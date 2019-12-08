Армия и оружие
Газета.RuВ США отметили отставание от России в разработке гиперзвукового оружия
Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что США отстает от России в создании гиперзвукового оружия. Об этом сообщает РИА "Новости". По его словам, в США разработка такого вооружения ранее была поставлена на паузу.
Читать в источнике
Оценить24
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 22:37, Ашберн
Общество
На Ставрополье 31 декабря объявили выходным днем
Голосование по вопросу — нужен ли жителям Ставрополья выходной день 31-го декабря Владимир Владимиров объявил в Инстаграм.
Музыка
Полина Гагарина оскорбилась выступлением участника шоу «Голос»
Певицу Полину Гагарину возмутило поведение исполнителя из Екатеринбурга Арсения Курчанина во время выступления на шоу «Голос» с песней группы «Руки вверх» «Лишь о тебе мечтая».
Единоборства
Бой Поветкина и Хантера завершился вничью
Поединок за звание обязательного претендента на бой за звание чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в супертяжелой весовой категории между россиянином Александром Поветкиным и американцем Майклом Хантером завершился вничью.
Происшествия
В Нижнем Новгороде автомобиль наехал на группу пешеходов
Общество
Минпросвещения предложило повысить учителям зарплаты
Министерство просвещения направило в Минтруд предложения по возможным сценариям повышения зарплат учителей, следует из письма замглавы Минпросвещения Виктора Басюка, опубликованного на сайте комитета Госдумы по образованию и науке.
Общество
«Миссис Земной шар» стала россиянка
В августе стало известно, что Ксения Кривко подменит на конкурсе «Миссис Земной шар» в Китае обладательницу титула «Миссис Россия 2019» Екатерину Нишанову.
Футбол
«Уфа» обыграла «Ахмат» в матче РПЛ
Футболисты «Уфы» победили грозненский «Ахмат» в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Общество
Ученые назвали 5 продуктов для долголетия и здоровья мозга
Политика
КНДР больше не обсуждает с США денуклеаризацию
На повестке переговоров Северной Кореи с США вопрос ядерного разоружения больше не стоит, заявил постоянный представитель КНДР при ООН Ким Сон.
Музыка
Басков рассказал о реакции Ротару на травлю
Экономика
В Минсельхозе назвали причину повышения цен на гречку
Увеличение цен на гречку связано в тем, что ряд сельхозпроизводителей оказался не готов к увеличению посевов в 2019 году.
Общество
Лоза ответил Максу Покровскому на слова о деградации России
Юрий Лоза прокомментировал заявление солиста «Ногу свело!» Макса Покровского о деградации российской нации.
Армия и оружие
Киев подал к «пророссийским казакам» иск из-за казней в Донбассе
Генеральная прокуратура Украины передала в Международный уголовный суд (МУС) в Гааге материалы о внесудебных казнях девяти украинских военнослужащих во время боев за Иловайск и Дебальцево.
Энергетика
«Нафтогаз» рассказал о переговорах с «Газпромом»
«Завершили очередной раунд переговоров с «Газпромом» в контексте трёхсторонних переговоров по транзиту газа», — говорится в сообщении.
Кино
Умер звезда сериала «Друзья» Рон Либман
Американские СМИ сообщают, что в возрасте 82-х лет скончалась звезда телесериала «Друзья» Рон Либман.
Армия и оружие
США из-за России запустят новый «Манхэттенский проект»
ВМС и ВВС США создадут единую информационную сеть, объединяющую оперативные данные о боевой обстановке, которую начальник военно-морских операций адмирал Майкл Глиди сравнил с новым «Манхэттенским проектом», сообщает Defense News.
Наука
Ученые нашли ранее неизвестную причину рака
На развитие злокачественных процессов в организме влияют изменения в части ДНК, которая считалась «мусорной», заявили зарубежные биологи.
Общество
В Роструде рассказали, кому положен дополнительный оплачиваемый отпуск
Дополнительный оплачиваемый отпуск на срок не менее чем три дня полагается работникам, у которых установлен ненормированный рабочий день, заявили "Российской газете" в Роструде.
Биатлон
Российские биатлонисты стали четвертыми в эстафете
Фигурное катание
Российские фигуристки заняли весь пьедестал в финале Гран-при
Российская фигуристка Алена Косторная победила в финале Гран-при.
Гаджеты
Intel возобновит производство старого процессора Pentium G3420
Точнее стало известно о возможном возобновлении производства старого процессора. Снятого с серийного производства еще в 2015 году.
Политика
Глава Минобороны ФРГ призвала учитывать отношение к России в Польше
Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что ФРГ при проведении своей политики необходимо учитывать отношение к России в Польше и балтийских странах.
Здоровье
Доктор Мясников перечислил опасные для пожилых людей лекарства
Известный российский доктор и телеведущий Мясников перечислил опасные для пожилых людей медикаменты.
Наука
Ученые перечислили три этапа старения
Ученые сообщили о трех этапах старения.
Общество
Адвокат Егора Жукова оценил вынесенный студенту приговор
Адвокат Егора Жукова Мурад Мусаев прокомментировал вынесенный студенту приговор, пишет "Коммерсантъ".
Космос
Ученые доказали существование Бога
Общество
Диетолог назвал причину сезонной депрессии россиян
Одной из ключевых причин сезонной депрессии в зимнее время является нехватка витамина D, заявил доктор медицинских наук, диетолог Михаил Гинзбург в эфире радио Sputnik.