Политика

РосбалтРосбалтСША намерены противостоять России в Средиземном море

Вашингтон будет укреплять свое влияние в Средиземном море через усиление связей с Израилем, Грецией и Кипром, сообщает издание The Hill. В частности, США намерены стать ключевым игроком на газовом рынке региона, чтобы ослабить активность России и Турции.
Читать в источнике
Комментировать42
с чего всё началось
«С помощью отмены эмбарго США на поставки оружия на Кипр и расширения необходимой военной помощи для Греции законодательство ставит своей целью всеобъемлющий подход к вопросу стабильности ключевых региональных партнёров», — сказал
 один из авторов инициативы сенатор Марко Рубио.
RT на русскомвчера в 15:30

Подробнее о событии

В США разработали метод сдерживания России в Средиземном море

Газета.Ru02:19

СМИ: Вашингтон сделал упор на помощи союзникам в Средиземноморье

ТАССвчера в 15:53

СМИ узнали о планах США по консолидации союзников против РФ и Турции

Известиявчера в 14:30

В конгрессе США нашли новый способ противостоять России и Турции

РБКвчера в 14:53

В США изучают возможности усилить позиции в Средиземноморье

RT на русскомвчера в 15:30

В США придумали способ ослабить позиции России в Средиземноморье

Взгляд.рувчера в 14:12

В США нашли способ ослабить позиции России в Средиземноморье

Интерфаксвчера в 13:51
Показать все источники
Автоматически обработано 7114 источников, обновлено в 05:51, Ашберн
Происшествия

Под Воронежем взорвали машину главы района

Известия 04:47
Происшествия

В ФБК заявили о задержании Навального

В Фонд борьбы с коррупцией пришли силовики и выломали дверь организации, говорится в Twitter пресс-секретаря основателя ФБК Алексея Навального Киры Ярмыш.
РБК 04:48
Происшествия

Суд огласил приговор уфимским экс-полицейским по делу об изнасиловании

Кировский районный суд Уфы назначил от шести до семи лет колонии трем бывшим полицейским, обвиненным в изнасиловании коллеги, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 05:14
Политика

Новак пообещал достроить «Северный поток-2»

Санкции против газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток" предусмотрены военным бюджетом США на 2020 год, который 20 декабря подписал президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.
Труд 02:25
Происшествия

В Москве напали на подполковника Росгвардии

Сотрудники московской полиции проводят доследственную проверку по факту нападения на замначальника отдела управления информационного сопровождения департамента по взаимодействию со СМИ и институтами гражданского общества Росгвардии подполковника полиции 38-летнего Александра Кудрявцева.
Коммерсантъ 04:29
Общество

«Новая газета» сообщила о похищении своего спецкора после обысков

«Ранним утром к матери с двумя детьми пришли несколько следователей в сопровождении СОБРа и после этого увезли корреспондента в неизвестном направлении», — отмечается в заявлении.
BFM.ru 03:37
Политика

Кремль выступил против вмешательства третьих стран в конфликт в Ливии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что вмешательство других государств в ливийский конфликт не способствует его разрешению.
Известия 05:38
Экономика

Forbes назвал самых разбогатевших российских миллиардеров 2019 года

За прошедший год пять самых удачливых участников российского рейтинга Forbes прибавили к своим состояниям в сумме $27 млрд, сообщило издание.
Коммерсантъ 00:36
Экономика

Силуанов сообщил об обсуждении выкупа доли ЦБ в Сбербанке за счет ФНБ

Накануне, 25 декабря, агентство Reuters сообщило, что правительство планирует использовать средства ФНБ для выкупа акций Сбербанка у ЦБ, который рассчитывает продать свой пакет по рыночной цене.
РБК 05:39
Экономика

Налог на доходы малоимущих может быть отменен

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг, что на эту тему идут «предметные совещания», «пока нет ни позиции, ни решений».
Ведомости вчера в 16:54
Политика

WP: В США готовят тактику информационной войны с Россией

Американское киберкомандование начало разработку тактики информационной войны против России.
Российская газета вчера в 22:38
Происшествия

Россиянину с переломом руки диагностировали беременность

В Новгородской области мужчине с переломом руки диагностировали беременность. Об этом сообщило издание «Подъем» в своем Telegram-канале.
Lenta.ru 05:00
Политика

Москва готовит зеркальный ответ Лондону из-за нападок на журналистов

Россия отреагирует на действия Великобритании против российских журналистов симметричными мерами.
REGNUM 05:12
Шоу-бизнес

Пелагея может развестись с хоккеистом Телегиным

Российская певица Пелагея, по данным СМИ, рассталась со своим мужем хоккеистом Иваном Телегиным.
Народные новости вчера в 22:23
Армия и оружие

В Петербурге спустили на воду новую подлодку «Волхов»

В Санкт-Петербурге спустили на воду новейшую дизель-электрическую подлодку "Волхов".
Вести.Ru 04:45
Армия и оружие

Советский Т-62 выдержал попадание противотанковой ракеты

Танк Т-62 советского производства, который по-прежнему состоит на вооружении правительственных сил Сирии, выдержал попадание противотанковой ракеты, выпущенной террористами.
Lenta.ru 05:06
Политика

«Обиделся на пиццу»: украинский политолог сбежал из студии «России 1»

Украинский политолог и бывший вице-мэр города Очакова Гордей Белов сбежал из студии программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".
РИА Новости 02:07
Общество

Алтайские власти прокомментировали фигуру, выложенную детьми в лагере

РИА Новости 04:08
Политика

Миллер сообщил о скором начале поставок газа по «Турецкому потоку»

Глава "Газпрома" Алексей Миллер сообщил в четверг, что поставки газа по трубопроводу "Турецкий поток" начнутся уже через несколько дней.
Московский Комсомолец 03:54
Политика

«Левада-центр» назвал главным событием года пенсионную реформу

Опрос "Левада-центра" показал, что самым важным событием уходящего года россияне считают пенсионную реформу.
Интерфакс 02:05
Общество

В России утвердили новые правила регистрации автомобилей

С 1 января в России начнут действовать новые правила государственной регистрации автомобилей.
Lenta.ru 04:27
Общество

В Госдуме предложили выплачивать пенсионерам «новогодний капитал»

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов обратился к министру труда и социальной защиты Максиму Топилину с инициативой создания «новогоднего капитала» для одиноких российских пенсионеров, пишет в среду, 25 декабря, RT.
Известия 24 декабря в 22:57
Общество

Правительство запретило покупать иностранные системы хранения данных

Правительство России запретило для государственных нужд приобретать иностранные системы хранения данных.
Газета.Ru 05:10
Общество

В Симферополь прибыл первый двухэтажный поезд из Москвы

Первый поезд из Москвы в Крым, прошедший по мосту через Керченский пролив, прибыл в Симферополь.
RT на русском 04:48
Происшествия

Напавшего на учительницу школьника заподозрили в покушении на убийство

Против 15-летнего школьника, напавшего с молотком на учительницу русского языка и литературы школы №24 в Екатеринбурге, заведено уголовное дело о покушении на убийство.
Lenta.ru 05:03
Происшествия

В московском метро пассажирка напала с ножом на женщину

На станции "Новокузнецкая" в московском метрополитене пассажирка нанесла удар ножом женщине, после совершенного она попыталась убежать.
Газета.Ru 00:41
Происшествия

Житель Мурманска убил свою жену в отеле в Доминикане

Житель Мурманска убил свою жену в отеле в Доминикане, где супруги отдыхали. Об этом сообщил портал «Регион online» в четверг, 26 декабря.
Известия вчера в 19:15
Финансы

Рубль в начале торгов растёт к доллару и евро

Курс доллара упал на 8 копеек — до 61,89 рубля. Курс евро снизился на 10 копеек и составил 68,53 рубля.
RT на русском вчера в 02:01
Политика

Журналист с Украины предложил отстать от Крыма и Донбасса

Украинский журналист и телеведущий Дмитрий Гордон призвал Незалежную отстать от Крыма и Донбасса. Об этом сообщил сайт «Утро.ру».
Телеканал 360° 03:54
Фигурное катание

Фигурист Игнатов лидирует после короткой программы на чемпионате РФ

РИА "Новости" / Александр Вильф Российский фигурист Макар Игнатов лидирует после короткой программы на чемпионате России по фигурному катанию, сообщает РИА "Новости".
РЕН ТВ 04:39
Как работают Яндекс.Новости?
Главное