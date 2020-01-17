Армия и оружие
РИА НовостиВ США подтвердили, что 11 военнослужащих пострадали при ударе Ирана
Центральное командование США (CENTCOM) подтвердило, что при обстреле Ираном баз в Ираке пострадали 11 американских военных. Ранее об этом писало издание Defense One со ссылкой на военные источники в Соединенных Штатах.
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Шоу-бизнес
Айза Анохина объявила о разрыве с мужем
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Капитализация Alphabet достигла $1 трлн
Alphabet стала четвертой компанией, преодолевшей отметку в $1 трлн, после Apple, Amazon и Microsoft.
Экономика
Правительство не включило закон о новых пенсиях в свой план на год
Проект новой системы накопительных пенсий — гарантированный пенсионный план (ГПП) — не вошел в план законопроектной деятельности правительства на 2020 год (.pdf).
Политика
Медведев объявил об отставке правительства РФ
Премьер-министр России Дмитрий Медведев объявил, что правительство страны будет отправлено в отставку.
Баскетбол
«Химки» победили «Реал» в Евролиге
Баскетболисты подмосковных "Химок" нанесли поражение мадридскому "Реалу" в матче 20-го тура Евролиги.
Общество
Медведев выделил 127 миллиардов рублей на атомный ледокол
С 2020 по 2027 год правительство выделит 127 миллиардов рублей на строительство атомного ледокола проекта 10510 "Лидер".
Здоровье
Онищенко и Скворцова поспорили о потреблении алкоголя россиянами
Показатель потребления алкоголя в России превышает норму, установленную ВОЗ, и это является «угрозой генофонду нации», считает депутат.
Армия и оружие
Документы об освобождении Варшавы рассекретило Минобороны
Министерство обороны опубликовало документы об освобождении Варшавы от фашистов в честь 75-летия событий Второй мировой войны.
Общество
Население Китая выросло до 1,4 млрд человек
Население Китая без учета специальных административных районов Гонконг, Макао и Тайваня к концу 2019 года увеличилось на 4,67 млн человек, превысив 1,4 млрд.
Общество
Роскачество рассказало о мошенничестве через банкоматы
Специалисты Роскачества рассказали, как не стать жертвой мошенников при пользовании банкоматами.
Здоровье
Самые опасные для здоровья приправы назвали врачи
Медики назвали самые вредные для здоровья приправы, которые можно найти на кухне почти у каждого россиянина.
Происшествия
Заммэра Ярославля задержали по подозрению в получении взятки
Заместителя мэра Ярославля по вопросам градостроительства Рината Бадаева задержали по подозрению в получении взятки.
Футбол
Демба Ба: «Мане был достоин получить „Золотой мяч“»
По мнению сенегальца, победителем должен был стать его соотечественник Садио Мане, играющий за "Ливерпуль".
Политика
Путин: Россия исполняет даже неправовые решения ЕСПЧ
Россия исполняет все решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), включая те из них, которые являются явно неправовыми.
Кино
Роберт Паттинсон рассказал о тяжелых условиях на съемках «Маяка»
Кино
Машков назвал «безобразием» отсутствие «Дылды» в списке на «Оскар»
Художественный руководитель Театра Олега Табакова Владимир Машков назвал «безобразием» тот факт, что картину «Дылда» не включили в список номинантов на премию «Оскар».
Политика
У демократов в США появился новый лидер
У демократов в США появился новый лидер Берни Сандерс обошел Джо Байдена.
Политика
В Минпросвещения прокомментировали критику Госдумы
Критика, прозвучавшая в адрес министерства просвещения на встречах депутатов Госдумы с кандидатом на должность премьера Михаилом Мишустиным, говорит о том, что повестка ведомства актуальна, считает первый заместитель главы Минпросвещения Павел Зенькович.
Экономика
Банк России отозвал лицензию у московского ПФС-Банка
Полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены. ПФС-Банк был зарегистрирован Банком России 7 июля 1993 года.
Происшествия
В Тульской области горит зерновой склад
Склад для хранения зерна загорелся на площади 500 квадратных метров в Ясногорске Тульской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Общество
Познер оценил требование лишить Урганта гражданства
Актера и телеведущего Ивана Урганта не лишат гражданства из-за шуток, прозвучавших 7 января в программе "Вечерний Ургант".
Армия и оружие
США обвинили Россию в нарушении перемирия в Идлибе
Россия и Сирия якобы нарушили режим прекращения огня в сирийской провинции Идлиб, заявила официальный представитель Госдепа США Морган Ортагус на своей странице в Twitter.
Происшествия
Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна
Происшествия
Российский школьник избил учительницу за сломанный наушник
Финансы
Экономист объяснил свои слова о росте доллара до 200 рублей
Директор Центра структурных исследований Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) Алексей Ведев, ранее занимавший пост заместителя министра экономического развития РФ, пояснил свои слова на Гайдаровском форуме о том, что курс доллара может подскочить до 200 рублей.
Общество
Выплаты на детей от 3 до 7 лет введут в России
В России введут ежемесячные выплаты для семей с детьми от 3 до 7 лет.
Политика
Мишустин высказался против списания долгов россиян по кредитам
Кандидат на пост премьер-министра Михаил Мишустин заявил, что «плохо оценивает» списание долгов россиян по кредитным обязательствам, передает ТАСС.
Происшествия