с чего всё началось

Посол США в Польше Джорджетт Мосбахер написала на странице в Twitter, что считает виновниками Второй мировой войны фюрера Третьего рейха Адольфа Гитлера и лидера СССР Иосифа Сталина.

В США отреагировали на слова Путина о виновниках Второй мировой войны

Общество В Китае жених отомстил неверной невесте прямо на свадьбе В Китае, обиженный на неверную невесту, жених решил отомстить ей прямо на их свадьбе. Об этом пишет Daily Mail, ссылаясь на местные СМИ.

Политика Россия и Украина подписали контракт на транзит газа Россия и Украина после пяти дней переговоров подписали пакет документов, обеспечивающих транзит российского газа через Украину с 1 января, сообщил журналистам глава "Газпрома" Алексей Миллер.

Общество Россия хочет ограничить поставки цитрусовых из Китая Россельхознадзор ввел ограничения на импорт цитрусовых с территории Китая. об этом сообщает сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Общество Бывший руководитель госжилинспекции вернула в бюджет 800 тысяч рублей Прокуратурой Сахалинской области в прошлом году была проведена проверка исполнения антикоррупционного законодательства, по результатам которой с занимаемой должности в связи с утратой доверия уволена руководитель государственной жилищной инспекции области Оксана Ковтонюк.

Общество Гидрометцентр прогнозирует «красный» январь в России Исполняющий обязанности главы Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в январе погода в России будет тёплой, синоптики называют такую погоду «красной» — согласно цвету на прогностической карте.