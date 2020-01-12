Политика
ИзвестияВ США почтили память участников секретного проекта с СССР «Зебра»
В американском городе Элизабет-Сити (штат Северная Каролина) прошла церемония памяти участников секретного советско-американского проекта «Зебра» времен Второй мировой войны. Проект подразумевал собой поставку в Советский Союз гидропланов в рамках ленд-лиза.
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Политика
Посла Британии задержали за участие в протестах в Тегеране
Посла Великобритании в Иране Роберта Макейра задержали на несколько часов по подозрению в организации акций протеста 11 января и участии в них, пишет иранское агентство Tasnim.
Экономика
В ЦБ рассказали о новых вариантах пенсионных выплат
Пока предлагается один стандартный вариант такого плана, хотя пенсионные фонды смогут предлагать и другие, рассказал первый зампред Банка России Сергей Швецов в интервью "Российской газете".
Общество
Жители Сан-Франциско начали нанимать патрульных для борьбы с бомжами
В Сан-Франциско (штат Калифорния) правоохранители перестали бороться с преступностью и огромным количеством бездомных, поэтому жители города вынуждены нанимать частных патрульных для борьбы с бомжами, сообщает Fox News.
Армия и оружие
Министр обороны Великобритании призвал страну воевать без помощи США
Великобритания должна быть готова в будущем вести войны без Соединенных Штатов, потому что в свете изоляционной политики американского президента Дональда Трампа США могут потерять свое военное лидерство.
Общество
Роспотребнадзор дал советы по профилактике болезни Альцгеймера
Роспотребнадзор 12 января дал рекомендации по профилактике болезни Альцгеймера.
Хоккей
Гол Ковальчука принес «Монреалю» победу над «Оттавой»
Команда Ильи Ковальчука на выезде оказалась сильнее хозяев льда в овертайме со счетом 2:1. Автором победной шайбы стал 36-летний россиянин.
Происшествия
Фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве
Известная фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве. Она отделалась вывихом бедра: окно находилось на третьем этаже.
Экономика
Ведущие банки РФ отказались от выдачи кредитов в магазинах
Большинство крупнейших российских банков за последние три года отказались от выдачи кредитов в магазинах (POS-займов).
Общество
В России хотят ввести штрафы за завышение стоимости услуг ЖКХ
Штрафы для ресурсоснабжающих организаций, которые завышают стоимость жилищно-коммунальных услуг, предлагают ввести в правительстве России, пишут 10 января «Известия».
Здоровье
Удивительные факты о похудении
Следует знать, что существуют некоторые факты о похудении, которые точно удивят.
Происшествия
Отец Шамсутдинова рассказал об издевательствах над сыном
Отец Рамиля Шамсутдинова Салим рассказал о пребывании в воинской части его сына, который обвиняется в убийстве восьмерых сослуживцев.
Армия и оружие
Военные США были заранее оповещены об ударе Ирана по базам в Ираке
Военные США были заранее оповещены о готовящейся атаки Ирана на авиабазу «Айн-эль-Асад» и спрятались в укрытие за 2,5 часа до начала обстрела.
Шоу-бизнес
Манукян прилетел к Бузовой на Пхукет
Известная певица Ольга Бузова захотела провести свой отпуск в Таиланде.
Футбол
«Вальядолид» вышел в 1/16 финала Кубка Испании, Лунин отразил два пенальти
«Марбелья» на своем поле принимала «Вальядолид» в матче 1/32 финала Кубка Испании. Гости победили во встрече в серии пенальти.
Политика
Турчинов призвал наказать Россию за сбитый в Иране Boeing
Экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов призвал возложить ответственность за крушение украинского Boeing не только на Иран, но и на Россию.
Космос
Впервые получено полное изображение центра нашей галактики
Политика
Премьер Канады: украинский Boeing сбила иранская ракета
Общество
Елизавета II созвала совещание после решения принца Гарри
Королева Великобритании Елизавета II созвала совещание на 13 января, на нём будет обсуждаться решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.
Происшествия
В Белоруссии суд вынес два смертных приговора за убийство учительницы
В свою очередь не зарегистрированный белорусскими властями правозащитный центр "Весна" сообщил на своем сайте, что "вынесены смертные приговоры в отношении двух братьев: их обвиняли в убийстве своей учительницы, которая жила по соседству, и поджоге ее дома".
Футбол
Кальяри — Милан 0:2
Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович забил первый гол после возвращения в клуб.
Футбол
«Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм» благодаря голу Фирмино
Встреча завершилась победой мерсисайдцев со счетом 1:0. Единственный гол в этом матче забил бразильский нападающий Роберто Фирмино на 37-й минуте.
Кино
Российский фильм «Дылда» получил приз на кинофестивале в США
Общество
Министр просвещения сообщила о новых отметках в школьных аттестатах
Министр просвещения России Ольга Васильева в интервью «Российской газете» рассказала о разработке нового порядка выдачи аттестатов об основном и среднем общем образовании.
Общество
Ученые объяснили резкое потепление климата в России
Климат в России теплеет в 2,5 раза быстрее, чем в среднем по всей планете, рассказали специалисты Главной геофизической обсерватории имени А.И. Воейкова.
Армия и оружие
Вице-премьер РФ озвучил объем экспорта российского вооружения в год
Вице-премьер РФ Юрий Борисов озвучил объем экспорта российского вооружения в год.
Экономика
Кассовые сборы отечественных фильмов упали на 11%
Кассовые сборы всех фильмов российского производства в 2019 году составили 12,3 млрд рублей, снизившись на 11,3% по сравнению с 2018 годом.