В американском городе Элизабет-Сити (штат Северная Каролина) прошла церемония памяти участников секретного советско-американского проекта «Зебра» времен Второй мировой войны. Проект подразумевал собой поставку в Советский Союз гидропланов в рамках ленд-лиза.

В США почтили память участников секретного проекта с СССР «Зебра»

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