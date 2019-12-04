Космос

Мойка78Мойка78В США перенесли запуск космического корабля Starliner

В ULA уточнили, что на 20 декабря запланирован запуск ракеты-носителя Atlas V для орбитального полета космического корабля Starliner компании Boeing. Ранее сообщалось, что первый полет космического корабля к Международной космической станции состоится 17 декабря.
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Первый пробный запуск американского корабля Starliner перенесли на 20 декабря

Коммерсантъ07:31

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Запуск Starliner перенесли на 20 декабря

ТАССвчера в 19:50

В США перенесли тестовый полет космического корабля Starliner

РИА Новостивчера в 20:43

В США первый запуск корабля Starliner перенесен на 20 декабря

Российская газетавчера в 20:32

Запуск космического корабля Starliner отложен на сутки из-за непогоды

Вести.Ruвчера в 21:40

Запуск беспилотного корабля Starliner к МКС снова отложен

Росбалт03 декабря в 16:40
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Фанаты «Краснодара» покинули стадион во время матча с ЦСКА

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