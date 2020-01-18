По словам и.о. министра внутренней безопасности Соединенных Штатов Америки Чедда Вульфа, Россия якобы уже вмешалась один раз в выборы в 2016 году и сделает это снова в 2020 году.

с чего всё началось

В американском министерстве внутренней безопасности считают, что российская сторона будет вмешиваться в ход президентских выборов в США в этом году. С таким мнением выступил и.о. главы ведомства Чед Вулф, передает ТАСС.

В США ожидают от России попытки вмешательства в выборы в 2020 году

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