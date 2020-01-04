Политика

Lenta.ruLenta.ruКонцерты Бутмана в США отменили по требованию активистов

Концерты российского саксофониста Игоря Бутмана в нескольких клубах США отменили по требованию активистов. Об этом сообщила организация Arts Against Aggression в своем Twitter.
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В США по требованию активистов отменили концерты российского саксофониста Игоря Бутмана

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Игорь Бутман
Саксофонист
Советский и российский саксофонист. Народный артист РФ. Лауреат Государственной премии РФ. Член партии «Единая Россия» с 2008 года, член Высшего совета «Единой России».
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Мичиган
Избирательный округ в США
Штат в районе Великих озёр на Среднем Западе США. Название является французской формой слова mishigamaa - «большое озеро». Мичиган занимает на 1 июля 2014 года десятое место среди штатов по численности населения и 11-е по общей площади. Столица - Лансинг. Крупнейший город - Детройт.
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