животе
Советы по питанию людям, которые стремятся похудеть, дала врач-диетолог Марина Аплетаева.
Волгоградская правда вчера в 22:31
Политика
Юрий Дудь назвал позором голосование по поправкам к Конституции
Примерно за час после публикации пост Дудя набрал 300 тысяч лайков.
Эхо Москвы вчера в 18:08
Экономика
Мишустин поручил взять на особый контроль строительство и ремонт дорог
РИА Новости 18 июня в 05:14
Армия и оружие
Обломки секретных ракет США с лезвиями показали на видео
В соцсети Твиттер появился видеоролик с демонстрацией обломков трех американских ракет AGM-114R9X с выдвигающимися лезвиями.
Военное дело 18 июня в 09:26