Космос

РИА НовостиРИА НовостиВ США перенесли тестовый полет космического корабля Starliner

Компания United Launch Alliance (ULA) уточнила дату тестового полета новейшего космического корабля Starliner, запуск планируется 20 декабря, сообщила пресс-служба компании.
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Робот «Федор» назвал американскую ракету страшной

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«Роскосмос» нашел «руку Москвы» в НАСА и Boeing

Lenta.ru05:37

Запуск беспилотного корабля Starliner к МКС снова отложен

Росбалт03 декабря в 16:40

В США перенесли тестовый полет космического корабля Starliner

РИА Новостивчера в 20:43

В США первый запуск корабля Starliner перенесен на 20 декабря

Российская газетавчера в 20:32

Запуск Starliner перенесли на 20 декабря

ТАССвчера в 19:50

Запуск космического корабля Starliner отложен на сутки из-за непогоды

Вести.Ruвчера в 21:40
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Футбол

Зенит — Динамо 3:0

Bobsoccer вчера в 12:16
Энергетика

На саммите ОПЕК достигнут консенсус о сокращении добычи

Министерский комитет ОПЕК+ рекомендовал дополнительно сократить добычу в рамках сделки на 500 тысяч баррелей в день в первом квартале 2020 года.
Эхо Москвы 05 декабря в 19:04
Общество

В Совфеде задумались об общей системе оплаты труда учителей

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Виктор Смирнов в разговоре с "Известиями" заявил о необходимости создать общую для всей страны систему оплаты труда учителей.
РИА Новости вчера в 01:43
Происшествия

Экс-главу Щелковского района арестовали по делу о взятке

Бабушкинский суд Москвы в субботу арестовал на два месяца экс-главу Щелковского муниципального района Подмосковья Алексея Валова по делу о взятке, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Александра Савельева.
РИА Новости 05:41
Общество

В России изменят состав сопроводительных документов на автомобиль

В России вводится ГОСТ по информированию потребителей о показателях энергоэффективности и экологии транспортных средств, из-за чего поменяется состав сопроводительной документации на автомобили, сообщает RT со ссылкой на текст стандарта.
РИА Новости 01:24
Общество

В Ленобласти соберут комиссию по этике из-за матерящейся чиновницы

Мойка78 вчера в 23:49
Происшествия

Водитель сбил женщину с детьми на переходе в Зеленограде

Москва 24 05 декабря в 11:20
Политика

Пресс-секретарь Медведева прокомментировал расследование ФБК

Пресс-секретарь премьера РФ Олег Осипов назвал "манипулированием неподтвержденной информацией" расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального о самолете, на котором, по утверждению ФБК, передвигается супруга главы правительства Светлана Медведева.
Интерфакс вчера в 15:38
Политика

Порошенко объяснил призыв выйти на Майдан перед «нормандским саммитом»

4 декабря три украинские партии — «Европейская солидарность» (ЕС), «Голос» и «Батькивщина» — опубликовали совместное обращение к гражданам с призывом выйти на митинг в преддверии «нормандского саммита».
Lenta.ru 06:38
Музыка

Полину Гагарину оскорбило поведение участника шоу «Голос»

Исполнитель из Екатеринбурга Арсений Курчанин во время выступления на шоу "Голос" насыпал на стол Полины Гагариной семечки.
РИА Новости 02:58
Шоу-бизнес

Андрей Григорьев-Апполонов прокомментировал помолвку бывшей жены

Бывшая жена Андрея Григорьева-Апполонова выходит замуж за баскетболиста.
StarHit.ru 03:30
Политика

СМИ узнали о решении сенаторов по санкциям против «Северного потока-2»

Санкции в отношении участвующих в строительстве газопровода «Северный поток-2» компаний включены в законопроект об оборонном бюджете США на 2020 год.
РБК 06:58
Шоу-бизнес

Эрика Герцег расплакалась, комментируя интрижку с Меладзе

31-летняя украинская певица, солистка группы «ВИА Гра» Эрика Герцег расплакалась, комментируя слухи о возможной интрижке с продюсером Константином Меладзе.
Экспресс газета 01:46
Кино

Федор Добронравов обрадовал поклонников сериала «Сваты»

СМИ писали, что сериал «Сваты» могут покинуть некоторые актеры, но это неправда, уверяет артист.
Gazeta.SPb 04 декабря в 13:54
Армия и оружие

В Турции испытали российские С-400

Турецкие военные производили так называемый облет штатных и приданных радиолокационных средств зенитной ракетной системы С-400 - радиолокационного комплекса 91Н6E в составе командного пункта системы, многофункциональной радиолокационной станцией (РЛС) зенитного ракетного дивизиона 92Н6Е и всевысотного обнаружителя 96Л6Е, который был развернут на вышке высотой 24 метра.
Газета.Ru 05 декабря в 08:10
Политика

Белорусы вышли на митинг против интеграции с Россией

Lenta.ru 06:06
Армия и оружие

США обвинили россиян в уничтожении беспилотника в Ливии

Американские военные считают, что пропавший в конце ноября беспилотник ВС США был сбит российскими средствами ПВО в небе над Ливией.
Газета.Ru 06:54
Шоу-бизнес

Кристина Орбакайте поддержала маму на премьере

Сама Алла Борисовна пришла на премьеру фильма о себе и находилась в прекрасном расположении духа. Ее поддержала дочь Кристина Орбакайте.
Экспресс газета 07:01
Энергетика

«Нафтогаз» рассказал о переговорах с «Газпромом»

«Завершили очередной раунд переговоров с «Газпромом» в контексте трёхсторонних переговоров по транзиту газа», — говорится в сообщении.
RT на русском вчера в 11:52
Общество

Болельщики «Спартака» обратились в СК по поводу заявления Запашного

Болельщики московского "Спартака" обратились в следственное управление СКРФ и прокуратуру по городу Санкт-Петербург с просьбой дать правовую оценку действиям Эдгарда Запашного по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 282 Уголовного кодекса РФ, сообщил РИА Новости известный болельщик "Спартака" Олег "Мосфильмовский" Семенов.
РИА Новости 05:51
Общество

Макс Покровский высказался о деградации российской нации

Макс Покровский высказался о деградации российской нации. Музыкант считает, что для её возрождения необходимо 100 лет.
OAnews вчера в 12:21
Происшествия

У сбившего пешеходов около МЦК нашли 12 штрафов за превышение скорости

RT на русском 05:35
Кино

Netflix выпустила три постера «Ведьмака»

CyberSport.ru вчера в 05:25
Происшествия

В Волгоградской области два семилетних мальчика провалились под лед

РИА Новости 06:49
Политика

Reddit увидел в утечке секретных документов о Brexit российский след

Утечка и распространение секретных документов о торговле между Вашингтоном и Лондоном в период после Brexit связана с кампанией дезинформации, проводимой из России в рамках вмешательства в предстоящие в Великобритании выборы.
Forbes 04:24
Авто

Geely совместно с Volvo представили новый купеобразный внедорожник

Шведская фирма Lynk & Co, принадлежащая китайскому автомобильному гиганту Geely, запустила свою последнюю модель под названием 05.
32CARS.ru вчера в 17:16
Армия и оружие

С-300 и Bavar-373 разрешили атаковать израильские истребители

ГЛАС.RU 02:49
Единоборства

Видео: девушка — боец UFC полностью обнажилась во время взвешивания

Девушка - боец UFC Синтия Кальвильо полностью разделась на процедуре взвешивания в преддверии турнира по смешанным единоборствам.
РЕН ТВ 06:08
Политика

В России назвали провокацией «Марш достоинства» Чубарова на Крым

Член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям, председатель крымской общественной организации «Инкишаф» Эскендер Билялов считает провокационной инициативу лидера запрещенного в России «Меджлиса крымско-татарского народа» Рефата Чубарова провести «Марш достоинства».
Известия вчера в 12:42
Политика

Зеленский рассказал о своих ожиданиях от встречи с Путиным в Париже

Достижение результата по урегулированию конфликта в Донбассе является приоритетом встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в Париже 9 декабря в рамках саммита в "Нормандском формате" - об этом заявил сам украинский лидер.
Газета.Ru 02:26
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