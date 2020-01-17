Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиВ США подтвердили, что 11 военнослужащих пострадали при ударе Ирана

Центральное командование США (CENTCOM) подтвердило, что при обстреле Ираном баз в Ираке пострадали 11 американских военных. Ранее об этом писало издание Defense One со ссылкой на военные источники в Соединенных Штатах.
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В результате ракетного удара Ирана пострадали 11 военных США

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В США подтвердили информацию о пострадавших при ракетном обстреле Ирана

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При ударе по базе в Ираке пострадали 11 американских военных

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В США подтвердили информацию об 11 пострадавших при ударе Ирана

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В США подтвердили, что 11 военнослужащих пострадали при ударе Ирана

РИА Новостивчера в 22:40
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Баскетболисты подмосковных "Химок" нанесли поражение мадридскому "Реалу" в матче 20-го тура Евролиги.
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С 2020 по 2027 год правительство выделит 127 миллиардов рублей на строительство атомного ледокола проекта 10510 "Лидер".
РИА Новости вчера в 23:22
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Онищенко и Скворцова поспорили о потреблении алкоголя россиянами

Показатель потребления алкоголя в России превышает норму, установленную ВОЗ, и это является «угрозой генофонду нации», считает депутат.
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Документы об освобождении Варшавы рассекретило Минобороны

Министерство обороны опубликовало документы об освобождении Варшавы от фашистов в честь 75-летия событий Второй мировой войны.
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Овечкин сделал хет-трик и принес победу «Вашингтону»

REGNUM 00:20
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Население Китая без учета специальных административных районов Гонконг, Макао и Тайваня к концу 2019 года увеличилось на 4,67 млн человек, превысив 1,4 млрд.
Известия вчера в 23:32
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Роскачество рассказало о мошенничестве через банкоматы

Специалисты Роскачества рассказали, как не стать жертвой мошенников при пользовании банкоматами.
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Самые опасные для здоровья приправы назвали врачи

Медики назвали самые вредные для здоровья приправы, которые можно найти на кухне почти у каждого россиянина.
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Заммэра Ярославля задержали по подозрению в получении взятки

Заместителя мэра Ярославля по вопросам градостроительства Рината Бадаева задержали по подозрению в получении взятки.
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Демба Ба: «Мане был достоин получить „Золотой мяч“»

По мнению сенегальца, победителем должен был стать его соотечественник Садио Мане, играющий за "Ливерпуль".
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Путин: Россия исполняет даже неправовые решения ЕСПЧ

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Пропавшую в Новосибирской области десятилетнюю девочку нашли живой

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Художественный руководитель Театра Олега Табакова Владимир Машков назвал «безобразием» тот факт, что картину «Дылда» не включили в список номинантов на премию «Оскар».
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У демократов в США появился новый лидер

У демократов в США появился новый лидер Берни Сандерс обошел Джо Байдена.
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В Минпросвещения прокомментировали критику Госдумы

Критика, прозвучавшая в адрес министерства просвещения на встречах депутатов Госдумы с кандидатом на должность премьера Михаилом Мишустиным, говорит о том, что повестка ведомства актуальна, считает первый заместитель главы Минпросвещения Павел Зенькович.
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В Тульской области горит зерновой склад

Склад для хранения зерна загорелся на площади 500 квадратных метров в Ясногорске Тульской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
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Актера и телеведущего Ивана Урганта не лишат гражданства из-за шуток, прозвучавших 7 января в программе "Вечерний Ургант".
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США обвинили Россию в нарушении перемирия в Идлибе

Россия и Сирия якобы нарушили режим прекращения огня в сирийской провинции Идлиб, заявила официальный представитель Госдепа США Морган Ортагус на своей странице в Twitter.
REGNUM вчера в 23:13
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Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна

Lenta.ru 15 января в 13:54
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Российский школьник избил учительницу за сломанный наушник

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Директор Центра структурных исследований Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) Алексей Ведев, ранее занимавший пост заместителя министра экономического развития РФ, пояснил свои слова на Гайдаровском форуме о том, что курс доллара может подскочить до 200 рублей.
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Мишустин высказался против списания долгов россиян по кредитам

Кандидат на пост премьер-министра Михаил Мишустин заявил, что «плохо оценивает» списание долгов россиян по кредитным обязательствам, передает ТАСС.
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Пассажир снял посадку SSJ-100 на недостроенную полосу в Домодедове

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