Один из крупнейших инвестиционных банков США, Goldman Sachs, перестал верить в доллар и начал открывать короткие позиции по нему на валютном рынке, пишет CNBC. Банк продает доллар и производные инструменты на него в надежде на дальнейшее снижение его курса.

В США перестали верить в доллар

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