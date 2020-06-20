с чего всё началось

Американская компания Dreyer's, являющаяся дочерней компанией швейцарской Nestle, отказалась от названия «эскимо» из-за дискриминации эскимосов. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на главного маркетолога Элизабелл Маркес.

В США отказались от названия «эскимо» из-за дискриминации эскимосов

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