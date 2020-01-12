Политика

ИзвестияИзвестияВ США почтили память участников секретного проекта с СССР «Зебра»

В американском городе Элизабет-Сити (штат Северная Каролина) прошла церемония памяти участников секретного советско-американского проекта «Зебра» времен Второй мировой войны. Проект подразумевал собой поставку в Советский Союз гидропланов в рамках ленд-лиза.
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В США почтили память погибших в Северной Каролине летчиков из СССР и Канады

ТАСС18:20

В США почтили память участников секретного проекта"Зебра"

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В США почтили память участников секретного проекта с СССР «Зебра»

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В США почтили память участников советско-американского проекта «Зебра»

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Посол России выступил за сохранение исторической правды о Второй мировой

РБК20:13
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Политика

Посла Британии задержали за участие в протестах в Тегеране

Посла Великобритании в Иране Роберта Макейра задержали на несколько часов по подозрению в организации акций протеста 11 января и участии в них, пишет иранское агентство Tasnim.
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В ЦБ рассказали о новых вариантах пенсионных выплат

Пока предлагается один стандартный вариант такого плана, хотя пенсионные фонды смогут предлагать и другие, рассказал первый зампред Банка России Сергей Швецов в интервью "Российской газете".
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Жители Сан-Франциско начали нанимать патрульных для борьбы с бомжами

В Сан-Франциско (штат Калифорния) правоохранители перестали бороться с преступностью и огромным количеством бездомных, поэтому жители города вынуждены нанимать частных патрульных для борьбы с бомжами, сообщает Fox News.
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Министр обороны Великобритании призвал страну воевать без помощи США

Великобритания должна быть готова в будущем вести войны без Соединенных Штатов, потому что в свете изоляционной политики американского президента Дональда Трампа США могут потерять свое военное лидерство.
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Роспотребнадзор дал советы по профилактике болезни Альцгеймера

Роспотребнадзор 12 января дал рекомендации по профилактике болезни Альцгеймера.
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Команда Ильи Ковальчука на выезде оказалась сильнее хозяев льда в овертайме со счетом 2:1. Автором победной шайбы стал 36-летний россиянин.
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Известная фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве. Она отделалась вывихом бедра: окно находилось на третьем этаже.
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При выходе Xbox Series X для приставки не появится эксклюзивных игр

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Большинство крупнейших российских банков за последние три года отказались от выдачи кредитов в магазинах (POS-займов).
Газета.Ru 23:16
Общество

В России хотят ввести штрафы за завышение стоимости услуг ЖКХ

Штрафы для ресурсоснабжающих организаций, которые завышают стоимость жилищно-коммунальных услуг, предлагают ввести в правительстве России, пишут 10 января «Известия».
REGNUM 09 января в 21:22
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В сети появилось видео пуска в Иране ракеты по украинскому самолету

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Удивительные факты о похудении

Следует знать, что существуют некоторые факты о похудении, которые точно удивят.
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Отец Шамсутдинова рассказал об издевательствах над сыном

Отец Рамиля Шамсутдинова Салим рассказал о пребывании в воинской части его сына, который обвиняется в убийстве восьмерых сослуживцев.
Коммерсантъ 05:05
Армия и оружие

Военные США были заранее оповещены об ударе Ирана по базам в Ираке

Военные США были заранее оповещены о готовящейся атаки Ирана на авиабазу «Айн-эль-Асад» и спрятались в укрытие за 2,5 часа до начала обстрела.
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Манукян прилетел к Бузовой на Пхукет

Известная певица Ольга Бузова захотела провести свой отпуск в Таиланде.
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«Вальядолид» вышел в 1/16 финала Кубка Испании, Лунин отразил два пенальти

«Марбелья» на своем поле принимала «Вальядолид» в матче 1/32 финала Кубка Испании. Гости победили во встрече в серии пенальти.
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Турчинов призвал наказать Россию за сбитый в Иране Boeing

Экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов призвал возложить ответственность за крушение украинского Boeing не только на Иран, но и на Россию.
Известия 11:52
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Впервые получено полное изображение центра нашей галактики

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Королева Великобритании Елизавета II созвала совещание на 13 января, на нём будет обсуждаться решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.
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В Белоруссии суд вынес два смертных приговора за убийство учительницы

В свою очередь не зарегистрированный белорусскими властями правозащитный центр "Весна" сообщил на своем сайте, что "вынесены смертные приговоры в отношении двух братьев: их обвиняли в убийстве своей учительницы, которая жила по соседству, и поджоге ее дома".
РИА Новости вчера в 07:02
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Кальяри — Милан 0:2

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович забил первый гол после возвращения в клуб.
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Два землетрясения произошли в Кузбассе

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Названы гонорары Конора Макгрегора и Дональда Серроне за бой

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«Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм» благодаря голу Фирмино

Встреча завершилась победой мерсисайдцев со счетом 1:0. Единственный гол в этом матче забил бразильский нападающий Роберто Фирмино на 37-й минуте.
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Российский фильм «Дылда» получил приз на кинофестивале в США

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Общество

Министр просвещения сообщила о новых отметках в школьных аттестатах

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Общество

Ученые объяснили резкое потепление климата в России

Климат в России теплеет в 2,5 раза быстрее, чем в среднем по всей планете, рассказали специалисты Главной геофизической обсерватории имени А.И. Воейкова.
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Вице-премьер РФ озвучил объем экспорта российского вооружения в год

Вице-премьер РФ Юрий Борисов озвучил объем экспорта российского вооружения в год.
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Кассовые сборы отечественных фильмов упали на 11%

Кассовые сборы всех фильмов российского производства в 2019 году составили 12,3 млрд рублей, снизившись на 11,3% по сравнению с 2018 годом.
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