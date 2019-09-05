Армия и оружие

ИзвестияИзвестияВ США отложили производство термоядерных бомб B61-12 из-за дефектов

В США отложили на 18 месяцев серийное производство новых термоядерных бомб B61-12 из-за проблем со сроком службы ряда запчастей. Об этом 4 сентября сообщает издание Defence News со ссылкой на заместителя главы американского Национального управления по ядерной безопасности Чарльза Вердона.
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