Политика

ИзвестияИзвестияВ США почтили память участников секретного проекта с СССР «Зебра»

В американском городе Элизабет-Сити (штат Северная Каролина) прошла церемония памяти участников секретного советско-американского проекта «Зебра» времен Второй мировой войны. Проект подразумевал собой поставку в Советский Союз гидропланов в рамках ленд-лиза.
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В США почтили память погибших в Северной Каролине летчиков из СССР и Канады

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В США почтили память участников секретного проекта"Зебра"

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Посол РФ в США призвал сохранять историческую правду о Второй мировой войне

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Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 22:04, Ашберн
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Три человека погибли, еще шесть пострадали при аварии с легковым автомобилем и микроавтобусом в Орловской области.
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Названа причина резкого потепления в России на фоне остальных стран

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Следствие просит суд назначить Бочкаревой штраф за хранение наркотиков

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RuNews24.ru вчера в 04:22
Политика

Завершены переговоры Путина и Меркель

Переговоры президента России Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель заершены, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 10:28
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Лидеры Украины, Германии и Франции обсудят ситуацию в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский, канцлер Германии Ангела Меркель, и глава Франции Эммануэль Макрон, которые планируют обсудить вопрос урегулирования ситуации в Донбассе, в ближайшее время проведут трехсторонний телефонный разговор.
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Общество

Королева Великобритании назначила совещание из-за принца Гарри

REGNUM 18:55
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Генпрокуратура Украины переквалифицировала дело о сбитом Boeing

Генпрокуратура Украины переквалифицировала статью уголовного дела об авиакатастрофе украинского лайнера в Иране на умышленное убийство двух и более лиц и уничтожение самолёта, сообщили в пресс-службе ГПУ.
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Армия и оружие

В Киеве заявили, что Россия не имеет «надводного флота»

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Кремль может создать партии с Дудем и Шнуровым во главе

Пока в качестве возможных фронтменов новых проектов в Кремле рассматривают журналиста и блогера Юрия Дудя и лидера группировки "Ленинград" Сергея Шнурова.
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Известная фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве. Она отделалась вывихом бедра: окно находилось на третьем этаже.
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WSJ: США пригрозили лишить Ирак доступа к средствам от продажи нефти

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Вести.Ru 20:00
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За два дня 11 человек погибли из-за сильных бурь и торнадо в США

В ряде южных и центральных американских штатов за последние два дня в результате сильных бурь и торнадо погибли 11 человек.
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Франция отзовет самое критикуемое положение пенсионной реформы

Правительство Франции готово временно исключить из проекта реформы пенсионной системы пункт о повышении с 62 до 64 лет возраста, с которого пенсия выплачивается в полном объеме.
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Новая ОС Huawei Компания Huawei выпустила новую операционную систему на базе ядра Linux – дистрибутив openEuler, который, как ожидается, будет развиваться при участии сообщества.
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Борисов потребовал от «Роскосмоса» оздоровить космическую отрасль

Космической отрасли России нужно обеспечить рентабельность и начать серийное производство техники, считает вице-премьер Юрий Борисов.
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В Сети появилась информация об игре Assassin’s Creed: Ragnarok

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Певицу Maruv ограбили в центре Киева

Украинскую певицу Анну Корсун (Maruv) ограбили 11 января в центре Киева. Об этом артистка рассказала в Instagram.
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Boeing заявил о начале финальных испытаний ракеты-монстра

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