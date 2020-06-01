Финансы

Lenta.ruLenta.ruВ США перестали верить в доллар

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Один из крупнейших инвестиционных банков США, Goldman Sachs, перестал верить в доллар и начал открывать короткие позиции по нему на валютном рынке, пишет CNBC. Банк продает доллар и производные инструменты на него в надежде на дальнейшее снижение его курса.
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Банк Goldman Sachs начал открывать короткие ставки на понижение доллара

ИА Красная Весна12:53

В США перестали верить в доллар

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Goldman Sachs делает ставку против доллара

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