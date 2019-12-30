Политика

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыВ США отменили штраф ExxonMobil за нарушение антироссийских санкций

Штраф в размере двух миллионов долларов Минфин США назначил в 2017 году за то, что в 2014 году компания заключила контракты и таким образом нарушила американские санкции в отношении РФ, введенные на фоне ситуации на Украине.
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с чего всё началось
Exxon Mobil Corp. в суде в Далласе добилась отмены штрафа Минфина США в размере $2 млн за невыполнение режима санкций против России, сообщает Bloomberg
 со ссылкой на окружного судью.
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