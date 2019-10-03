Общество
Российская газетаВ США певшей в метро бездомной россиянке предложат записать диск
В США бездомная россиянка, прославившая исполнением оперной арии в метро, может начать карьеру в шоу-бизнесе. Во всяком случае женщине уже предложили записать собственный диск, передает издание The New York Post.
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Сопрано в подземке: бездомная женщина спела арию в метро Лос-Анджелеса
Sputnik Абхазия30 сентября в 11:05
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