В США бездомная россиянка, прославившая исполнением оперной арии в метро, может начать карьеру в шоу-бизнесе. Во всяком случае женщине уже предложили записать собственный диск, передает издание The New York Post.

В США певшей в метро бездомной россиянке предложат записать диск

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