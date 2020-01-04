Политика

REGNUMREGNUMВ США из-за слухов о войне обрушился сайт призывной службы

«Из-за распространяющейся дезинформации наш сайт в настоящее время испытывает проблемы в связи с возросшим объёмом трафика», — говорится в сообщении. Отметим, ранее хештег #WWIII (World War III, Третья мировая война) вышел в топ Twitter, за сутки на данную тему было опубликовано более 3 млн постов.
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"Из-за распространяющейся дезинформации наш сайт испытывает проблемы в связи с возросшим объемом трафика", — говорится в сообщении ведомства в твиттере
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РИА Новости03:33

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В США перестал работать сайт службы воинского учета

РБК06:38

Сайт американской призывной службы обрушился после убийства Сулеймани

Известия05:40

«Третья мировая война»: в США рухнул сайт призывной службы

РИА Новости03:33

В США рухнул сайт призывной службы из-за спекуляций в Сети о «Третьей мировой войне»

Комсомольская правда04:02

В США рухнул сайт призывной службы из-за слухов о Третьей мировой

Московский Комсомолец03:52

Из-за угрозы Третьей мировой войны рухнул сайт призывной службы США

Царьград03:41

«Третья мировая война»: в США рухнул сайт призывной службы

Газета.Ru06:33
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Хоккей

Тренер сборной Швеции назвал причину поражения в полуфинале МЧМ

Глубина состава позволила сборной России победить команду Швеции в полуфинальном поединке МЧМ, заявил главный тренер скандинавов Томас Монтен.
Экономика сегодня 14:12
Армия и оружие

Иракское ополчение призвало не приближаться к военным базам США

Ополчение Ирака предупредило силы безопасности страны, что приближаться к базам США ближе, чем на 1 километр опасно, сообщает Reuters.
Московский Комсомолец 13:46
Политика

Зариф назвал Помпео «высокомерным клоуном»

Зариф отметил, что Помпео говорил, что "люди танцуют в городах Ирака" после данных об убийстве генерала КСИР Касима Сулеймани 3 января.
Газета.Ru 13:57
Авто

Почему Tesla Cybertruck ждет провал в России

Tesla Cybertruck — одна из самых интересных новинок 2019 года. Революционный пикап, созданный самим Илоном Маском, уже повод для обсуждения.
МР7.ру 08:35
Общество

В «Столото» озвучили сроки получения миллиардного выигрыша

У лотерейного победителя-миллиардера, который до сих пор не вышел на связь, есть полгода на то, чтобы приехать и оформить свой выигрыш, но при уважительной причине для задержки срок увеличится еще на три года, сообщили РИА Новости в пресс-службе распространителя государственных лотерей "Столото".
РИА Новости 09:45
Здоровье

Нарколог предупредил об опасности уйти в запой в новогодние праздники

Ежедневное употребление алкоголя в новогодние праздники может привести к запою и проблемам со здоровьем.
Вечерняя Москва вчера в 01:53
Армия и оружие

КСИР подтвердил гибель иранского генерала Сулеймани

Представители Корпуса стражей исламской революции (КСИР) подтвердили информацию о гибели командующего силами спецназначения «Аль-Кудс» генерала Касема Сулеймани.
iReactor 02 января в 22:16
Футбол

Зинченко забил за «Ман Сити» впервые за 360 дней

Зинченко отметился голом за «Манчестер Сити» впервые за 360 дней.
Sports.ru 13:14
Спорт

Большунов уступил лидерство Клебо в общем зачёте «Тур де Ски»

RT на русском 08:27
Экономика

Законопроект об отмене транспортного налога готовится в Госдуме

Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов заявил о намерении внести в Госдуму ряд социальных законопроектов, в том числе и об отмене транспортного налога, передает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 02 января в 22:19
Происшествия

Модель обвинила Никаса Сафронова в изнасиловании и отправилась в СИЗО

По данным источника агентства в правоохранительных органах, следствие считает, что Рудницкая обвинила Сафронова в изнасиловании, но обращаться в полицию не стала.
Lenta.ru 10:34
Политика

Роухани предложил Эрдогану сплотиться против США

Президент Ирана Хасан Роухани провел телефонные переговоры с турецким лидером Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 12:20
Хоккей

Швед Сандин жестко охарактеризовал поражение от России на МЧМ

Нападающий сборной Швеции Расмус Сандин жестко охарактеризовал поражение от сборной России в рамках полуфинальной игры на молодежном чемпионате мира по хоккею, который проходит в Чехии.
Газета.Ru 12:48
Политика

Прервавший новогоднее обращение Путина ижевский депутат объяснился

Ранее жительница Ижевска Екатерина Кабанова написала в фейсбуке, что 31 декабря 2019 года на канале "СТС — Ижевск" после поздравления президента страны вместо боя курантов в эфир вышло обращение к горожанам продюсера канала Альфреда Зиннатулина, являющегося депутатом городской думы.
РИА Новости 11:29
Политика

Савченко рассказала о гниющей Украине

Lenta.ru 13:46
Общество

Ученый рассказал, как быстро избавиться от жира на животе

Ученый Гисенского университета Михаэль Дешпегель рассказал, как быстро избавиться от лишнего веса, пишет Focus.
РИА Новости вчера в 01:29
Экономика

Почему Россия перестала поставлять нефть в Белоруссию

В 2020 году Россия перестала поставлять нефть в Белоруссию.
Комсомольская правда вчера в 04:35
Общество

Брачный возраст в России может быть скорректирован

Как сказано в документе, предполагается подготовить изменения в статью 13 Семейного кодекса Российской Федерации и статью 26 Федерального закона "Об актах гражданского состояния": "в части корректировки брачного возраста и уточнения оснований, позволяющих лицам, не достигшим возраста восемнадцати лет, вступать в брак".
Российская газета 07:29
Гаджеты

Samsung представила смартфоны Galaxy S10 Lite и Note 10 Lite

Компания Samsung представила субфлагманы Galaxy S10 Lite и Note 10 Lite.
Life.ru вчера в 14:03
Авто

В России вычислили возраст легковушек LADA на середину 2019 года

Pnzdrive 10:24
Шоу-бизнес

У экс-солистки Serebro завязался роман с мировой звездой

У бывшей вокалистки группы Serebro Кати Кищук завязался роман с рэпером Slowthai.
Life.ru 11:03
Футбол

23-летний игрок «Генгама» погиб в ДТП

Евро-футбол.ру вчера в 13:57
Шоу-бизнес

Давид Манукян показал Бузову без макияжа

Певица Ольга Бузова отдыхает с новым возлюбленным Давидом Манукяном в Куршевеле.
Gazeta.SPb вчера в 23:43
Хоккей

Третьяк назвал ключевой момент в игре России и Швеции на молодежном ЧМ

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк прокомментировал РБК результат полуфинального матча молодежного чемпионата мира в Чехии, в котором сборная России в овертайме обыграла Швецию со счетом 5:4.
РБК 12:52
Наука

Определен напиток, снижающий кровяное давление

Выяснилось, разведенный с водой брусничный сок способен значительно снизить повышенное кровяное давление, тогда как более концентрированный раствор может улучшать работу кровеносных сосудов до уровня здоровых сосудов.
Ferra 05:42
Единоборства

Менеджер Хабиба: «Реванш с Макгрегором не входит в наши планы»

Али Абдель-Азиз, являющийся менеджером российского бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова, опроверг информацию о скором проведения поединка-реванша с ирландцем Конором Макгорегором.
ProstoProSport 10:23
Общество

Стало известно, в каких городах России чаще всего ругаются матом

С нецензурной бранью сталкиваются 18% опрошенных в перечисленных городах страны.
Газета.Ru вчера в 03:45
Армия и оружие

Иран выберет время и место для удара по США

Постоянный представитель Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи заявил, что его страна выбирает время и место для ответного удара по США.
ANNA-News 02:21
Происшествия

Летевший из Тюмени в Петербург самолет экстренно сел в Перми

Самолет авиакомпании Red Wings, летевший из Тюмени в Санкт-Петербург, совершил экстренную посадку в пермском аэропорту "Большое Савино", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе аэропорта в субботу.
Интерфакс 01:59
Общество

Украина вернула себе имущество, конфискованное у олигарха Курченко

Помещения на территории стадиона "Металлист", тренировочную базу в Харьковской области, конфискованные у бизнесмена Сергея Курченко, вернули в госсобственность.
Вести.Ru 14:30
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Касем Сулеймани
Иранский генерал-лейтенант
Иранский военный деятель, генерал-лейтенант и командующий спецподразделением «эль-Кудс» ("Иерусалим") в составе КСИР, предназначенного для реализации военных и тайных операций за пределами Ирана. Эль-Кудс под руководством Сулеймани оказывает военную поддержку группировкам ХАМАС и Хезболла в Палестине и Ливане, а также сыграл важную роль в формировании политической ситуации в Ираке после вывода оттуда американских войск. Начиная с 2012 года Сулеймани предположительно помог правительству Башара Асада переломить ход гражданской войны в Сирии и отбить стратегические города и территории у повстанческих группировок. Сулеймани также участвует в оказании помощи правительству Ирака в борьбе против террористов «Исламского государства».
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