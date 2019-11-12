с чего всё началось

30 октября Минюст Израиля разрешил экстрадицию россиянина в США. Защита Буркова признала, что не сможет повлиять на данное решение. Алексей Бурков был задержан в 2015 году по запросу Вашингтона во время прохождения паспортного контроля при выезде из Израиля.

В США подтвердили экстрадицию Буркова из Израиля

Футбол Сборная России отказалась от новой формы "Сборная России сыграет в ближайших матчах в той форме, в которой и начинала отборочный цикл", - заявили в пресс-службе национальной команды.

Общество На Дальнем Востоке могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию Для жителей Дальневосточного федерального округа могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию в качестве меры по снижению оттока населения, заявил глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.

Кино Завершились съемки девятого «Форсажа» Режиссер Джастин Лин объявил в Twitter об окончании основного съемочного процесса боевика «Форсаж 9» — новой части многомиллионной экшен-франшизы.

Игры Инсайдер: студия Hangar 13 работает над Mafia IV Помимо работы над Mafia IV, студия планирует выпустить Mafia II Remaster. По словам инсайдера, над ней работает чешский филиал Hangar 13.

Общество Кирилл Терешин избавился от «рук-базук» Россиянин Кирилл Терешин, более известный как «Руки-базуки» из-за злоупотребления инъекциями синтола, удалил синтетические вещества из бицепсов.

Политика Конгресс США продолжит открытые слушания по импичменту Трампа Комитет по разведке палаты представителей США на следующей неделе продолжит серию открытых слушаний по импичменту президента Дональда Трампа, заявил глава комитета демократ Адам Шифф.

Экономика Из-за подорожания овощей россияне начали переходить на крупу Свежие овощи в России с 2014 года подорожали на 22%, их продажи начали сокращаться, люди стали переходить на крупы, показало исследование GfK.

Теннис Джокович проиграл Тиму на итоговом турнире Серб Новак Джокович потерпел поражение на итоговом турнире в Лондоне. В трех сетах он уступил австрийцу Доминику Тиму.

Политика В Тбилиси заявили, что Грузия не может вступить в НАТО из-за России История вступления Грузии в Североатлантический альянс тянется ещё с 90-х годов, хотя активно вступать в НАТО Тбилиси начал только в 2002-м, когда президент страны Эдуард Шеварднадзе заявил о соответствующем намерении.