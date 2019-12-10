Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ США подняли вопрос о признании России «спонсором терроризма»

Международный комитет сената США одобрил законопроект, который обязывает госсекретаря решить, надо ли объявить Россию спонсором терроризма, сообщили РИА Новости в пресс-службе комитета. Сейчас в список поддерживающих терроризм стран входят Иран, Северная Корея, Сирия и Судан.
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В Cенате США одобрили законопроект о возможном признании России спонсором терроризма

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Комитет сената поддержал билль о признании России «спонсором терроризма»

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Российская газета вчера в 02:59
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Генассамблея ООН приняла украинскую резолюцию по Крыму

В понедельник, 9 декабря, Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций приняла положительное решение по украинскому проекту резолюции о Крыме и Севастополе.
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Украина до марта 2020 года подготовит изменения к Минским соглашениям

Украина намерена подготовить план изменений в Минские соглашения до следующей встречи в нормандском формате, запланированной на март 2020 года.
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В Коми проживает более 3 тысяч ВИЧ-инфицированных

В Коми проживает более 3 тысяч ВИЧ-инфицированных. Ежегодно в республике выявляют около 400 заболевших.
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Журнал Time назвал человеком года Грету Тунберг

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Кадыров ответил на слова Сокурова о звании Героя России

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Путин и Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в Сирии

По данным агентства, кроме конфликта в Сирии Эрдоган и Путин обсудили также ситуацию в Ливии.
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Армия и оружие

Белоруссия намерена провести совместные учения с НАТО

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Путин оценил неисполнение расходов бюджета на 1 трлн рублей

Президент России Владимир Путин прокомментировал неисполнение расходов федерального бюджета 2019 года в размере до 1 трлн рублей.
Газета.Ru 14:27
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Адвокат историка Соколова назвал возможные причины убийства аспирантки

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В рамках State of Play компания Sony подтвердила, что Capcom готовит ремейк Resident Evil 3, и показала его первый трейлер.
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Тактаров рассказал, при каких условиях подерется с Емельяненко

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В среду президент США Дональд Трамп и глава МИД России Сергей Лавров вступили в полемику вокруг итогов собственного же разговора, прошедшего накануне вечером.
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Мадридский "Атлетико" и московский "Локомотив" объявили стартовые составы на матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов.
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