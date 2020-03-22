Коронавирус
REGNUMВ США подготовили пакет антикризисных мер по стимулированию экономики
Вашингтон, 22 марта 2020, 20:13 — REGNUM Правительство США подготовило пакет антикризисных мер по стимулированию экономики на фоне распространения коронавирусной инфекции на территории страны, которые предполагают прямые депозиты в размере около $3 тыс. на семью из четырех человек и расширенное страхование по безработице для тех, кто был уволен в связи с вспышкой коронавируса.
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Правительство США выделит деньги на стимулирование экономики из-за коронавируса
Народные новости12:01
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Здоровье
Гуриев, Парфенов и Прохорова подписали открытое письмо Путину
Врачи, писатели, актеры и журналисты обратились с открытым письмом к российскому лидеру Владимиру Путину. Об этом пишет газета «Ведомости».
Здоровье
В Минздраве назвали способы поддержания иммунитета во время карантина
Драпкина советует на время карантина заняться танцами.
Здоровье
На Украине опровергли данные о выздоровлении восьмерых с коронавирусом
Напомним, ранее на сайте Центра общественного здоровья минздрава Украины сообщалось о выздоровлении восьми человек, которые были ранее госпитализированы с коронавирусной инфекцией.
Происшествия
В Нью-Йорке почти сто полицейских заразились коронавирусом
В Нью-Йорке почти сто полицейских заразились коронавирусом.
Игры
Valve подготовила гайд для стримеров Half-Life: Alyx
Общество
В Германии запретили собираться группами больше двух человек
Исключение делается только для членов одной семьи или людей, живущих вместе, объявила Ангела Меркель.
Общество
Россия ограничивает авиасообщение с Турцией с 23 марта
В Росавиации сообщили, что с 23 марта будет ограничено авиасообщение с Турцией.
Энергетика
Цены на нефть на открытии торгов обвалились на 8%
На открытии торгов в понедельник, 23 марта, мировые цены на нефть упали на 8–9%. Об этом свидетельствуют данные бирж.
Общество
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Общество
Живущий на Сахалине японец развеял мифы о России
Японец Сусуми Митани, проживающий на Сахалине, развенчал мифы о России, популярные на его родине. Об этом сообщает Hokkaido Shimbun.
Политика
Минобороны РФ: США беспардонно разворовывают национальные недра Сирии
США разворовывают нефтяные ресурсы Сирии и с помощью санкций пытаются задушить ее экономику, заявил заместитель министра обороны России генерал-полковник Александр Фомин.
Общество
Мишустин предостерег работодателей от увольнений на фоне коронавируса
Глава российского правительства Михаил Мишустин предостерег работодателей от попыток «воспользоваться шумихой вокруг коронавируса» и сократить персонал.
Футбол
Манчини: «Мой друг детства умер от коронавируса»
Главный тренер сборной Испании Роберто Манчини поделился мнением о том, как коронавирус повлиял на жизнь в его стране:Беспокоюсь за своих родителей.
Общество
В России выявили еще 61 случай заражения коронавирусом
В шести регионах России за сутки был зафиксирован еще 61 случай заболеваний коронавирусом.
Политика
СМИ узнали об ультиматуме Макрона британскому премьеру из-за COVID-19
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон ограничил работу пабов, клубов и других мест массового скопления людей из-за угрозы президента Франции Эммануэля Макрона, пишет 22 марта Libération со ссылкой на источники в Елисейском дворце.
Спорт
Олимпийская чемпионка Стина Нильссон сменит лыжные гонки на биатлон
Олимпийская чемпионка — 2018 по лыжным гонкам Стина Нильссон вскоре перейдёт в биатлон.
Хоккей
Чемпионат мира по хоккею отменён из-за коронавируса
Соревнования должны были пройти в Швейцарии с 8 по 24 мая.
Хоккей
Сергей Немчинов назначен спортивным директором «Адмирала»
Серебряный призёр Олимпийских игр (Нагано-1988) Сергей Немчинов назначен спортивным директором в ХК «Адмирал» (Владивосток).
Шоу-бизнес
Татьяна Абрамова обвинила Валерию в жульничестве для попадания на ТВ
Актриса Татьяна Абрамова обвинила певицу Валерию в нечестном попадании на телевидение в начале карьеры.
Происшествия
Осужденный на 23 года Вайнштейн заразился коронавирусом
Голливудский продюсер Харви Вайнштейн, осужденный на 23 года по делу об изнасиловании и склонении к сексу, заразился коронавирусом.
Общество
Шойгу объяснил выбор места строительства Главного храма ВС России
Решение о строительстве главного храма Вооруженных Сил России в парке «Патриот» в подмосковной Кубинке обусловлено тем, что именно с этого места советские войска в 1941 году начали движение на Запад.
Автоспорт
Определились участники виртуальной гонки в Бахрейне
Кино
Онлайн-кинотеатр КиноПоиск HD покажет сразу две премьеры
Политика
В Германии осудили телеканал ARD за поздравление Лаврова с юбилеем
Немецкий телеканал назвал главу российского МИДа Сергея Лаврова «марафонцем», порекомендовав купить книгу с его фотографиями в честь 70-летнего юбилея политика.
Здоровье
Suomen Kuvalehti (Финляндия): в четырех стенах (Suomen Kuvalehti)
16 марта практически всю Финляндию «закрыли на щеколду». Финнам советуют выходить из дома только в случае необходимости.
Игры
Вышла новая версия модификации Enhanced Edition к игре «Ведьмак 3»
Вашингтон, 22 марта 2020, 23:15 — REGNUM Вышла новая версия популярной модификации Enhanced Edition к игре «Ведьмак 3: Дикая охота».
Политика
Минздрав Украины предложил ввести в стране чрезвычайное положение
Министр здравоохранения Украины Илья Емец выступает за введение в стране чрезвычайного положения из-за угрозы распространения коронавируса.
Армия и оружие
Первые самолёты ВКС РФ с военными врачами приземлились в Италии
Москва, 23 марта 2020, 00:27 — REGNUM Первые два самолета военно-транспортной авиации ВКС России с передовой группой российских военных специалистов и оборудованием для диагностики и проведения дезинфекционных мероприятий прибыли на авиабазу ВВС Италии Практик де Маре, расположенную неподалёку от Рима, сообщили в Министерстве обороны РФ.
Политика
Зеленский провёл переговоры с главой МВФ
Президент Украины Владимир Зеленский провёл телефонные переговоры с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой по вопросам расширения сотрудничества в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
Политика
«Единая Россия» празднует победу на муниципальных выборах в Иркутской области
В большей части муниципальных образований на выборах глав и депутатов местных дум лидерами стали кандидаты от «Единой России».