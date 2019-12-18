Политика

РосбалтРосбалтВ Конгрессе США началось голосование по импичменту Трампа

Финальное голосование по вопросу импичмента президента Дональда Трампа в среду проходит в Палате представителей Конгресса, которую контролируют оппоненты главы Белого дома — демократы. После решения процедурных вопросов состоятся дебаты, на которые отводится около шести часов.
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Нэнси Пелоси
Завтра палата представителей осуществит одно из самых важных полномочий, предоставленных нам конституцией, когда мы проголосуем за утверждение двух статей импичмента в отношении президента США.
— Нэнси Пелоси, американский политикРЕН ТВ 17 декабря в 21:15

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Стартовало голосование по импичменту Трампу

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Спикер палаты представителей обвинила Трампа в нарушении конституции

Российская газетавчера в 14:00

Пелоси заявила, что Трамп нарушил конституцию и подлежит импичменту

РИА Новостивчера в 12:27

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Радио Sputnikвчера в 13:10

Палата представителей начала заседание по вынесению импичмента Трампу

Газета.Ruвчера в 13:14

В Палате представителей Конгресса США проходят дебаты по импичменту

ТАССвчера в 12:40

Спикер палаты представителей заявила о нарушении Трампом Конституции США

РБКвчера в 12:59
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