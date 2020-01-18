Политика

Газета.RuГазета.RuВ США ожидают от России попытки вмешательства в выборы в 2020 году

В американском министерстве внутренней безопасности считают, что российская сторона будет вмешиваться в ход президентских выборов в США в этом году. С таким мнением выступил и.о. главы ведомства Чед Вулф, передает ТАСС.
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с чего всё началось

Обвиняя Москву в давлении на выборы 2020 года, США раздувают костер инфовойны - Батюк

По словам и.о. министра внутренней безопасности Соединенных Штатов Америки Чедда Вульфа, Россия якобы уже вмешалась один раз в выборы в 2016 году и сделает это снова в 2020 году.
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