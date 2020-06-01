Финансы
Lenta.ruВ США перестали верить в доллар
Один из крупнейших инвестиционных банков США, Goldman Sachs, перестал верить в доллар и начал открывать короткие позиции по нему на валютном рынке, пишет CNBC. Банк продает доллар и производные инструменты на него в надежде на дальнейшее снижение его курса.
Читать в источнике
Оценить27
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7214 источников, обновлено в 13:30, Ашберн
Политика
Путин подписал указ о дате голосования по поправкам в Конституцию
«Определить 1 июля 2020 г. в качестве даты проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию», – гласит текст указа Путина.
Ведомости 11:58
Космос
Произведен исторический запуск Crew Dragon к МКС
Ракета Falcon 9 с двумя астронавтами NASA Дагласом Херли и Робертом Бенкеном на борту корабля Crew Dragon стартовала к Международной космической станции (МКС).
ФАН 30 мая в 15:48
Футбол
«МЮ» намерен перехватить одного из центральных игроков «Сити»
Игрок может стать свободным агентов, если «Горожан» исключат из Лиги чемпионов на два года.
Все про Спорт ру 12:17
Космос
Зафиксирована мощнейшая вспышка на Солнце
Серия мощных солнечных вспышек в последний раз была зафиксирована учеными в сентябре 2017 года.
Lenta.ru 07:32
Общество
NYT рассказала о прятавшемся в бункере Трампе
Сотрудники Секретной службы США вечером 29 мая уводили американского президента Дональда Трампа в подземный бункер из-за протестов вблизи Белого дома, сообщает The New York Times со ссылкой на источники.
Известия вчера в 22:48
Кино
Воссоединение актеров «Властелина колец» растрогало зрителей
Актер Джош Гад в своей YouTube-передаче "Воссоединение на расстоянии" собрал вместе авторов и актеров трилогии "Властелин колец".
Газета.Ru 03:46
Авто
Десятки электромобилей выбросили на свалку в США
В результате десятки невостребованных электромобилей из автопарка фирмы буквально выбросили на свалку.
Motor 09:53
Происшествия
IIHS назвал автомобили, в которых чаще всего умирают люди при ДТП
Как выяснилось, «капсулами смерти» чаще всего становятся субкомпактные автомобили – в них за период с 2015 по 2018 годы в США погибло 108 водителей (в расчете на миллион зарегистрированных транспортных средств).
Автоновости дня вчера в 04:44
Армия и оружие
В Генштабе рассказали об активизации полётов ВВС США у границ России
Военачальник уточнил, что самолёты приближались к российской границе под Калининградом на расстояние до 10 км. По словам Рудского, во время полётов средства ПВО России отслеживали бомбардировщики и осуществляли меры по предотвращению инцидентов.
RT на русском 08:37
Здоровье
Глеб Никитин назвал причину скачка СOVID-заражений
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин прокомментировал возможную причину увеличения числа новых СOVID-заражений.
Newsroom24 06:00
Общество
Транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа возобновился
Транзит газа по польскому участку трубопровода Ямал — Европа возобновился после четырехдневного перерыва.
РБК 02:45
Религия
В Москве с 6 июня откроют православные храмы
Коммерсантъ 11:31
Общество
В Свердловской области продлили ограничения из-за коронавируса
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил до 8 июня ограничения, введенные в регионе из-за ситуации с коронавирусом.
РБК 09:37
Экономика
Бюджет РФ профинансируют за счет «народных» облигаций
В правительстве РФ обсуждают существенное расширение продаж «народных» облигаций Минфина (ОФЗ-н) и их региональных аналогов.
Известия вчера в 19:07
Происшествия
В Мурманской области обрушился железнодорожный мост
Из-за подмывания опоры обрушился железнодорожный мост, по которому проходит единственная ветка, связывающая Мурманск с остальной частью России, сообщили в ГУ МЧС по региону.
РИА Новости 08:27
Гаджеты
Поворотный телевизор Samsung The Sero поступил в продажу в России
Компания Samsung объявила о старте продаж на территории России нового телевизора The Sero, который был представлен в апреле 2020 года.
Деловое.ТВ 10:20
Общество
Ростуризм: С 1 июня регионы могут открывать любые отели
«Исходим из того, начиная с 1 июня, регионы могут принимать решения об открытии всех средств размещения», – говорится в сообщении.
МИР 24 08:18
Происшествия
В Брянске нашли 7-летнюю девочку с обмороженными ногами
Деснянская правда 12:43
Кино
Эскизы малыша Йоды появились в сети
Изображениями малыша переполнился интернет, а в магазинах появились игрушки Йоды. https: / / www.instagram.com / p / B5D_93TlzKm / Сериал "Мандалорец" является сюжетным ответвлением киносаги "Звездные войны".
REGNUM 07:45
Общество
ПФР перечислил первые выплаты на детей от трех до 16 лет
В начале мая президент сообщил, что российские семьи, в которых есть дети в возрасте от трех лет до 16 лет, получат единовременную выплату в размере десять тысяч рублей на каждого ребенка.
РИА Новости 08:04
Политика
Сергей Собянин отметил важность голосования по Конституции 1 июля
Мэр Москвы Сергей Собянин призвал жителей столицы принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ.
Вечерняя Москва 13:09
Политика
Захарова ответила на обвинения в причастности России к протестам в США
Rambler News Service 06:14
Общество
Минпросвещения планирует провести очные школьные выпускные
Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что в ведомстве планируют провести выпускной для школьников в очном формате.
Газета.Ru 07:45
Экономика
Россия не планирует повышать налоги из-за кризиса на фоне пандемии
Россия не будет повышать налоги, в отличие от стран, которые раздавали «вертолетные деньги», заявил глава Федеральной налоговой службы (ФНС) России Даниил Егоров в программе «Познер» на Первом канале.
Коммерсантъ 11:15
Игры
Sony предупредила о дороговизне PlayStation 5
Президент компании добавил, что SIE видит огромнейший финансовый потенциал в геймерской базе, которые в ближайшие несколько лет будут оставаться приверженцами консолей предыдущего поколения.
Народные новости 10:53
Общество
Продлён срок выдачи электронных больничных для лиц старше 65 лет
«Граждане 65 лет и старше, соблюдающие режим самоизоляции из-за коронавируса, не перешедшие на удалённую работу и не находящиеся в отпуске, могут получить электронные больничные сроком действия с 1 до 11 июня включительно», — говорится в сообщении.
RT на русском 06:43
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по работе кафе и ресторанов
Рекомендации по организации работы предприятий общественного питания, подписанные главой Роспотребнадзора Анной Поповой, журналистам предоставили в пресс-службе ведомства в понедельник.
Интерфакс 08:46
Музыка
Little Big получили музыкальную премию за «Самый трэшовый клип»
Клип на песню "Go bananas" группы Little big победил в номинации "Самый трэшовый клип" музыкальной премии Berlin Music Video Awards.
Pravda.Ru 04:51
Футбол
Футболисты «Шахтера» обыграли киевское «Динамо» в чемпионате Украины
Vprognoze.ru вчера в 13:59