Космос
РИА НовостиВ США перенесли тестовый полет космического корабля Starliner
Компания United Launch Alliance (ULA) уточнила дату тестового полета новейшего космического корабля Starliner, запуск планируется 20 декабря, сообщила пресс-служба компании.
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Футбол
Зенит — Динамо 3:0
Энергетика
На саммите ОПЕК достигнут консенсус о сокращении добычи
Министерский комитет ОПЕК+ рекомендовал дополнительно сократить добычу в рамках сделки на 500 тысяч баррелей в день в первом квартале 2020 года.
Общество
В Совфеде задумались об общей системе оплаты труда учителей
Заместитель председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Виктор Смирнов в разговоре с "Известиями" заявил о необходимости создать общую для всей страны систему оплаты труда учителей.
Происшествия
Экс-главу Щелковского района арестовали по делу о взятке
Бабушкинский суд Москвы в субботу арестовал на два месяца экс-главу Щелковского муниципального района Подмосковья Алексея Валова по делу о взятке, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Александра Савельева.
Общество
В России изменят состав сопроводительных документов на автомобиль
В России вводится ГОСТ по информированию потребителей о показателях энергоэффективности и экологии транспортных средств, из-за чего поменяется состав сопроводительной документации на автомобили, сообщает RT со ссылкой на текст стандарта.
Общество
В Ленобласти соберут комиссию по этике из-за матерящейся чиновницы
Происшествия
Водитель сбил женщину с детьми на переходе в Зеленограде
Политика
Пресс-секретарь Медведева прокомментировал расследование ФБК
Пресс-секретарь премьера РФ Олег Осипов назвал "манипулированием неподтвержденной информацией" расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального о самолете, на котором, по утверждению ФБК, передвигается супруга главы правительства Светлана Медведева.
Политика
Порошенко объяснил призыв выйти на Майдан перед «нормандским саммитом»
4 декабря три украинские партии — «Европейская солидарность» (ЕС), «Голос» и «Батькивщина» — опубликовали совместное обращение к гражданам с призывом выйти на митинг в преддверии «нормандского саммита».
Музыка
Полину Гагарину оскорбило поведение участника шоу «Голос»
Исполнитель из Екатеринбурга Арсений Курчанин во время выступления на шоу "Голос" насыпал на стол Полины Гагариной семечки.
Шоу-бизнес
Андрей Григорьев-Апполонов прокомментировал помолвку бывшей жены
Бывшая жена Андрея Григорьева-Апполонова выходит замуж за баскетболиста.
Политика
СМИ узнали о решении сенаторов по санкциям против «Северного потока-2»
Санкции в отношении участвующих в строительстве газопровода «Северный поток-2» компаний включены в законопроект об оборонном бюджете США на 2020 год.
Шоу-бизнес
Эрика Герцег расплакалась, комментируя интрижку с Меладзе
31-летняя украинская певица, солистка группы «ВИА Гра» Эрика Герцег расплакалась, комментируя слухи о возможной интрижке с продюсером Константином Меладзе.
Кино
Федор Добронравов обрадовал поклонников сериала «Сваты»
СМИ писали, что сериал «Сваты» могут покинуть некоторые актеры, но это неправда, уверяет артист.
Армия и оружие
В Турции испытали российские С-400
Турецкие военные производили так называемый облет штатных и приданных радиолокационных средств зенитной ракетной системы С-400 - радиолокационного комплекса 91Н6E в составе командного пункта системы, многофункциональной радиолокационной станцией (РЛС) зенитного ракетного дивизиона 92Н6Е и всевысотного обнаружителя 96Л6Е, который был развернут на вышке высотой 24 метра.
Армия и оружие
США обвинили россиян в уничтожении беспилотника в Ливии
Американские военные считают, что пропавший в конце ноября беспилотник ВС США был сбит российскими средствами ПВО в небе над Ливией.
Шоу-бизнес
Кристина Орбакайте поддержала маму на премьере
Сама Алла Борисовна пришла на премьеру фильма о себе и находилась в прекрасном расположении духа. Ее поддержала дочь Кристина Орбакайте.
Энергетика
«Нафтогаз» рассказал о переговорах с «Газпромом»
«Завершили очередной раунд переговоров с «Газпромом» в контексте трёхсторонних переговоров по транзиту газа», — говорится в сообщении.
Общество
Болельщики «Спартака» обратились в СК по поводу заявления Запашного
Болельщики московского "Спартака" обратились в следственное управление СКРФ и прокуратуру по городу Санкт-Петербург с просьбой дать правовую оценку действиям Эдгарда Запашного по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 282 Уголовного кодекса РФ, сообщил РИА Новости известный болельщик "Спартака" Олег "Мосфильмовский" Семенов.
Общество
Макс Покровский высказался о деградации российской нации
Макс Покровский высказался о деградации российской нации. Музыкант считает, что для её возрождения необходимо 100 лет.
Происшествия
У сбившего пешеходов около МЦК нашли 12 штрафов за превышение скорости
Кино
Netflix выпустила три постера «Ведьмака»
Политика
Reddit увидел в утечке секретных документов о Brexit российский след
Утечка и распространение секретных документов о торговле между Вашингтоном и Лондоном в период после Brexit связана с кампанией дезинформации, проводимой из России в рамках вмешательства в предстоящие в Великобритании выборы.
Авто
Geely совместно с Volvo представили новый купеобразный внедорожник
Шведская фирма Lynk & Co, принадлежащая китайскому автомобильному гиганту Geely, запустила свою последнюю модель под названием 05.
Единоборства
Видео: девушка — боец UFC полностью обнажилась во время взвешивания
Девушка - боец UFC Синтия Кальвильо полностью разделась на процедуре взвешивания в преддверии турнира по смешанным единоборствам.
Политика
В России назвали провокацией «Марш достоинства» Чубарова на Крым
Член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям, председатель крымской общественной организации «Инкишаф» Эскендер Билялов считает провокационной инициативу лидера запрещенного в России «Меджлиса крымско-татарского народа» Рефата Чубарова провести «Марш достоинства».
Политика
Зеленский рассказал о своих ожиданиях от встречи с Путиным в Париже
Достижение результата по урегулированию конфликта в Донбассе является приоритетом встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в Париже 9 декабря в рамках саммита в "Нормандском формате" - об этом заявил сам украинский лидер.