Армия и оружие

Страна Советов on-lineСтрана Советов on-lineВ США планируют испытать перехватчик гиперзвукового оружия

Власти Соединенных Штатов планируют провести полетные испытания перехватчика гиперзвукового оружия в середине 2020-х годов, сообщается на сайте РИА Новости.
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с чего всё началось

США проведут испытательный пуск гиперзвукового оружия

США в этом году осуществят испытательные пуски сверхзвукового оружия, сообщил замдиректора программы гиперзвукового оружия минобороны Майк Уайт.
РИА Новостивчера в 18:28

Подробнее о событии

США задумали испытать перехватчик гиперзвукового оружия

Lenta.ruвчера в 22:48

Проба пера: США анонсировали испытания гиперзвука и перехватчика

РЕН ТВвчера в 18:40

США анонсировали испытательный пуск гиперзвукового оружия

Московский Комсомолецвчера в 19:15

США в 2020 году планируют испытания гиперзвукового оружия

Аргументы и Фактывчера в 19:12

США намерены испытать свое сверхзвуковое оружие

REGNUMвчера в 19:11

В Пентагоне анонсировали испытания гиперзвукового оружия в 2020 году

RT на русскомвчера в 19:04

В США рассказали о планах испытать перехватчик гиперзвукового оружия

РИА Новостивчера в 21:55
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Последнее февральское обновление Windows 10 вызывает сбои в работе ОС

Пользователи пожаловались на последнее обновление Windows 10, выпущенное 27 февраля 2020 года.
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Происшествия

На Кубани раскрыто преступное сообщество правоохранителей

На Кубани следователи обнаружили преступное сообщество, куда входили сотрудники правоохранительных органов, сообщает СУСК России по Северо-Кавказскому федеральному округу.
Газета.Ru вчера в 12:46
Шоу-бизнес

Данила Козловский опубликовал свое первое фото с новорожденной дочерью

Вначале фото с новорожденной дочерью показала ее мама, а теперь и сам Данила решил поделиться радостью с поклонниками.
Летидор 01:26
Общество

Эксперты подтвердили подделку подписей Родченкова в деле Зайцевой

Подписи экс-главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова под документами, лежащими в основе обвинения в нарушении антидопинговых правил российскими биатлонистками Ольгой Зайцевой, Яной Романовой и Ольгой Вилухиной, были скопированы из другого источника.
РБК 01:58
Музыка

Россию на Евровидении-2020 представит группа Little Big

Российская газета вчера в 14:05
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По результатам тестов Core i7-10700KF заработал оценку в 294,33 млрд операций в секунду, а этот показатель практически сопоставим с Ryzen 7 3800X.
Astera 29 февраля в 05:54
Происшествия

Самолет экстренно сел в Хабаровске из-за звонка о минировании

Самолет Владивосток — Москва совершил экстренную посадку в аэропорту Хабаровска, сообщили РБК в пресс-службе этого аэровокзала.
РБК 00:30
Общество

Стало известно о вымогательствах бандитов у военных из части Шамсутдинова

Подручные вора в законе Георгия Углавы, известного в криминальных кругах, как Тахи, по версии следствия обирали военнослужащих-контрактников воинской части №54160 в поселке Горный (Забайкальский край), где в октябре 2019 года рядовой Рамиль Шамсутдинов расстрелял восьмерых сослуживцев.
Lenta.ru 02:17
Хоккей

Драйзайтль и Макдэвид набрали по пять очков в матче против «Нэшвилла»

Матч, который прошел на площадке "Нэшвилла", для хозяев завершился полным фиаско - 3:8. В составе победителей особенно отличились Леон Драйзайтль и Коннор Макдэвид.
Российская газета вчера в 23:51
Политика

Путин указал на необходимость реагировать на нарушения на митингах

Путин добавил, что такое произойдёт в том случае, если власти не будут реагировать.
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Общество

Блогер Диденко изначально приняла смерть мужа за розыгрыш

Российский блогер Екатерина Диденко рассказала, что изначально приняла смерть мужа и знакомых в банном комплексе за розыгрыш.
Телеканал 360° вчера в 13:35
Политика

В Госдуму поступили поправки президента к Конституции

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму поправки ко второму чтению законопроекта о внесении изменений в Конституцию.
Газета.Ru вчера в 11:32
Происшествия

СК проверит данные СМИ о детях, получивших ожоги глаз в школе в Москве

Следователи в Москве проверяют данные СМИ о 25 детях, получивших в школе ожоги роговицы глаз, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного ГСУСК Юлия Иванова.
РИА Новости 01:58
Общество

В Госдуме раскритиковали идею ввести налог на собак

Введение налога на собак приведет к росту числа бездомных животных в России, считает глава комитета Государственной думы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.
Газета.Ru вчера в 19:42
Политика

Супервторник в США: Трамп обвинил демократов в нечестной игре

Действующий президент Трамп заявил, что внутрипартийная борьба демократов направлена против неугодного им Берни Сандерса и обвинил Демократическую партию в нечестной игре.
Вести.Ru вчера в 23:52
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Опубликована свежая информация о китайском коронавирусе

Опубликована свежая информация о китайском коронавирусе.
Деловое.ТВ 01 марта в 05:03
Общество

Международный экономический форум в Ялте перенесли из-за коронавируса

Ялтинский международный экономической форум (ЯМЭФ) перенесен на более поздний срок из-за угрозы распространения коронавируса.
Известия 02:07
Футбол

Черчесов не исключил появления в сборной России неожиданных игроков

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что в составе сборной России на ближайшие товарищеские матчи могут появиться игроки, которых там не ожидают увидеть.
Российская газета вчера в 23:27
Политика

Сьерра-Леоне отозвала признание Косово, заявили в Сербии

"Дачич, который находится с визитом в этой стране, заявил, что Сьерра-Леоне отозвала признание независимости Косово", - передаёт агентство Танюг.
РИА Новости 02:22
Армия и оружие

Илон Маск назвал возможного «соперника» истребителя F-35

Основатель американской компании SpaceX Илон Маск заявил, что «соперником» американского военного самолёта F-35 может стать дистанционно управляемый истребитель.
RT на русском 29 февраля в 01:57
Общество

Меган Маркл расстроила королеву нежеланием взять сына в Лондон

Напомним, 6 мая 2019 года принц Гарри и Меган Маркл впервые стали родителями. У пары родился сын, которого назвали Арчи Харрисон.
RuNews24.ru вчера в 03:12
Политика

В Раде заговорили о желании сбросить на Москву атомную бомбу

Депутат отметил, что в случае противодействия можно было бы "швырнуть" на Москву атомную бомбу, поскольку это наиболее эффективный способ решить проблему.
Вести.Ru вчера в 13:37
Происшествия

Убившая дочь из-за хлебных крошек омичка получила 11 лет тюрьмы

Известия 01:59
Общество

Россиянки назвали желанные подарки на 8 марта

В 2019 году ВЦИОМ выяснил, что 38% россиянок хотели получить в подарок на 8 марта путевку на отдых, 36% — цветы, а еще 23% — билет на концерт или в театр.
РБК вчера в 22:31
Гаджеты

Топ-10 лучших смартфонов февраля 2020 года по версии Master Lu

Во второй пятерке лучших смартфонов февраля 2020 года по версии Master Lu оказались следующие модели: Vivo iQOO 3 5G (474 546 баллов) ZTE Axon 10s Pro (473 115), Xiaomi Mi 10 (467 410), alaxy Z Flip (430 617) и Huawei Mate Xs (425 051).
Astera вчера в 12:06
Биатлон

Этап Кубка мира по биатлону в Нове-Место пройдёт без зрителей

Чешское информационное агенство СТК сообщает о решении правительства государства провести этап Кубка мира по биатлону в Нове-Место без зрителей.
Pravda.Ru вчера в 04:27
Общество

В России зафиксировали шесть случаев коронавируса

Речь идет о трех гражданах России, эвакуированных с японского лайнера Diamond Princess в Японии и находящихся в Казани под карантином.
Новые Известия 01:27
Финансы

Биржевой курс евро достиг 75 рублей

Биржевой курс евро в ходе торгов в понедельник вырос до 75 рублей.
Банки.ру вчера в 09:06
Экономика

Виртуальные операторы, работающие с Tele2, удвоили базу абонентов

Абонентская база виртуальных мобильных операторов (MVNO), работающих сетях Tele2, в 2019 г. по сравнению с 2018 г. выросла на 115% (то есть на 2 млн пользователей) и достигла 3,75 млн.
Ведомости 01:57
Кино

«Зов предков» может принести студии Disney большие убытки

Приключенческий фильм «Зов предков» с Харрисоном Фордом не смог проявить себя в кинопрокате.
OvideO.ru вчера в 12:58
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