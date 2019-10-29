Политика
Rambler News ServiceВ США подготовили новый проект санкций против «Северного потока-2»
В США подготовили новый законопроект о санкциях против газопровода «Северный поток-2». Документ представил член палаты Представителей Конгресса от Республиканской партии Энди Барр.
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В конгрессе США предлагают ввести санкции в отношении трубоукладочных судов и иностранных субъектов, играющих ключевую роль в строительстве газопровода "Северный поток — 2". Автором законопроекта выступил республиканец Энди Барр.RT на русском00:00
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В Совфеде назвали конвульсиями предложение ввести новые санкции против «Северного потока-2»
Комсомольская правда05:50
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Трагедия случилась в минувшую пятницу в войсковой части в Забайкалье.
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Глава "незалежной" возлагает большие надежды на инвестиционный форум, стартовавший в Мариуполе Президент Украины Владимир Зеленский сравнил страну со всемирно известной компанией Apple.
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Задача - отработать технологии печати и понять, как расплавленный пластик ведет себя в условиях космоса.
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Как выяснилось, Фадееву стало плохо накануне ночью, у него случился сердечный приступ.
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Обвиняемый в смертельной аварии в Екатеринбурге отказался от полиграфа
Возможный виновник аварии, в которой погибли два жителя Екатеринбурга, отказался проходить проверку на полиграфе.
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Большинство опрошенных немцев — 58 процентов — поддерживают исключение Турции из НАТО после проведения в Сирии операции «Источник мира».
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США наложили санкции на треть мировых запасов нефти
Треть мировых запасов нефти и пятая часть добычи находится под санкциями США против Ирана, Венесуэлы и России.
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Бывший врио премьера Дагестана приговорен к 6,5 годам колонии
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Опубликован рейтинг самых страшных сериалов в истории кино
Журнал Rolling Stone опубликовал рейтинг 30 самых страшных сериалов в истории кино. Возглавил список сериал "Твин Пикс" (Twin Peaks).
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Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный тренер России и член Государственной думы Вячеслав Фетисов высказался по поводу резонансной новости о том, что у форварда "Питтсбург Пингвинз" и сборной России Евгения Малкина есть гражданство США.
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Открытие проходило под музыку из сериала «Игра престолов», передает корреспондент РБК.
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Трамп опубликовал фото участвовавшей в ликвидации аль-Багдади собаки
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