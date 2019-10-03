Общество

Российская газетаРоссийская газетаВ США певшей в метро бездомной россиянке предложат записать диск

В США бездомная россиянка, прославившая исполнением оперной арии в метро, может начать карьеру в шоу-бизнесе. Во всяком случае женщине уже предложили записать собственный диск, передает издание The New York Post.
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Бездомная россиянка исполнила арию в метро США и получила контракт

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Исполнившая арию в метро бездомная из США подпишет контракт с музыкальной студией

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Бездомная женщина исполнила арию в подземке Лос-Анджелеса

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«Зенит» обыграл «Бенфику» во втором туре Лиги чемпионов

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Диетолог назвала самое вредное для человека мясо

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"За 2 октября со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано два обстрела", - заявил представитель ЛНР.
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Как передает ТАСС, парад в честь 70-летия образования КНР проходил на главной площади Поднебесной Тяньаньмэнь во вторник, 1 октября.
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Омский «Полет» будет выпускать по 10 ракет «Ангара» в год

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Американский конгрессмен, член комитета по вооружённым силам Джон Гараменди в ходе 6-го Варшавского форума по безопасности заявил о планах США провести крупнейшие со времён холодной войны учения в Европе.
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