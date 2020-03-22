Коронавирус

REGNUMREGNUMВ США подготовили пакет антикризисных мер по стимулированию экономики

Вашингтон, 22 марта 2020, 20:13 — REGNUM Правительство США подготовило пакет антикризисных мер по стимулированию экономики на фоне распространения коронавирусной инфекции на территории страны, которые предполагают прямые депозиты в размере около $3 тыс. на семью из четырех человек и расширенное страхование по безработице для тех, кто был уволен в связи с вспышкой коронавируса.
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В США подготовили пакет антикризисных мер по стимулированию экономики

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Власти США пообещали выплатить по 3 000 долларов каждой американской семье

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Московский Комсомолец11:56
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