Политика
РИА НовостиВ США подняли вопрос о признании России «спонсором терроризма»
Международный комитет сената США одобрил законопроект, который обязывает госсекретаря решить, надо ли объявить Россию спонсором терроризма, сообщили РИА Новости в пресс-службе комитета. Сейчас в список поддерживающих терроризм стран входят Иран, Северная Корея, Сирия и Судан.
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Абсурдный проект о признании РФ «страной-террористом» связали с деградацией США
Политическая Экспертиза08:59
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Футбол
Андрей Аршавин раскритиковал систему «осень-весна»
Аршавин вспоминает, как все вокруг говорили о возможных достижениях российских клубов при переходе на нынешнюю систему проведения чемпионата.
Политика
Украинского депутата госпитализировали после драки в Верховной раде
В Киеве госпитализировали депутата Верховной рады от партии "Слуга народа" Андрея Богданца после того, как он подрался с националистами в стенах украинского парламента.
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Петросян прокомментировал сообщения о женитьбе
Юморист Евгений Петросян отреагировал на публикации СМИ о его новом браке. Соответствующий пост артист опубликовал в своем инстаграме.
Общество
Ученый объяснил надпись «Т-34» на белом медведе
Политика
ТНТ покажет сериал «Слуга народа» с Зеленским
Общество
Главврач немецкой клиники рассказал о причине смерти Лужкова
Операция на сердце бывшему мэру Москвы Юрию Лужкову была проведена в срочном порядке по причине инфаркта.
Политика
Сурков ответил на слова Авакова о саммите в Париже
Помощник президента России Владислав Сурков прокомментировал утверждение главы МВД Украины Арсена Авакова о том, что у него якобы "сдали нервы" во время переговоров на саммите "нормандской четверки" в Париже.
Кино
Вышел русский трейлер новых «Охотников за привидениями»
На YouTube-канале SonyPicturesRU обнародован русский трейлер художественного фильма "Охотники за привидениями: Наследники" (Ghostbusters: Afterlife), очередной части некогда сверхпопулярной серии.
Политика
Генассамблея ООН приняла украинскую резолюцию по Крыму
В понедельник, 9 декабря, Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций приняла положительное решение по украинскому проекту резолюции о Крыме и Севастополе.
Политика
Украина до марта 2020 года подготовит изменения к Минским соглашениям
Украина намерена подготовить план изменений в Минские соглашения до следующей встречи в нормандском формате, запланированной на март 2020 года.
Здоровье
В Коми проживает более 3 тысяч ВИЧ-инфицированных
В Коми проживает более 3 тысяч ВИЧ-инфицированных. Ежегодно в республике выявляют около 400 заболевших.
Общество
Журнал Time назвал человеком года Грету Тунберг
Политика
Кадыров ответил на слова Сокурова о звании Героя России
Политика
Путин и Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в Сирии
По данным агентства, кроме конфликта в Сирии Эрдоган и Путин обсудили также ситуацию в Ливии.
Армия и оружие
Белоруссия намерена провести совместные учения с НАТО
Белоруссия готова к совместным учениям с НАТО и ведет переговоры относительно возможных форматов.
Музыка
Билан отказался выступать на шоу звезд Евровидения с участием Лазарева
Общество
Путин оценил неисполнение расходов бюджета на 1 трлн рублей
Президент России Владимир Путин прокомментировал неисполнение расходов федерального бюджета 2019 года в размере до 1 трлн рублей.
Гаджеты
Перечислены игры, которые улучшит новый драйвер видеокарт AMD
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Адвокат историка Соколова назвал возможные причины убийства аспирантки
Адвокат историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, считает, что в совершенном преступлении много мистических совпадений, а на его подзащитного мог повлиять противовирусный препарат.
Игры
Capcom официально анонсировала ремейк Resident Evil 3
В рамках State of Play компания Sony подтвердила, что Capcom готовит ремейк Resident Evil 3, и показала его первый трейлер.
Единоборства
Тактаров рассказал, при каких условиях подерется с Емельяненко
Авто
Китайские автомобили возглавили рейтинг самых быстро ржавеющих машин
Портал speedme.ru обнародовал рейтинг самых быстро ржавеющих автомобилей. Во главе его встала популярная в России модель Geely Emgrand X7.
Шоу-бизнес
Успенская раскритиковала Лозу, защитившего Ротару от травли
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Визит Лаврова к Трампу ужаснул Америку
В среду президент США Дональд Трамп и глава МИД России Сергей Лавров вступили в полемику вокруг итогов собственного же разговора, прошедшего накануне вечером.
Общество
На Новодевичьем кладбище готовятся к прощанию с Юрием Лужковым
Футбол
«Атлетико» и «Локомотив» объявили составы на матч Лиги чемпионов
Мадридский "Атлетико" и московский "Локомотив" объявили стартовые составы на матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Экономика
Россиянам предлагают делать скидки на оплату электричества
Председатель Комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный предложил разрешить гражданам с небольшими доходами оплачивать потраченные киловатт-часы с дисконтом до 30%.
Авто
Продажи Skoda Karoq в России начнутся в первом квартале 2020 года
Компания Skoda начнет продажу кроссовера Karoq в России в первом квартале 2020 года, сообщает чешский автопроизводитель.
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