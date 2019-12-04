Космос

Мойка78Мойка78В США перенесли запуск космического корабля Starliner

В ULA уточнили, что на 20 декабря запланирован запуск ракеты-носителя Atlas V для орбитального полета космического корабля Starliner компании Boeing. Ранее сообщалось, что первый полет космического корабля к Международной космической станции состоится 17 декабря.
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В США первый запуск корабля Starliner перенесен на 20 декабря

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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 08:52, Ашберн
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