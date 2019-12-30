Политика
Газета.RuВ США отреагировали на слова Путина о виновниках Второй мировой войны
Посол США в Польше Джорджетт Мосбахер написала на странице в Twitter, что считает виновниками Второй мировой войны фюрера Третьего рейха Адольфа Гитлера и лидера СССР Иосифа Сталина.
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с чего всё началось
Ранее посол США в Польше Джорджетта Мосбахер опубликовала в Twitter комментарий, что "это Гитлер и Сталин сговорились, чтобы начать Вторую мировую войну", по ее мнению, "Польша была жертвой этого ужасного конфликта".РИА Новости18:34
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