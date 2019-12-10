Международный комитет сената США одобрил законопроект, который обязывает госсекретаря решить, надо ли объявить Россию спонсором терроризма, сообщили РИА Новости в пресс-службе комитета. Сейчас в список поддерживающих терроризм стран входят Иран, Северная Корея, Сирия и Судан.

В США подняли вопрос о признании России «спонсором терроризма»

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