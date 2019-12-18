Завтра палата представителей осуществит одно из самых важных полномочий, предоставленных нам конституцией, когда мы проголосуем за утверждение двух статей импичмента в отношении президента США.

Финальное голосование по вопросу импичмента президента Дональда Трампа в среду проходит в Палате представителей Конгресса, которую контролируют оппоненты главы Белого дома — демократы. После решения процедурных вопросов состоятся дебаты, на которые отводится около шести часов.

В Конгрессе США началось голосование по импичменту Трампа

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