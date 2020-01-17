Центральное командование США (CENTCOM) подтвердило, что при обстреле Ираном баз в Ираке пострадали 11 американских военных. Ранее об этом писало издание Defense One со ссылкой на военные источники в Соединенных Штатах.

В США подтвердили, что 11 военнослужащих пострадали при ударе Ирана

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