Политика
РосбалтВ Конгрессе США началось голосование по импичменту Трампа
Финальное голосование по вопросу импичмента президента Дональда Трампа в среду проходит в Палате представителей Конгресса, которую контролируют оппоненты главы Белого дома — демократы. После решения процедурных вопросов состоятся дебаты, на которые отводится около шести часов.
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Завтра палата представителей осуществит одно из самых важных полномочий, предоставленных нам конституцией, когда мы проголосуем за утверждение двух статей импичмента в отношении президента США.
— Нэнси Пелоси, американский политикРЕН ТВ 17 декабря в 21:15
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