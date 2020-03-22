Коронавирус

REGNUMREGNUMВ США подготовили пакет антикризисных мер по стимулированию экономики

Вашингтон, 22 марта 2020, 20:13 — REGNUM Правительство США подготовило пакет антикризисных мер по стимулированию экономики на фоне распространения коронавирусной инфекции на территории страны, которые предполагают прямые депозиты в размере около $3 тыс. на семью из четырех человек и расширенное страхование по безработице для тех, кто был уволен в связи с вспышкой коронавируса.
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В США подготовили пакет антикризисных мер по стимулированию экономики

REGNUM13:13

Каждая американская семья получит по три тыс. долл

Эхо Москвы12:04

В США задумали выделить по 3 тысячи долларов на семью из-за коронавируса

Московский Комсомолец11:56

В США власти готовы из-за коронавируса выделить $3 тыс. на семью

News.ru11:58

Власти США пообещали выплатить по 3 000 долларов каждой американской семье

iReactor11:57

Правительство США выделит деньги на стимулирование экономики из-за коронавируса

Народные новости12:01

Власти США готовы осуществить вливания ликвидности на $4 трлн из-за коронавируса

ТАСС12:37
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Здоровье

Академик спрогнозировал спад коронавируса в России

Член РАЕН и Нью-Йоркской академии наук Анатолий Альштейн спрогнозировал, что эпидемия коронавируса COVID-19 в России, вероятно, начнет затихать в мае, а к лету сойдет на нет, судя по модели борьбы с болезнью в Китае.
Газета.Ru вчера в 06:46
Общество

У оперного певца Пласидо Доминго обнаружили коронавирус

У испанского оперного певца Пласидо Доминго обнаружили коронавирус.
Lenta.ru 12:16
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Галкин и Пугачева поцеловались в прямом эфире Ивлеевой

Телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева по случаю карантина запустила прямой эфир, участником которого стал комик Максим Галкин и его семья.
Народные новости 12:49
Здоровье

Названы увеличивающие риск смерти от коронавируса болезни

Медики из Италии назвали болезни, увеличивающие риск смерти при заражении коронавирусом. Отчет был опубликован на портале Simit.org.
Lenta.ru вчера в 23:29
Общество

Меркель отправляется на домашний карантин

Канцлер ФРГ Ангела Меркель отправляется на домашний карантин, поскольку на днях контактировала с врачом, у которого впоследствии был выявлен коронавирус.
ТАСС 13:59
Культура

Минкульт составил список фильмов и спектаклей для просмотра дома

Сотрудники Министерства культуры РФ вместе со специалистами сайта «Культура.РФ» составили специальную подборку кинофильмов, и книг, а также концертов и лекций.
Live24 20 марта в 10:53
Общество

В России могут приостановить работу кинотеатров

Москва, 22 марта 2020, 20:36 — REGNUM Министерство культуры РФ на фоне ситуации с коронавирусом рекомендовало кинотеатрам приостановить показы с 23 марта.
REGNUM 13:36
Здоровье

Минздрав поручил врачам дистанционно выписывать лекарства

В России хронические больные смогут получить лекарства на три месяца по электронному рецепту.
Вести.Ru 10:40
Общество

В России выявили еще 61 случай заражения коронавирусом

В шести регионах России за сутки был зафиксирован еще 61 случай заболеваний коронавирусом.
Суть событий 10:18
Происшествия

Неизвестный сообщил о «минировании» пяти внутрироссийских рейсов

В аэропорт Шереметьево поступило анонимное сообщение о "минировании" пяти внутрироссийских рейсов.
Газета.Ru 09:16
Космос

Рогозин объявил об успешном выводе спутников OneWeb на орбиту

Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин заявил, что 34 британских спутника OneWeb были успешно выведены на орбиту ракетой-носителем «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат- М».
ФАН вчера в 18:45
Общество

Собянин опроверг информацию о вводе войск в Москву из-за вируса

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал «домыслами» или «специально вброшенными фейками» сообщения о том, что в связи с коронавирусом в Москву будут вводиться войска.
РБК 13:54
Общество

В Италии за сутки от коронавируса умер 651 человек

За последние сутки число умерших в Италии от заболевания, вызванного новым коронавирусом, составило 651 человек, сообщает ТАСС.
Москва 24 13:44
Шоу-бизнес

Диана Гурцкая впервые показала фото без очков

Незрячая российская певица, член Общественной палаты РФ Диана Гурцкая впервые поучаствовала в фотосессии без очков.
Невские Новости 05:03
Общество

В ВОЗ уточнили, когда появится вакцина от коронавируса

Разработка и испытания вакцины от нового коронавируса займут не меньше года.
Росбалт 11:29
Происшествия

В Хорватии за утро произошли два мощных землетрясения

В Хорватии произошли два мощных землетрясения магнитудой более пяти, а всего с утра — не менее пяти толчков, сообщил в Twitter Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
РБК 05:30
Футбол

Футболисты «Барселоны» согласились на понижение зарплаты

Президент каталонской "Барселоны" Хосеп Мария Бартомеу заявил о том, что футболисты клуба согласились пойти на понижение зарплаты, сообщает AS.
Газета.Ru 13:56
Общество

Авиакомпании РФ за неделю вывезли 20 тысяч человек из-за рубежа

Авиакомпаниями РФ за прошедшую неделю вывезли 19 942 человека из стран с наиболее сложной из-за ограничений по коронавирусу ситуацией, сообщает РИА Новости.
Москва 24 11:06
Политика

Митинг против обнуления сроков президента пройдет завтра в Красноярске

Митинг против обнуления сроков президента РФ пройдет 22 марта в Красноярске.
Эхо Москвы вчера в 04:55
Общество

Инфекционист Ставрополья признала вину в нарушении режима самоизоляции

Главный инфекционист Ставропольского края и профессор медакадемии Ставрополя Ирина Санникова прокомментировала обвинения в свой адрес после того, как она скрыла от руководства поездку в Испанию и не стала соблюдать карантин.
РИА Новости вчера в 14:59
Религия

Патриарх Кирилл призвал рассматривать коронавирус как милость Божию

Аргументы недели 06:47
Политика

Глава МИД Италии встретил российские самолеты с медиками

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо прибыл на военный аэродром, чтобы встретить российские самолеты Министерства обороны, которые привезли медицинское оборудование и специалистов.
Политическая Экспертиза 14:05
Политика

ЦИК утвердил вид бюллетеня для голосования по поправкам в Конституцию

Центризбирком России утвердил вид бюллетеня для проведения общенародного голосования по поправкам в Конституцию, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 20 марта в 08:40
Энергетика

Сечин спрогнозировал рост цен на нефть до 60 долларов за баррель

Цена на нефть поднимется к концу 2020 года до 60 долларов за баррель, прогнозирует глава "Роснефти" Игорь Сечин.
РИА Новости 20 марта в 16:03
Политика

Президент Белоруссии отказался эвакуировать граждан из-за рубежа

Президент страны Александр Лукашенко посетовал на то, что многие белорусы не прислушались к призывам оставаться на родине и отправились в запланированный отдых.
Росбалт 05:35
Футбол

Черчесов сделал мощное заявление о Кокорине

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в эфире программы «После футбола» на Матч ТВ заявил, что не закрывает двери в национальную команду Александру Кокорину.
Спорт день за днем 13:31
Шоу-бизнес

Пластмассовые цветы и черные кроссовки под белым платьем: видео со свадьбы Кати Жужи в Лас-Вегасе

Бывшая ведущая реалити-шоу порадовала поклонников видеозаписью со свадьбы, которая состоялась около года назад.
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Киберспорт

Steam обновил рекорд по числу игроков онлайн

Сервис Steam вновь обновил рекорд по количеству одновременных игроков, прошлый был поставлен всего 6 дней назад и составил чуть более 20 млн человек, теперь же цифра перешагнула рубеж в 21 360 226 пользователей.
Inc-news.ru 20 марта в 15:55
Авто

В России подорожали некоторые модели Kia

Компания KIA («Киа Моторс») повысила цены на более чем половину своих моделей в России.
Автоновости дня 03:00
Общество

Мосгорнаследие объяснило замену памятника Жукову

Установленную на Манежной площади возле Московского Кремля новую скульптуру маршалу Георгию Жукову демонтируют, а старый памятник вернут на место после реставрации, сообщил в пятницу, 20 марта, глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов.
Известия 20 марта в 07:42
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