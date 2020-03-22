Коронавирус
REGNUMВ США подготовили пакет антикризисных мер по стимулированию экономики
Вашингтон, 22 марта 2020, 20:13 — REGNUM Правительство США подготовило пакет антикризисных мер по стимулированию экономики на фоне распространения коронавирусной инфекции на территории страны, которые предполагают прямые депозиты в размере около $3 тыс. на семью из четырех человек и расширенное страхование по безработице для тех, кто был уволен в связи с вспышкой коронавируса.
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Правительство США выделит деньги на стимулирование экономики из-за коронавируса
Народные новости12:01
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Здоровье
Академик спрогнозировал спад коронавируса в России
Член РАЕН и Нью-Йоркской академии наук Анатолий Альштейн спрогнозировал, что эпидемия коронавируса COVID-19 в России, вероятно, начнет затихать в мае, а к лету сойдет на нет, судя по модели борьбы с болезнью в Китае.
Общество
У оперного певца Пласидо Доминго обнаружили коронавирус
У испанского оперного певца Пласидо Доминго обнаружили коронавирус.
Шоу-бизнес
Галкин и Пугачева поцеловались в прямом эфире Ивлеевой
Телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева по случаю карантина запустила прямой эфир, участником которого стал комик Максим Галкин и его семья.
Здоровье
Названы увеличивающие риск смерти от коронавируса болезни
Медики из Италии назвали болезни, увеличивающие риск смерти при заражении коронавирусом. Отчет был опубликован на портале Simit.org.
Общество
Меркель отправляется на домашний карантин
Канцлер ФРГ Ангела Меркель отправляется на домашний карантин, поскольку на днях контактировала с врачом, у которого впоследствии был выявлен коронавирус.
Культура
Минкульт составил список фильмов и спектаклей для просмотра дома
Сотрудники Министерства культуры РФ вместе со специалистами сайта «Культура.РФ» составили специальную подборку кинофильмов, и книг, а также концертов и лекций.
Общество
В России могут приостановить работу кинотеатров
Москва, 22 марта 2020, 20:36 — REGNUM Министерство культуры РФ на фоне ситуации с коронавирусом рекомендовало кинотеатрам приостановить показы с 23 марта.
Здоровье
Минздрав поручил врачам дистанционно выписывать лекарства
В России хронические больные смогут получить лекарства на три месяца по электронному рецепту.
Общество
В России выявили еще 61 случай заражения коронавирусом
В шести регионах России за сутки был зафиксирован еще 61 случай заболеваний коронавирусом.
Происшествия
Неизвестный сообщил о «минировании» пяти внутрироссийских рейсов
В аэропорт Шереметьево поступило анонимное сообщение о "минировании" пяти внутрироссийских рейсов.
Космос
Рогозин объявил об успешном выводе спутников OneWeb на орбиту
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин заявил, что 34 британских спутника OneWeb были успешно выведены на орбиту ракетой-носителем «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат- М».
Общество
Собянин опроверг информацию о вводе войск в Москву из-за вируса
Мэр Москвы Сергей Собянин назвал «домыслами» или «специально вброшенными фейками» сообщения о том, что в связи с коронавирусом в Москву будут вводиться войска.
Общество
В Италии за сутки от коронавируса умер 651 человек
За последние сутки число умерших в Италии от заболевания, вызванного новым коронавирусом, составило 651 человек, сообщает ТАСС.
Шоу-бизнес
Диана Гурцкая впервые показала фото без очков
Незрячая российская певица, член Общественной палаты РФ Диана Гурцкая впервые поучаствовала в фотосессии без очков.
Общество
В ВОЗ уточнили, когда появится вакцина от коронавируса
Разработка и испытания вакцины от нового коронавируса займут не меньше года.
Происшествия
В Хорватии за утро произошли два мощных землетрясения
В Хорватии произошли два мощных землетрясения магнитудой более пяти, а всего с утра — не менее пяти толчков, сообщил в Twitter Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
Футбол
Футболисты «Барселоны» согласились на понижение зарплаты
Президент каталонской "Барселоны" Хосеп Мария Бартомеу заявил о том, что футболисты клуба согласились пойти на понижение зарплаты, сообщает AS.
Общество
Авиакомпании РФ за неделю вывезли 20 тысяч человек из-за рубежа
Авиакомпаниями РФ за прошедшую неделю вывезли 19 942 человека из стран с наиболее сложной из-за ограничений по коронавирусу ситуацией, сообщает РИА Новости.
Политика
Митинг против обнуления сроков президента пройдет завтра в Красноярске
Митинг против обнуления сроков президента РФ пройдет 22 марта в Красноярске.
Общество
Инфекционист Ставрополья признала вину в нарушении режима самоизоляции
Главный инфекционист Ставропольского края и профессор медакадемии Ставрополя Ирина Санникова прокомментировала обвинения в свой адрес после того, как она скрыла от руководства поездку в Испанию и не стала соблюдать карантин.
Религия
Патриарх Кирилл призвал рассматривать коронавирус как милость Божию
Политика
Глава МИД Италии встретил российские самолеты с медиками
Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо прибыл на военный аэродром, чтобы встретить российские самолеты Министерства обороны, которые привезли медицинское оборудование и специалистов.
Политика
ЦИК утвердил вид бюллетеня для голосования по поправкам в Конституцию
Центризбирком России утвердил вид бюллетеня для проведения общенародного голосования по поправкам в Конституцию, сообщает ТАСС.
Энергетика
Сечин спрогнозировал рост цен на нефть до 60 долларов за баррель
Цена на нефть поднимется к концу 2020 года до 60 долларов за баррель, прогнозирует глава "Роснефти" Игорь Сечин.
Политика
Президент Белоруссии отказался эвакуировать граждан из-за рубежа
Президент страны Александр Лукашенко посетовал на то, что многие белорусы не прислушались к призывам оставаться на родине и отправились в запланированный отдых.
Футбол
Черчесов сделал мощное заявление о Кокорине
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в эфире программы «После футбола» на Матч ТВ заявил, что не закрывает двери в национальную команду Александру Кокорину.
Шоу-бизнес
Пластмассовые цветы и черные кроссовки под белым платьем: видео со свадьбы Кати Жужи в Лас-Вегасе
Бывшая ведущая реалити-шоу порадовала поклонников видеозаписью со свадьбы, которая состоялась около года назад.
Киберспорт
Steam обновил рекорд по числу игроков онлайн
Сервис Steam вновь обновил рекорд по количеству одновременных игроков, прошлый был поставлен всего 6 дней назад и составил чуть более 20 млн человек, теперь же цифра перешагнула рубеж в 21 360 226 пользователей.
Авто
В России подорожали некоторые модели Kia
Компания KIA («Киа Моторс») повысила цены на более чем половину своих моделей в России.
Общество
Мосгорнаследие объяснило замену памятника Жукову
Установленную на Манежной площади возле Московского Кремля новую скульптуру маршалу Георгию Жукову демонтируют, а старый памятник вернут на место после реставрации, сообщил в пятницу, 20 марта, глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов.