Политика
Lenta.ruКонцерты Бутмана в США отменили по требованию активистов
Концерты российского саксофониста Игоря Бутмана в нескольких клубах США отменили по требованию активистов. Об этом сообщила организация Arts Against Aggression в своем Twitter.
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В США по требованию активистов отменили концерты российского саксофониста Игоря Бутмана
Эхо Москвывчера в 20:10
Американские русофобы добиваются отмены концертов саксофониста из РФ из-за поездки в Крым
Народные новостивчера в 12:28
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Тупики пользуются орудиями для получения желаемого
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Исследователи не исключают существование фермионов, однако к настоящему времени не удается доказать их наличие.
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Работодатели рассказали о планах по повышению зарплаты
Компании с российским капиталом предполагают повысить в этом году зарплаты в среднем на 10%, а с иностранным - на 7%. Это выяснили специалисты компании HeadHunter.
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Канада обыграла Финляндию и вышла в финал МЧМ
Ранее сообщалось, что главный тренер сборной Швеции Томас Монтен высказался после поражения в полуфинале молодежного чемпионата мира по хоккею от сборной России.
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Ставки по ипотеке в 2020 году могут составить 8,2-8,7%
ЦБ РФ в прогнозе на 2020 год предусматривает возможность снижения ключевой ставки до 6,25% в первом полугодии.
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В результате авиаудара по военному училищу в Ливии погибли 23 человека
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В польском посольство на Украине резко ответили на слова пресс-секретаря МИД страны Екатерины Зеленко, в которых она осуждает героизацию украинских националистов.
Армия и оружие
NYT: Трамп приказал убить Сулеймани вопреки данным разведки
Президент США Дональд Трамп отдал приказ нанести авиаудар для убийства иранского генерала Касема Сулеймани вопреки последним данным разведки, сообщает газета The New York Times (NYT).
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Знаменитая голливудская актриса Камерон Диаз родила первенца. Как сообщает телеканал "360", 47-летняя модель родила дочь с помощью ЭКО.
Общество
Гидрометцентр предупредил о погодных аномалиях по всей России
Почти вся территория России находится под влиянием атлантического циклона, который стал причиной аномального тепла, сообщили в Гидрометцентре.
Армия и оружие
Командующий КСИР рассказал об ответе Тегерана на убийство Сулеймани
Командующий Корпусом стражей Исламской революции (КСИР) Ирана Хосейн Салами заявил, что ответ Тегерана на убийство военачальника Касема Сулеймани «положит конец присутствию США в Ближневосточном регионе».
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Около 30 автомобилей частично провалились под лед во Владивостоке
Во Владивостоке около 30 автомобилей частично провалились под лед на острове Русском.
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Toyota начинает прием заказов на кроссовер Wildlander на базе RAV4
Напомним, вседорожник Wildlander является перелицованной версией кроссовера Toyota RAV4 пятого поколения, который этой осенью начали выпускать в России.
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Тысячи людей пришли на церемонию прощания с убитым генералом Сулеймани
В Багдаде проходит церемония прощания с убитым накануне генералом, главой спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса Стражей Исламской революции Касема Сулеймани.
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В Мытищах ликвидировали пожар на складе
Пожар на складе для хранения пластика в подмосковных Мытищах полностью потушен, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Экономика
Пенсионный фонд Украины начал выплату пенсий в 2020 году
Пенсионный фонд Украины 3 января 2020 года начал финансирование пенсий за текущий месяц.
Автоспорт
«Камаз-мастер» прошла технический контроль перед стартом «Дакара»
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Математики придумали, как избавить мегаполисы от пробок
Армия и оружие
На корабле «Орск» Черноморского флота сломался двигатель
На большом десантном корабле (БДК) "Орск" Черноморского флота сломался двигатель. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
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Швед Сандин жестко охарактеризовал поражение от России на МЧМ
Нападающий сборной Швеции Расмус Сандин жестко охарактеризовал поражение от сборной России в рамках полуфинальной игры на молодежном чемпионате мира по хоккею, который проходит в Чехии.
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Samsung представила смартфоны Galaxy S10 Lite и Galaxy Note10 Lite
Samsung Electronics анонсировала два новых смартфона – Galaxy S10 Lite и Galaxy Note10 Lite.