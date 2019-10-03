В США бездомная россиянка, прославившаяся исполнением оперной арии в метро, может начать карьеру в шоу-бизнесе. Во всяком случае женщине уже предложили записать собственный диск, передает издание The New York Post.

В США певшей в метро бездомной россиянке предложат записать диск

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