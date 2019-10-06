с чего всё началось

Второй информатор выступил в деле об импичменте против президента США Дональда Трампа, сообщил адвокат Марк Зайд, представляющий интересы стороны обвинения. Оба информатора являются сотрудниками разведки. Они уже поговорили с генеральным инспектором.

В США по делу об импичменте Трампа выступил второй информатор

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