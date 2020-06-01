Финансы
Lenta.ruВ США перестали верить в доллар
Один из крупнейших инвестиционных банков США, Goldman Sachs, перестал верить в доллар и начал открывать короткие позиции по нему на валютном рынке, пишет CNBC. Банк продает доллар и производные инструменты на него в надежде на дальнейшее снижение его курса.
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Политика
Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по Конституции
Президент России Владимир Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по поправкам к Конституции.
Известия 11:41
Политика
Назван новый главный следователь МВД России
Lenta.ru 11:20
Армия и оружие
Северный флот получит новое оружие
В 2020 году Северный флот ВМФ России планирует получить шесть боевых кораблей, более 180 единиц вооружения и военной техники, сообщил командующий СФ вице-адмирал Александр Моисеев.
Российская газета 02:04
Общество
На Петровке, 38 снова начались задержания
В Москве у здания ГУ МВД по Москве МВД на Петровке, 38 вновь начались одиночные пикеты и задержания.
Коммерсантъ 12:07
Космос
Зафиксирована мощнейшая вспышка на Солнце
Lenta.ru 07:32
Общество
Следующим этапом снятия ограничений в Подмосковье станет открытие ТЦ
На следующем этапе снятия коронавирусных ограничений подмосковные власти могут открыть торговые центры.
Российская газета 09:32
Общество
В Госдуму внесен проект закона о пособиях для домохозяек
В Госдуму внесен законопроект, предлагающий установить государственную поддержку в размере МРОТ для лиц, занятых ведением домашнего хозяйства своей семьи.
Российская газета вчера в 23:57
Общество
Власти Вашингтона вводят комендантский час
"Нынешний комендантский час начнется в 19 часов и будет длиться два дня", - добавила Боузер.
ТАСС 11:44
Происшествия
Подполковник полиции с COVID-19 выпала из окна больницы в Москве
Из окна московской городской клинической больницы № 24, перепрофилированной для лечения больных коронавирусной инфекцией COVID-19, выпала одна из пациенток, сообщил РБК источник в ГУ МВД по Москве.
РБК 06:28
Авто
Новое купе BMW 4-Series рассекретили до премьеры
До официальной презентации нового купе BMW 4-Series остаются считанные часы, но Instagram-аккаунты автоклуба уже запестрели шпионскими снимками будущей двухдверки.
Picsnews.net 02:36
Общество
Новый владелец «Ведомостей» оставил Андрея Шмарова главным редактором
Шмаров продолжит исполнять обязанности главного редактора как минимум до созыва нового совета директоров компании.
Афиша Daily 11:45
Общество
В Свердловской области продлили ограничения из-за коронавируса
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил до 8 июня ограничения, введенные в регионе из-за ситуации с коронавирусом.
РБК 09:37
Происшествия
В Киеве со стрельбой задержали угрожавшего взорвать мост Метро
В Киеве задержали мужчину, который угрожал взорвать мост Метро. Очевидец снял на видео часть спецоперации.
Вести.Ru 08:43
Религия
Храмы Москвы откроются для прихожан 6 июня
Известия 11:28
Общество
В Крыму смягчили правила заезда в отели для туристов при пандемии
В Крыму смягчили одно из новых требований к туристам при заезде в объекты размещения региона во время пандемии коронавируса.
Lenta.ru 10:03
Общество
Надпись «Путин вор» выложили на сопке в Забайкалье
В Забайкалье сделали огромную надпись «Путин вор» прямо на сопке https://t.co/Hpg7jgJeTP pic.twitter.com/SpEbFxfICS— Світлана Вольдемарівна (@qduXUN4lb9SkFF5) June 1, 2020 Что еще известно:Глава поселка Андрей Дашин около 10.30 утверждал, что надписи нет.
Snob.ru 07:43
Происшествия
В Норильске введён режим ЧС после разлива дизельного топлива
Режим чрезвычайной ситуации введён в городе Норильске Красноярского края после крупного разлива дизельного топлива и пожара на ТЭЦ-3.
RT на русском 07:01
Политика
Экс-советник Обамы заподозрила Россию в причастности к беспорядкам
Экс-советник по нацбезопасности бывшего президента США Барака Обамы Сьюзан Райс увидела «русский след» в массовых протестах, охвативших Штаты после гибели афроамериканца Джорджа Флойда.
Известия 03:18
Кино
Появились фото бэтмобиля из нового «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном
Американский художник Джефф Фрост опубликовал фотографии бэтмобиля, который был создан по его концепции.
News.ru 08:25
Музыка
Группа Little Big получила музыкальную премию за «Самый трэшовый клип»
В понедельник, 1 июня, стало известно о том, что группа Little Big получила музыкальную премию за "Самый трэшовый клип".
Piter.tv 06:09
Общество
ПФР перечислил первые выплаты на детей от 3 до 16 лет
Ранее в ПФР сообщали, что выплаты на детей от 3 до 16 лет получат около 10 млн российских семей. На эти цели Минфин направил 222 млрд руб.
Коммерсантъ 09:23
Авто
Десятки электромобилей выбросили на свалку в США
В результате десятки невостребованных электромобилей из автопарка фирмы буквально выбросили на свалку.
Motor 09:53
Армия и оружие
На Украине сообщили об успешном испытании ракет «Нептун»
Глава конструкторского бюро "Луч", входящего в состав концерна "Укроборонпром", Олег Коростелев заявил об успешном испытании крылатых ракет Р-360 комплекса "Нептун".
Российская газета 30 мая в 21:42
Происшествия
В Мурманской области обрушился железнодорожный мост
Из-за подмывания опоры обрушился железнодорожный мост, по которому проходит единственная ветка, связывающая Мурманск с остальной частью России, сообщили в ГУ МЧС по региону.
РИА Новости 08:27
Общество
В России запретили взыскивать долги с пенсий и пособий
С 1 июня судебные приставы не смогут взыскать средства даже с самых злостных неплательщиков, если они пострадали от катаклизмов и катастроф.
12 Канал Омск вчера в 23:19
Общество
Врач назвал средство для защиты от коронавируса эффективнее масок
Врач-вирусолог Виктор Ларичев назвал средство для защиты от коронавируса эффективнее медицинских масок в эфире радиостанции «Говорит Москва».
Lenta.ru 01:48
Общество
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по работе гостиниц
Роспотребнадзор опубликовал на своём сайте рекомендации по профилактике коронавирусной инфекции в гостиницах и других местах для временного проживания.
Право.ру 09:28