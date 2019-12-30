Политика
Аргументы и ФактыВ США отменили штраф ExxonMobil за нарушение антироссийских санкций
Штраф в размере двух миллионов долларов Минфин США назначил в 2017 году за то, что в 2014 году компания заключила контракты и таким образом нарушила американские санкции в отношении РФ, введенные на фоне ситуации на Украине.
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с чего всё началось
Exxon Mobil Corp. в суде в Далласе добилась отмены штрафа Минфина США в размере $2 млн за невыполнение режима санкций против России, сообщает Bloomberg со ссылкой на окружного судью.Коммерсантъ03:01
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Общество
Москвич выиграл в лотерею 1 миллиард рублей
Футбол
«Ювентус» предлагает Роналду продлить контракт
Итальянский "Ювентус" обсудит с Криштиану Роналду новый контракт сроком до июня 2023 года. Об этом сообщает Corriere dello Sport.
Общество
В России вступает в силу закон об электронных трудовых книжках
Закон об электронных трудовых книжках, который позволяет россиянам вести этот документ в цифровом формате, но также предусматривает сохранение по желанию бумажной версии, вступает в силу в России с 1 января 2020 года.
Происшествия
В немецком зоопарке при пожаре сгорели более 30 обезьян
Пожар произошел в новогоднюю ночь в зоопарке немецкого города Крефельд, погибли все человекообразные обезьяны.
Армия и оружие
Совбез ООН соберется для обсуждения ситуации в сирийском Идлибе
Великобритания запросила проведение обсуждения в Совбезе ООН ситуации в сирийском Идлибе, сообщил «РИА Новости» источник в совете.
Шоу-бизнес
У актёра Евгения Пронина на Новый год родился ребёнок
Для семьи актёра теперь в буквальном смысле с новым годом начинается и новая жизнь.
Политика
Помпео отложил визиты на Украину и в Белоруссию из-за ситуации в Ираке
Государственный секретарь США Майк Помпео отложил визиты на Украину, в Белоруссию, Казахстан, Узбекистан и на Кипр из-за нападения на посольство Соединённых Штатов в Багдаде.
Космос
Жар земной
С американских кораблей приходило более 80 процентов информации, а от британцев — не более 5 процентов.
Происшествия
В Саратове студент расстрелял не пропустившую его машину с ребенком
Как сообщило управление МВД по региону, пострадавший ехал с женой и ребенком из магазина и не пропустил другую машину По данным ведомства, обиженный водитель стал преследовать семью, а потом открыл огонь из пистолета о машине.
Общество
В России вступил в силу закон о любительском рыболовстве
Сегодня, 1 января, вступил в силу закон о любительском рыболовстве, сообщает ИА REGNUM.
Наука
Изобретен способ восстановить зубную эмаль: никаких пломб
Китайские ученые разработали жидкую смесь, которая позволяет эффективно восстановить наружный слой поврежденной эмали.
Общество
В России изменились правила обращения с животными
В России с 1 января вступили в силу правила государственного надзора в области обращения с животными. Об этом сообщается на сайте Госдумы.
Происшествия
В Хабаровском крае нагонные волны подтопили 15 домов
В поселке Морской Охотского района нагонные волны подтопили 15 домов.
Авто
Электромобили больше вредят экологии, чем дизельные авто
Хоккей
Малкин оштрафован на 5 тысяч долларов за удар клюшкой по шее Пажо
Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин оштрафован на 5 тысяч долларов за свои действия в матча регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой» (5:2). Напомним, в конце третьего периода на льду завязалась массовая потасовка.
Игры
Вышел трейлер ремастера S.T.A.L.K.E.R. Shadow of Chernobyl
В сеть выложили трейлер мода-ремастера популярной игры S.T.A.L.K.E.R. Shadow of Chernobyl.
Авто
Tesla начала поставки китайских электрокаров Model 3
Компания Tesla передала клиентам первую партию электромобилей Tesla Model 3 китайской сборки.
Культура
Сюткин пообещал отомстить Шнурову за шутку про возраст
Певец Валерий Сюткин заявил, что ответит Сергею Шнурову за шутку про его возраст, передает РИА Новости.
Экономика
Индексация пенсий с 1 января затронет 32 млн неработающих пенсионеров
Ожидающаяся с 1 января 2020 года индексация пенсий неработающих пенсионеров на 6,6% коснётся 32 млн россиян, уточнили в Пенсионном фонде России (ПФР).
Космос
Лучшие космические снимки 2019 года
Уходящий 2019 год оказался весьма примечательным в плане космических фотографий.
Технологии
Будущее — в цифрах и фактах
1-е место займет к 2100 году нигерийский Лагос среди крупнейших городов мира согласно четырем основным методикам подсчета.
Футбол
ФИФА может изменить правила определения офсайда в футболе
Правило определения положения вне игры может пересмотреть Международная федерация футбола (ФИФА), 31 декабря пишет The Times.
Происшествия
Найдена девочка, которую увели от дома в Москве
Полицейские нашли девочку, которую неизвестная женщина увела со двора дома на северо-востоке Москвы, передает РИА "Новости".
Общество
Карлос Гон сбежал из Японии в Ливан
По данным токийского окружного суда, условия домашнего ареста Гона не изменялись. Японию без особого разрешения он покидать не может.
Шоу-бизнес
На Ксению Собчак подали в суд за хамство
Оскорбленный высказываниями Собчак адвокат Марк Фейгин подал в суд и на нее, и на журналиста Анатолия Шария.
Спорт
Большунов вышел в лидеры общего зачета «Тур де Ски»
Политика
Особое мнение: Александр Баунов
Александр Баунов, главный редактор сайта "Carnegie.ru" был сегодня в "Особом мнении".
Шоу-бизнес
51-летняя Светлана Бондарчук хочет родить бойфренду сына и дочь
Напомним, Светлана родила Федору Бондарчуку сына Сергея и дочь Варвару.
Армия и оружие
На Украине заявили о ранении военного в Донбассе 1 января
В результате один военный получил ранения.