с чего всё началось

Штраф в размере двух миллионов долларов Минфин США назначил в 2017 году за то, что в 2014 году компания заключила контракты и таким образом нарушила американские санкции в отношении РФ, введенные на фоне ситуации на Украине.

В США отменили штраф ExxonMobil за нарушение антироссийских санкций

Футбол «Ювентус» предлагает Роналду продлить контракт Итальянский "Ювентус" обсудит с Криштиану Роналду новый контракт сроком до июня 2023 года. Об этом сообщает Corriere dello Sport.

Общество В России вступает в силу закон об электронных трудовых книжках Закон об электронных трудовых книжках, который позволяет россиянам вести этот документ в цифровом формате, но также предусматривает сохранение по желанию бумажной версии, вступает в силу в России с 1 января 2020 года.

Космос Жар земной С американских кораблей приходило более 80 процентов информации, а от британцев — не более 5 процентов.

Происшествия В Саратове студент расстрелял не пропустившую его машину с ребенком Как сообщило управление МВД по региону, пострадавший ехал с женой и ребенком из магазина и не пропустил другую машину По данным ведомства, обиженный водитель стал преследовать семью, а потом открыл огонь из пистолета о машине.

Общество В России изменились правила обращения с животными В России с 1 января вступили в силу правила государственного надзора в области обращения с животными. Об этом сообщается на сайте Госдумы.

Хоккей Малкин оштрафован на 5 тысяч долларов за удар клюшкой по шее Пажо Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин оштрафован на 5 тысяч долларов за свои действия в матча регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой» (5:2). Напомним, в конце третьего периода на льду завязалась массовая потасовка.

Технологии Будущее — в цифрах и фактах 1-е место займет к 2100 году нигерийский Лагос среди крупнейших городов мира согласно четырем основным методикам подсчета.