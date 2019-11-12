Политика
RT на русскомВ США подтвердили экстрадицию Буркова из Израиля
30 октября Минюст Израиля разрешил экстрадицию россиянина в США. Защита Буркова признала, что не сможет повлиять на данное решение. Алексей Бурков был задержан в 2015 году по запросу Вашингтона во время прохождения паспортного контроля при выезде из Израиля.
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с чего всё началось
Накануне в российском посольстве в Тель-Авиве заявили, что решение об экстрадиции Буркова "не выдерживает критики ни с юридической, ни с гуманитарной, ни с политической точек зрения, ведет к нарушению прав российского гражданина, а также является отступлением израильской стороной от своих международных обязательств".Грани.ру02:20
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