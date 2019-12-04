Космос
Мойка78В США перенесли запуск космического корабля Starliner
В ULA уточнили, что на 20 декабря запланирован запуск ракеты-носителя Atlas V для орбитального полета космического корабля Starliner компании Boeing. Ранее сообщалось, что первый полет космического корабля к Международной космической станции состоится 17 декабря.
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Общество
Губернатор Ставрополья объявил 31 декабря выходным днём
Ранее ИА REGNUM сообщало о запуске онлайн-опроса губернатором Ставропольского края Владимировым среди жителей региона о том, стоит ли сделать рабочий день 31 декабря выходным.
Шоу-бизнес
Лобода показала ногу с шестью пальцами
Украинская певица Светлана Лобода опубликовала в Instagram фотографию с шестью пальцами на правой ноге.
Футбол
Владимир Федотов покинул «Оренбург»
Главный тренер "Оренбурга" Владимир Федотов подал в отставку после поражения от "Тамбова" в матче 19 тура российской премьер-лиги.
Общество
У Кремля задержали родителей фигурантов дел «Сети» и «Нового величия»
На Кремлевской набережной в центре Москвы в ходе одиночных пикетов задержали родителей молодых людей, которые проходят по делам "Сети" и "Нового величия".
Происшествия
Лидер ОПГ арестован по делу об убийстве главы ингушского ЦПЭ
Басманный суд Москвы арестовал Хасана Полонкоева, который подозревается в покушении на главу Центра по борьбе с экстремизмом МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева.
Политика
Лавров оценил данные СМИ о «русских хакерах» во Франции
Глава Министрества иностранных дел Сергей Лавров прокомментировал данные газеты Le Monde о "русских хакерах", которые якобы причастны к публикации переписки французского лидера Эммануэля Макрона, а также сформировали "шпионское гнездо" во Франции.
Общество
В России изменится состав сопроводительных документов на машины
Политика
СНБО утвердил сценарий реинтеграции Донбасса
Совет нацбезопасности и обороны Украины утвердил сценарий реинтеграции Донбасса, который будет рассматриваться как основной, заявил по результатам закрытого заседания совета его секретарь Алексей Данилов.
Футбол
Зенит — Динамо 3:0
Происшествия
Расчленителя Соколова направили в центр психиатрии имени Сербского
Историк и бывший доцент Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Олег Соколов направлен в центр психиатрии имени Сербского для проведения экспертизы.
Кино
Умер актёр сериала «Друзья» Рон Либман
Американский актёр Рон Либман ушёл из жизни в возрасте 82 лет в Нью-Йорке, сообщает Fox News.
Спорт
Лыжник Большунов выиграл скиатлон на этапе Кубка мира в Норвегии
Российскиий лыжник Александр Большунов стал победителем скиатлона на этапе Кубка мира, который проходит в норвежском городе Лиллехаммер.
Экономика
«Нафтогаз» заявил о реальном взыскании с «Газпрома» $2 млрд
«Нафтогазу» удалось реально взыскать с «Газпрома» $2,1 млрд, рассказал в интервью изданию LIGA.net предправления украинской компании Андрей Коболев.
Общество
В США задержали шестерых саудовцев после стрельбы на базе ВМС
ФБР задержало шестерых граждан Саудовской Аравии для допроса после стрельбы, устроенной военным Мохаммедом Саидом Альшамрани, убившим трех человек около аэродрома военно-морских сил США в городе Пенсакола штата Флорида.
Политика
СМИ узнали о решении сенаторов по санкциям против «Северного потока-2»
О планах сенаторов включить положение о санкциях против компаний, участвующих в строительстве газопровода, к законопроекту об оборонном бюджете США на 2020 год стало известно в ноябре.
Политика
Медведев назвал главное условие заключения газового контракта с Киевом
Стокгольмский арбитраж всему голова Газовый контракт между Россией и Украиной на поставки газа рассчитан до 31 декабря этого года.
Политика
Порошенко рекомендовал Зеленскому не встречаться с Путиным тет-а-тет
В своем блоге на сайте "Украинской правды" экс-глава страны дал несколько советов действующему украинскому главе Владимиру Зеленскому, который должен встретиться в Париже с российским лидером Владимиром Путиным.
Общество
В России введут стипендии для безработных в возрасте от 50 лет
В Министерстве труда и социальной защиты РФ предложили выплачивать стипендии безработным россиянам в возрасте от 50 лет, которые желают учиться, чтобы найти новую работу.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева посетила премьеру своего фильма без мужа
Премьера фильма проходила в кинотеатре "Октябрь". В этот вечер Пугачеву поддерживали друзья и родные.
Общество
Мэр Липецка прокомментировала видео с матом
Происшествия
Три человека погибли в массовом ДТП во Владимирской области
Как сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России, водитель автомобиля Lexus выехал на полосу встречного движения и спровоцировал столкновение с тремя транспортными средствами – ВАЗом, УАЗом и Nissan.
Наука
Ученые назвали новую причину возникновения рака
Учёные провели анализ 13 различных тканей и смогли установить, что появление множества однонуклеотидных полиморфизмов (SNP) повышает риск развития болезни.
Кино
Федор Добронравов рассказал о продолжении сериала «Сваты»
Вскоре Добронравов заверил поклонников сериала о том, что название сохранится. Иными словами, «Сваты» обрастают слухами и сплетнями.
Общество