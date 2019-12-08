Армия и оружие
Газета.RuВ США отметили отставание от России в разработке гиперзвукового оружия
Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что США отстает от России в создании гиперзвукового оружия. Об этом сообщает РИА "Новости". По его словам, в США разработка такого вооружения ранее была поставлена на паузу.
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Волейбол
Казанский «Зенит» проиграл в полуфинале клубного ЧМ
Общество
В Роструде объяснили, кому положен дополнительный оплачиваемый отпуск
Не меньше, чем на три дня, должен увеличиться оплачиваемый отпуск у людей, для которых работодатель установил ненормированный рабочий день.
Армия и оружие
США обвинили Россию в уничтожении беспилотника в Ливии
Музыка
Максим Фадеев представил новых артистов после перезапуска MALFA
Продюсер и музыкант Максим Фадеев опубликовал пост, в котором представил новых артистов после «обнуления» лейбла MALFA.
Политика
Жириновский обвинил Ельцина в «главном преступлении в истории России»
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский дал оценку подписанию Беловежского соглашения, назвав это событие "самым страшным преступлением в истории России".
Единоборства
Результаты взвешивания к UFC on ESPN 7: Розенструйк перевесил Оверима
В Вашингтоне состоялась церемония официального взвешивания участников турнира UFC on ESPN 7, главным событием которого станет поединок в тяжелом весе между Алистаром Оверимом и Жаирзиньо Розенструйком.
Хоккей
«Трактор» обыграл в гостях «Металлург»
Магнитогорский ХК «Металлург» уступил в домашнем матче «Трактору». Игра регулярного сезона КХЛ завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.
Футбол
Хет-трик Месси помог «Барселоне» обыграть «Мальорку»
Фигурное катание
Российские фигуристки заняли весь пьедестал в финале Гран-при
Российская фигуристка Алена Косторная победила в финале Гран-при.
Авто
Ford Mustang может стать электромобилем
Напомним, что в прошлом месяце дебютировал электрокроссовер Ford Mustang Mach-E, впрочем, не имеющий с оригинальным «Мустангом» ничего общего, кроме внешности.
Единоборства
Джошуа победил Руиса и вернул чемпионские титулы
Британец Энтони Джошуа вернул титулы чемпиона мира в супертяжелом весе, победив американского боксера Энди Руису.
Музыка
Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов в мире
Звание самого высокооплачиваемого музыканта в мире по версии Forbes досталось американской певице Тейлор Свифт.
Музыка
Басков рассказал о реакции Ротару на травлю из-за концертов в России
Певец Николай Басков рассказал о реакции Софии Ротару на скандал, который разразился после того, как певица заявила о намерении возобновить выступления в России.
Общество
Назвали попадающие под регулирование о новом документе автомобили
Отмечается, что такой документ будет выдаваться только при покупке нового авто и исключительно на добровольной основе.
Политика
В Нафтогазе ответили на предложение Медведева по газу
Глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко на своей странице в Facebook ответил на предложение премьер-министра России Дмитрия Медведева прийти к «нулевому варианту» по газовому спору.
Экономика
Неработающих пенсионеров ждут индивидуальные допвыплаты
Сотрудник Пенсионного фонда РФ Анастасия Киреева рассказала, как в индивидуальных случаях организация назначает дополнительные денежные выплаты пенсионерам к стандартной страховой пенсии по старости, сообщает PRIMPRESS.
Шоу-бизнес
20-летняя дочь Анжелики Варум и Леонида Агутина взяла псевдоним
20-летняя дочь Анжелики Варум и Леонида Агутина взяла псевдоним Пока неизвестно, стала ли Елизавета менять фамилию и в паспорте.
Общество
Названы разрушающие кишечник продукты
Наука
Финны сделали оптоволокно из целлюлозы
Футбол
Президент ЦСКА посоветовал главе департамента судейства РФС уволиться
Президент ЦСКА Евгений Гинер после выездного матча 19-го тура чемпионата России против «Краснодара» (1:1) подверг жесткой критике главу департамента судейства и инспектирования РФС Александра Егорова.
Политика
СНБО Украины принял сценарий реинтеграции Донбасса
На заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины, созванном президентом Владимиром Зеленским, был утвержден сценарий реинтеграции неподконтрольных Киеву территорий Донбасса.
Автоспорт
Квят больше не в «Торо Россо», а Нидерланды снова в календаре. Как изменится «Формула-1» в 2020-м
В 2019-м канадец был тест-пилотом британской конюшни и по большому счету являлся единственным претендентом на место в составе главного аутсайдера последних лет в «Ф-1».
Кино
Фильм Игоря Копылова «Ржев» выходит в прокат
Общество
Минпросвещения предложило увеличить зарплаты учителям
Министерство просвещения направило в Минтруд предложение о повышении зарплат учителям.
Футбол
«Манчестер Юнайтед» обыграл «Манчестер Сити» в матче АПЛ
Политика
Соловьев напомнил Киеву о предупреждении Путина из-за Донбасса
Эскалация конфликта в Донбассе может привести к тяжелым последствиям для украинской государственности, заявил телеведущий Владимир Соловьев.
Политика
Демократы выпустили доклад с обоснованием процедуры импичмента Трампа
Демократы комитета по судебным делам палаты представителей выпустили в субботу доклад, обосновывающий их намерение вынести импичмент президенту Дональду Трампу.
Гаджеты
Российский проект «Тайгафон» закрыт из-за убытков в 40 млн рублей
В проект компания Infowatch вложила 40 млн рублей, а для доработок недостатков требовались еще инвестиции, но в результате было принято решение отказаться от разработки смартфона и закрыть проект.