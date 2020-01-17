Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиВ США подтвердили, что 11 военнослужащих пострадали при ударе Ирана

Центральное командование США (CENTCOM) подтвердило, что 11 американских военных пострадали при обстреле Ираном баз в Ираке.
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с чего всё началось
Издание Defense One
 со ссылкой на военные источники в США ранее писало, что при обстреле 8 января пострадали 11 американских военных, у них есть подозрение на сотрясение головного мозга.
РИА Новостивчера в 22:40

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Автоматически обработано 7045 источников, обновлено вчера в 23:50, Ашберн
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Группа займётся подготовкой предложений о внесении поправок в Конституцию РФ.
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Экипаж российской команды "Камаз-мастер" под управлением Андрея Каргинова стал победителем 11-го этапа ралли-марафона "Дакар".
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Lenta.ru 15 января в 11:32
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Московский Комсомолец вчера в 08:38
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Сроки ожидания медицинской помощи изменились в Оренбуржье в 2020 году.
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РИА Новости вчера в 20:25
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Мишустин назвал задачи нового правительства

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Музыка

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Армия и оружие

Минобороны опровергло конфликт между военными России и США в Сирии

Военные России и США в Сирии имеют постоянный канал связи согласно ранее достигнутым договоренностям, подчеркнул он.
Lenta.ru 15 января в 14:34
Политика

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Lenta.ru вчера в 09:57
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В Ленобласти откроется первый в России Центр карбоновой терапии

Первый в России Центр карбоновой терапии откроется в деревне Юкки Всеволожского района Ленинградской области.
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Экономика

Готовый бизнес в России стал дешевле

В 2019 году россияне стали активнее интересоваться покупкой готового бизнеса, спрос на него по сравнению с показателями 2018-го вырос на 4%. Об этом говорится в исследовании интернет-сервиса объявлений «Авито» (есть у РБК).
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МАК опубликовал итоговый отчет о происшествии с самолетом Utair в Сочи

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