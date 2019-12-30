с чего всё началось

Суд признал наказание неправомерным, и штраф был отменён. В июле 2017 года американский Минфин заявил, что начислил ExxonMobil штраф в размере $2 млн в связи с нарушением компанией введённых США санкций против России. Позднее в ExxonMobil сообщили о планах оспорить это решение.

Суд в США отменил штраф ExxonMobil за нарушение санкций против России

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