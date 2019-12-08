Армия и оружие
Газета.RuВ США отметили отставание от России в разработке гиперзвукового оружия
Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что США отстает от России в создании гиперзвукового оружия. Об этом сообщает РИА "Новости". По его словам, в США разработка такого вооружения ранее была поставлена на паузу.
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Глава Пентагона: в гонке за гиперзвуковое оружие США вкладывает «каждый доллар»
Коммерсантъвчера в 16:51
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