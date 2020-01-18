Политика
Газета.RuВ США ожидают от России попытки вмешательства в выборы в 2020 году
В американском министерстве внутренней безопасности считают, что российская сторона будет вмешиваться в ход президентских выборов в США в этом году. С таким мнением выступил и.о. главы ведомства Чед Вулф, передает ТАСС.
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с чего всё началось
По словам и.о. министра внутренней безопасности Соединенных Штатов Америки Чедда Вульфа, Россия якобы уже вмешалась один раз в выборы в 2016 году и сделает это снова в 2020 году.Экономика сегодня03:49
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В министерстве внутренней безопасности США заранее решили бояться вмешательства России в выборы-2020
Комсомольская правдавчера в 23:04
Власти США ожидают, что Россия постарается вмешаться в президентские выборы в этом году
Эхо Москвывчера в 23:30
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